"คาเฟ่ขาจุ่มน้ำ" แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ช่วงน้ำท่วม กับ The Bank Cafe อ.ผักไห่

พระนครศรีอยุธยา

คาเฟ่ ริมน้ำที่ถูกน้ำท่วม จากแม่น้ำน้อย ล้นตลิ่งเข้าท่วม พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว แต่กลับเป็นจุดสนใจ ให้พี่น้องประชาชน เดินทางไกลเพื่อมานั่งทานกาแฟ ขนม หรืออาหาร แบบขาแช่น้ำ จนเป็นสถานที่ถ่ายภาพสวย ๆThe Bank River House หรือ The Bank Cafe ตั้งอยู่ภายใน ซอย โรงเจ – ตลาดเก่า ใกล้กับที่ว่าการอำเภอผักไห่ ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือที่เรียกว่าเป็น คาเฟ่ ธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย เดินผ่านชุมชนเข้าจะพบกับอาคารลักษณะสถาปัตยกรรมครึ่งปูนครึ่งไม้ สีขาวสวยเด่นสง่า ที่มีการตกแต่งสวยงาม แต่ที่ได้รับความสนเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน ส่งผลให้แม่น้ำน้อย มีระดับน้ำล้นตลิ่ง เข้าท่วมมายังภายในร้าน สูงกว่า 10 – 20 เซนติเมตร ทำให้เป็นที่เรียกเสียงฮือฮาในโซเชียลมีเดียเมื่อมีผู้ที่เดินทางมาถ่ายรูปนั่งรับประทาน กาแฟ เครื่องดื่มผลไม้ ขนม และอาหารภายในร้าน แบบขาแช่น้ำ ท่ามกลางธรรมชาติริมแม่น้ำน้อย บรรยากาศเย็นสบาย ถือเป็นสถานที่ หรือแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ช่วงน้ำท่วมในตอนนี้ ทำให้คนเดินทางเข้ามาใช้บริการกันอย่างคึกคักคาเฟ่ขาจุ่มน้ำ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ เคยเป็นธนาคารกรุงไทย ยุคแรก ตั้งแต่สมัย 7 ตุลาคม 2501 และยุค 2 เมื่อ 14 มีนาคม 2509 ก่อนจะมาเป็นธนาคารกรุงไทย ยุค 3 เมื่อ ปี 2532 โดยสมัยก่อนพี่น้องประชาชน จะสัญจรทางน้ำ มาทำธุรกรรมจนกาลเวลา ล่วงเลยผ่านไป ธนาคารได้ย้ายไปสร้างใหม่ริมถนน ทำให้อาคารหลังดังกล่าวไม่ได้ใช้ ต่อมา นายสุธี โตวพันธ์ จึงได้เร่งเห็นคุณค่าและความสำคัญทั้งในเรื่องความชอบส่วนตัว จึงได้เข้ามาทำการดูแลต่อและปรับปรุงใหม่ เป็น The Bank River House หรือ The Bank Cafeรวมทั้งยังมี พิพิธภัณฑ์ เรือ ซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวสะสมเรือชนิดต่างๆไว้มานานมาจัดตั้ง ให้ความรู้ไว้ที่แห่งนี้อีกด้วย สำหรับ เมนูที่ทุกๆคนเดินทางมาต้องรับประทาน ขนมปัง ครัวซองต์ ชนิดต่างๆ อาทิ ช็อคโกแลตครัวซองต์ ผักโขมอบชีสครัวซองต์ พร้อมเคียงคู่เครื่องดื่ม กาแฟ น้ำผลไม้ และอาหารเช่น ข้าวไก่อบซอล สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า ข้าวผัดเบคอน รวมถึงยังมีก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณ เจ๋จุ๋ม ปากแดง ซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวพายเรือขายคู่กับแม่น้ำแห่งนี้มากว่า 30 ปี มาจอดแวะขายให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วยด้าน นายเกรียงศักดิ์ จิตระเดช เดินทางมาจากตัวเมืองอยุธยา กล่าวว่าเห็นมีการลงภาพในโซเชียล จึงเดินทางมาดูด้วยตาของตัวเอง พบว่าบรรยากาศดีมาก น่าชม น่านั่ง ยิ่งเป็นช่วงน้ำท่วม จึงยากที่จะได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้จึงเดินทางมา ได้เห็นฝูงปลาตัวเล็กวิ่งผ่านเท้า แบบธรรมชาติ รสชาติเครื่องดื่มก็อร่อยส่วนนางมยุรา เมธามงคล ชาวอำเภอวังน้อย เดินทางมาเพราะเห็นในเฟซบุ๊ก รู้สึกว่าแปลกดี จึงเดินทางมาดูด้วยตา ก็สวยเหมือนที่เข้าโพสต์กัน มีความแปลกและน่าสนใจ นั่งขาแช่น้ำ น้ำท่วมแต่ทำให้เป็นที่ชื่นชอบ บรรยากาศดี อาหารเครื่องดื่มรสชาติอร่อยนายสุธี โตวพันธ์ อายุ 63 ปี เจ้าของ The Bank River House หรือ The Bank Cafe กล่าวว่า ก่อนหน้านี้สถานที่แห่งนี้เป็นธนาคารกรุงไทยเก่า ต่อมาเราได้เข้ามาปรับปรุงเป็นที่พักพร้อมคาเฟ่ ซึ่งเปิดเมื่อเดือน เมษายน 2564 ที่ผ่านมา คาเฟ่ เรามีทั้งขนม อาหาร และเครื่องดื่ม และมาโดนวิกฤตโควิด19 เสร็จ ก็มาโดนน้ำท่วม ช่วงนี้เลยพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ให้ทุกคนมาท่องน้ำ มาย้อนอดีต เหมือนวัยเด็ก ซึ่งขณะนี้ก็มีคนให้ความสนใจจำนวนมาก หากใครมาช่วงนี้จะได้สัมผัสกับน้ำที่ท่วมซึ่งสะอาดเป็นน้ำจากแม่น้ำไหลผ่านตลอดเวลาไม่ใช่น้ำนิ่ง พร้อมชมอาคารสถาปัตยกรรม ภาคกลาง ครึ่งปูนครึ่งไม้รวมถึงยังมี พิพิธภัณฑ์ เรือ ที่จะเป็นที่เล่าเรื่องราวชุมชน แห่งนี้ ภายในอดีต ซึ่งผู้คนสมัยก่อนมาทางเรือ จะต้องมาฝากที่ธนาคารริมน้ำแห่งนี้ เราจึงนำเรือมาเล่าเรื่องราว รวมถึงสัมผัสธรรมชาติ ทั้งในบ้าน และหน้าบ้านที่อยู่ริมน้ำที่มีชีวิต จะพบกับความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมน้ำ แกลลอรี่ที่มีชีวิต ซึ่งเปิดทุกวัน 09.00 – 18.00 น. หรือโทรมาสอบถามเส้นทางได้ที่ เบอร์ 065-983-2426 The Bank River House หรือ The Bank Cafe แห่งนี้