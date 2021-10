BBLชู 4 กลยุทธ์รุกTransaction Banking-เน้นเพิ่มประสิทธิภาพ-ช่วยลูกค้าฝ่าวิกฤติ

เปิดเผยว่า ธนาคารกำหนดเป้าหมายการให้บริการด้าน Transaction Banking สำหรับลูกค้าธุรกิจในปีนี้ คือการให้บริการที่ครอบคลุมทุก Segment โดยที่ผ่านมา ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันที่สอดคล้องกับการแข่งขันและพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันที่มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น เช่น Blockchain Solution รวมถึงบริการ Digital Payment Solution ที่นำเทคโนโลยี QR มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรับเงินและจ่ายเงินกับคู่ค้าทุกประเภท และบริการ API Payment เพื่อให้ชำระเงินได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ เป็นต้น ทำให้ปัจจุบันมีลูกค้าธุรกิจชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศให้ความไว้วางใจใช้บริการ Transaction Banking ของธนาคารแล้วกว่า 150,000 ราย ทั้งนี้ ภายใต้บริการ Transaction Banking ที่ธนาคารนำเสนอ อยู่ภายใต้การขับเคลื่อนผ่าน 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่-การให้ความสำคัญกับลูกค้าและมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric เพื่อให้สามารถพัฒนาบริการหรือโซลูชั่นที่เข้ามาช่วยแก้ pain point ของธุรกิจลูกค้าที่มีอยู่ได้ เช่น การนำเสนอ All-in-One Packages ให้กลุ่มลูกค้า SMEs ทั้งลูกค้าที่ทำธุรกิจภายในประเทศ หรือลูกค้าที่เป็นผู้นำเข้าส่งออก โดยสามมารถรองรับการทำธุรกรรมได้ครบวงจรทั้ง online และ offline-บุคคลากรที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญ และรู้จริงในบริการ พร้อมสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ธุรกิจ-การคัดเลือกเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เหมาะสม มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือได้มาต่อยอดการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องและการมีเครือข่ายสาขาธนาคารครอบคลุมทั้งในประเทศไทย และเขตเศรษฐกิจสำคัญทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “ธนาคารแห่งภูมิภาค” หรือ Regional Banking โดยได้ขยายศักยภาพ Transaction Banking ไปยังสาขาต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้านิติบุคคลที่มีธุรกรรมกับสาขาต่างประเทศสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธุรกรรมทางการเงิน“สถานการณ์ตลอด 1-2 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งยังคงมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อเนื่องไปอีกตลอดทั้งปี เช่นเดียวกับภาวะเศรษฐกิจภาพรวมที่อาจยังไม่สามารถฟื้นตัวได้มากนัก ดังนั้น ภาคธุรกิจยังต้องปรับตัวให้อยู่รอด โดยเฉพาะเรื่องการจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งการทำธุรกรรมที่รวดเร็ว ลดขั้นตอนการดำเนินงาน และสามารถจัดการสภาพคล่องที่ต้องเตรียมพร้อมกับเหตุฉุกเฉินได้ตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็ต้องบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้าและลูกค้า รวมถึงการหาตลาดใหม่ ๆ ซึ่งบริการ Transaction Banking จากธนาคารกรุงเทพ พร้อมเข้ามาสนับสนุนในมิติเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่”นายพิพัฒน์ กล่าวอีกว่า บริการ Transaction Banking ถือเป็นอีกหนึ่งบริการที่ได้รับความสนใจใช้บริการจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้รับรางวัลที่ยืนยันคุณภาพการให้บริการจากนิตยสารการเงินระดับโลกถึง 17 รางวัล ตลอดปี 2563 เช่น รางวัล Best Cash Management Solution in Thailand 2020 และ BEST TRADE FINANCE SOLUTION IN THAILAND 2020 จาก Alpha Southeast Asia นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้ง รางวัล #1 Market Leader Ranking in Thailand 2020, #1 Global Market Leader for Thai Baht currency transactions และ #1 Market Leader in Asia Pacific จาก Euromoney นิตยสารการเงินชั้นนำจากประเทศอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งรางวัลเหล่านี้สะท้อนถึงศักยภาพที่โดดเด่นด้านบริการ Transaction Banking ความพร้อมของเทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ที่สามารถให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้าทุก Segment ได้อย่างรวดเร็ว ครบวงจร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์ที่แม่นยำของธนาคารในการคาดการณ์และประเมินทิศทางในการพัฒนาบริการหรือโซลูชันต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ