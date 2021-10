SVT ปิดเทรดวันแรกเหนือจอง

หุ้น SVT หรือบริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าเทรดวันแรกเปิดตลาดที่ราคา 2.88 บาท ราคาเหนือจอง 13.39% หรือเพิ่มขึ้น 0.34 บาท จากราคาไอพีโอ (IPO) ที่ 2.54 บาท และปิดเทรดช่วงที่ 3.76 บาท สูงกว่าราคาขาย IPO 48.03% ระหว่างวันราคาหุ้นปรับขึ้นไปสูงสุดที่ 4.02 บาท ต่ำสุดที่ 2.80 บาท เมื่อปิดตลาดราคาหุ้นอยู่ที่ 3.54 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท คิดเป็น 39.37% มูลค่าซื้อขาย 7,445.74 ล้านบาทนายเวกิต โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร SVT กล่าวว่า การที่บริษัทได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ นับเป็นก้าวสำคัญที่จะสนับสนุนให้บริษัทที่ความแข็งแกร่งทางการเงิน และการระดมทุนครั้งนี้เพื่อใช้ในการขยายการติดตั้งให้บริการเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติให้ครบ 20,000 เครื่อง โดยจะเป็นเครื่องอัตโนมัติประเภทที่รองรับเงินสด และการชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 15,000 เครื่อง (ตู้ smart) ภายในปี 2566 นอกจากนั้น บริษัทยังจะนำเงินไปพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้รองรับการชำระเงินที่หลากหลาย และการเข้าระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ บริษัทจะยึดถือหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทมีความยั่งยืนบล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ระบุถึง SVT ว่า ประเมินมูลค่าพื้นฐานปี 2565 ที่ 3.50 บาทต่อหุ้น ด้วยวิธี DCF เทียบเท่า PER ปี 2565 ที่ 22.1 เท่า คิดเป็น -2.0 SD ของ PER กลุ่มค้าปลีก แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย PER ของธุรกิจคล้ายกัน (FSMART) เล็กน้อย จุดเด่นของ SVT ที่การเป็นผู้นำในธุรกิจขายสินค้าผ่านตู้อัตโนมัติมีความได้เปรียบจากชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและศักยภาพในการแข่งขันสูงจากการมีโรงงาน Refurbishment เป็นของบริษัทเอง มีฐานรายได้หลัก 70-80% มาจากกลุ่มพื้นที่ปิดและอยู่ระหว่างปรับปรุงตู้ให้บริการที่ ทันสมัยขึ้นรองรับกระแสสังคมไร้เงินสด หนุนคาดกำไรสุทธิช่วงปี 2564-2566 โตสูงเฉลี่ย +43% ดีกว่าปี 2563 ที่หดตัว -41% และคาดการณ์การเติบโตกลุ่มค้าปลีก +20% CAGR ปี 2564-2566บล.ทิสโก้ ระบุในบทวิเคราะห์ว่า จากประมาณการเบื้องต้นมูลค่าที่เหมาะสมของ SVT ในปี 65 อยู่ที่ 3.08 บาท (เทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมที่มีกำไร และมีมูลค่าตลาดต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาทเดียวกัน โดยใช้ข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่ 23 เท่า) จากคาดบริษัทมีผลการดำเนินงานเติบโตเฉลี่ยในปี 64-66 ที่ 33.65% หนุนโดยการขยายบริการเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งนอกจากจะช่วยในด้านการเพิ่มรายได้แล้ว ยังช่วยหนุนอัตรากำไรจากการประหยัดต่อขนาด ประกอบกับสถานการณ์การระบาดที่คาดว่าจะดีขึ้นในปี 65 ช่วยหนุนการฟื้นตัวของรายได้จากจุดบริการในพื้นที่เปิดต่างๆ และยังช่วยหนุนรายได้จากค่าโฆษณาบนเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแบบ smart อีกทั้งการหาพันธมิตรทางการค้า การขายแฟรนไชส์เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และแผนที่จะขยายบริการเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติสู่ CLMV ของบริษัทจะช่วยหนุนผลการดำเนินงานแก่บริษัทในอนาคต สำหรับความเสี่ยงที่ต้องระวังของ SVT คือ การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ และการแข่งขันที่รุนแรงเนื่องจากสินค้าและบริการของบริษัทสามารถถูกทดแทนได้สูง ซึ่งอาจกดดันทั้งในด้านของรายได้และอัตรากำไร