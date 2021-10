โรบินสัน พลิกโฉม ฟู้ดพาร์ค นำร่องสาขาศรีสมาน

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล พลิกโฉมใหม่ “Food Park” (ฟู้ดพาร์ค) ประเดิมที่สาขาศรีสมาน บนพื้นที่ศักยภาพย่านจังหวัดนนทบุรี ภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่ The River of Life ขยายพื้นที่กว้างขวาง กว่า 1,500 ตารางเมตร บริเวณชั้น 2 เพื่อเนรมิตให้กลายเป็น เดสติเนชั่นแห่งใหม่ของฟู้ดเลิฟเวอร์ ที่พร้อมเติมเต็มความสุข ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เปิดให้บริการแล้ววันนี้นายจักรภพ ปิยะรัตน์ Head of Property Management ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยว่า “เป้าหมายของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์อย่างหนึ่ง คือการเป็น Center of Community ที่เปิดพื้นที่ให้ลูกค้าในจังหวัดหรือชุมชนได้มาใช้ชีวิต พบปะสังสรรค์ และแชร์ประสบการณ์ดีๆ ร่วมกัน เราจึงเดินหน้าพัฒนาสถานที่และบริการเพื่ออำนวยความสะดวก และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย เพื่อเป็นเดสติเนชั่นแห่งการกิน ช้อป เที่ยว ที่สมบูรณ์แบบโดยล่าสุดเราได้ประเดิมพลิกโฉม “Food Park” ใหม่ในเฟสแรก ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน เพื่อเนรมิตให้กลายเป็นสวรรค์แห่งใหม่ของเหล่าฟู้ดเลิฟเวอร์ ภายใต้แนวคิด The River of Life ที่สะท้อนถึงสายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชีวิตชาวนนทบุรีมาอย่างช้านาน เราจึงนำเอาเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ต่างๆ ของนนทบุรี มาผสมผสานกับสายน้ำให้เกิดเป็นรูปแบบการตกแต่งภายในที่สอดคล้องและแสดงถึงชีวิตของชาวนนทบุรี ดั่งคำว่า สายน้ำแห่งชีวิต พร้อมนำเสนอประสบการณ์ด้านอาหารแบบใหม่ๆ เพื่อให้ชาวนนทบุรีได้เพลิดเพลินไปกับเมนูอาหารมากมาย ซึ่งคาดว่าจะสร้างความน่าสนใจ และสามารถเพิ่มจำนวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ฯ ได้ถึง 20%”สำหรับไฮไลต์ของ “Food Park” โฉมใหม่ นอกจากลูกค้าจะได้สัมผัสความแปลกใหม่ของดีไซน์และคอนเซ็ปต์ ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชาวนนทบุรีแล้ว ยังสามารถเลือกมุมโปรดในการทานอาหารได้แบบชิลๆ กับที่นั่งกว้างขวาง ที่มาพร้อมโซนใหม่ สไตล์เคาน์เตอร์บาร์สุดชิค!! เพลิดเพลินและอิ่มอร่อยกับร้านอาหารชื่อดังจากย่านต่างๆ ในกรุงเทพฯ ซึ่งยกขบวนมาไว้ในที่เดียว โดยมีร้านอาหารเปิดใหม่ที่เข้ามาเสริมทัพความอร่อยอาทิเช่น ร้านเนื้อ เนื้อ, TANUKI, แสนแสบ, ก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณ (พิดโลก), ก๋วยเตี๋ยวมหานครา, ผัดไทยแม่บุญเรือน, ฟินิกซ์, ขาหมูเซนต์หลุยล์ และข้าวน้ำพริกป้าเภานอกจากนี้ เพื่อเป็นการต้อนรับลูกค้าสู่ “Food Park” โฉมใหม่ ทางศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ รับฟรี! Food Park Eco Bag มูลค่า 129 บาท (เมื่อซื้อบัตรศูนย์อาหาร ชนิดไม่แลกคืน 150 บาท) อีกด้วย