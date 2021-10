ช้อปปี้เพย์กระตุ้นจ่ายแบบดิจิทัล เปิดตัว‘ออนไลน์ช้อปปิ้งเดย์”

‘ShopeePay (ช้อปปี้เพย์)’ ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินผ่าน Mobile Wallet ชั้นนำจาก SeaMoney เดินหน้าสนับสนุนเครือข่ายผู้ประกอบการและพาร์ทเนอร์ธุรกิจผ่านการเปิดตัวแคมเปญ ‘ออนไลน์ช้อปปิ้งเดย์’เป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการขายผ่านเครื่องมือส่งเสริมการตลาดต่าง ๆช่วยกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ใช้งาน พร้อมอำนวยความสะดวกให้ขั้นตอนในการซื้อ-ขายง่ายดาย รวดเร็ว และปลอดภัยแบบไร้สัมผัส เมื่อชำระเงินผ่าน ShopeePay เพื่อปลดล็อกศักยภาพการเติบโตให้ทุกธุรกิจก้าวหน้า ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลจากรายงาน Facebook ASEAN Report 2021 พบว่าการเติบโตของช่องทางการชำระเงินด้วย E-wallets สูงขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 37%1 แสดงให้เห็นถึงเทรนด์ของผู้บริโภคที่กำลังก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ และสังคมไร้เงินสดมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนายศุภวิทย์ หงส์อมรสิน ผู้อำนวยการ ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในปัจจุบัน โมเดลธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมมุ่งหน้าเข้าสู่โลกอีคอมเมิร์ซอย่างเต็มกำลัง ด้วยพันธกิจของ ShopeePay ที่มุ่งมั่นสร้างอีโคซิสเต็มทางด้านดิจิทัลที่ยั่งยืนในระยะยาว เราไม่หยุดพัฒนาและพร้อมนำเสนอกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการสร้างการเติบโตให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและพาร์ทเนอร์ธุรกิจ เพื่อให้มีศักยภาพโลดแล่นในโลกดิจิทัล ท่ามกลางกระแสการผันผวนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนต่าง ๆโดยหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญคือการเปิดตัวแคมเปญ ‘ออนไลน์ช้อปปิ้งเดย์’ มุ่งผสานเชื่อมโยงแพลตฟอร์มออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่นไม่มีสะดุด พร้อมทั้งเสริมศักยภาพด้านการชำระเงินดิจิทัล ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาด ส่งเสริมการขาย ให้สามารถนำเสนอสินค้าพร้อมบริการ ผ่านการชำระเงินที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วย Mobile Wallet Solution อย่าง ShopeePay”“นอกจากนี้แคมเปญ ‘ออนไลน์ช้อปปิ้งเดย์’ ยังเป็นการยกระดับประสบการณ์ ให้แก่ทางฝั่งผู้ใช้งาน ShopeePay ที่นอกจากจะได้รับการอำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายแล้ว ยังมอบความคุ้มค่าและสิทธิประโยชน์ครบครัน ด้วยการรวบรวมเอาโปรโมชันจากหลากหลายธุรกิจร้านค้าออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันของผู้ใช้งาน ให้ได้เพลิดเพลินไปกับสินค้าที่ต้องการในราคาที่คุ้มค่าที่สุด”แคมเปญ ‘ออนไลน์ช้อปปิ้งเดย์’ จัดเต็มตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ให้ขาช้อปสาวก ShopeePay ทั้งหลายเตรียมฟิน ตลอดเดือนตุลาคมนี้หลังปลดล็อกดาวน์ เอาใจสาว ๆ สายบิวตี้เตรียมอัพความปัง กับดีลสปา ร้านเสริมสวย และเครื่องสำอาง• GoWabi โปรโมชันสำหรับทำสปา ร้านเสริมสวย และ Staycation Covid Test รับส่วนลดสูงสุด 250 บาท เมื่อชำระเงินผ่าน ShopeePay เป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคมนี้• Beauticool ช้อปเครื่องสำอางแท้ในราคาสุดคุ้ม เพียงซื้อ ShopeePay Voucher 1 สตางค์3 บนช้อปปี้ เพื่อรับส่วนลด 50 บาท สำหรับซื้อสินค้าบน www.beauticool.com และชำระเงินผ่าน ShopeePay ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายนนี้ทีมแม่บ้าน ซักผ้าได้อย่างสะดวกสบายและคุ้มค่า• Otteri เติมเงินจาก ShopeePay เข้าแอปพลิเคชัน Otteri wallet เพื่อชำระค่าบริการซักอบผ้า ที่ร้านOtteri ทุกสาขา จะได้รับ Shopee Coins Cashback 10% สูงสุด 100 Coins ตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคมนี้สายชิล อยู่บ้านอ่านนิยายและการ์ตูนออนไลน์• MEB, Joylada และ Tunwalai พร้อมด้วย My Novel เอาใจคนรักนิยาย การ์ตูน หรือนิตยสารออนไลน์ ด้วยส่วนลดสูงสุด 30 บาท เมื่อซื้อ ShopeePay Voucher 1 สตางค์4 บนช้อปปี้◦ MEB รับส่วนลด 30 บาท เมื่อซื้อขั้นต่ำ 150 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายนนี้◦ Joylada และ Tunwalai รับส่วนลด 20 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคมนี้◦ My Novel รับส่วนลด 30 บาท เมื่อเติมเหรียญขั้นต่ำ 150 บาท ตลอดเดือนตุลาคมนี้พบกับแคมเปญ ‘ออนไลน์ช้อปปิ้งเดย์’ ตลอดเดือนตุลาคมนี้ ได้ที่ https://www.facebook.com/ShopeePayTHเพลิดเพลินกับประสบการณ์การใช้จ่ายที่ดียิ่งขึ้นกับ ShopeePay เพียงกดอัปเดตแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชันล่าสุด หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ฟรีจาก App Store Google Play Store และ App GalleryShopeePay เป็นผู้ให้บริการกระเป๋าสตางค์ออนไลน์ (Mobile Wallet) ที่ช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถเข้าถึงบริการการทำธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย ShopeePay เปิดตัวในปี 2558 โดยมุ่งส่งมอบที่สุดของประสบการณ์การช้อปปิ้งอย่างราบรื่นให้แก่ผู้ใช้งาน ทั้งการรับชำระเงินออนไลน์บนช้อปปี้ บริการเติมเงินในกระเป๋าสตางค์ออนไลน์ บริการโอน/ถอนเงิน รวมไปถึงการชำระเงินในช่องทางออฟไลน์ ณ ร้านค้าที่รองรับบริการมากกว่าพันร้านค้าShopeePay ช่วยให้ทุกการจับจ่ายและการบริหารจัดการธุรกิจเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น พร้อมมอบความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และความคุ้มค่าให้แก่ผู้ใช้งาน อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยสำคัญในการสร้างโอกาสให้ทุกธุรกิจและร้านค้าต่างๆShopeePay เป็นหนึ่งธุรกิจภายใต้ SeaMoney ผู้ให้บริการด้านการเงินดิจิทัลซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทเครือ Sea Group โดยเป็นผู้นำในการให้บริการด้านการชำระเงินและธุรกิจด้านการเงินดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้พันธกิจในการมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนและการดำเนินธุรกิจในภูมิภาค ผ่านการบริการด้านการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ShopeePay และ SeaMoney ได้ที่ https://www.seamoney.com