แม็คโครจัดงานวัตถุดิบจากออสเตรเลีย

ผู้จัดการรายวัน360- แม็คโครร่วมมือกับสถานทูตออสเตรเลีย จัด “Taste of Australia” ขนทัพวัตถุดิบยอดนิยมราคาขายส่ง ขานรับการเปิดประเทศ ธุรกิจร้านอาหารฟื้นตัว เพิ่มโอกาสต่อยอดเมนูคุณภาพจากเนื้อวัว แซลมอน ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มนักชิม นักทำอาหาร ปลุกกระแสความคึกคักนางซันนี่ ซิดิค ผู้บริหารสูงสุด สายงานบริหารสินค้า บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม็คโคร ในฐานะผู้นำด้านอาหารสด ได้คัดสรรสินค้าคุณภาพดี ราคาขายส่งมานำเสนออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ วัตถุดิบจากประเทศออสเตรเลียได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีอันดับความนิยมและความต้องการอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย เนื้อวัว ปลาแทสมาเนียนแซลมอน อาหารทะเล ผัก ผลไม้ ชีส นมและโยเกิร์ตล่าสุด แม็คโคร ร่วมกับ สถานทูตออสเตรเลีย จัดเทศกาล “Taste of Australia” นำสินค้าคุณภาพหลายร้อยรายการมาจัดโปรโมชั่น ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน ณ แม็คโคร ทุกสาขา“ด้วยความต้องการบริโภคอาหารที่ทำจากวัตถุดิบคุณภาพดี ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ราคาเอื้อมถึงได้ ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารกลุ่มลูกค้าสำคัญ และลูกค้าทั่วไปให้การตอบรับวัตถุดิบคุณภาพจากประเทศออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น เนื้อวัวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้รับความนิยมมากจนได้ชื่อว่า แม็คโครเป็นผู้นำเข้าอันดับต้นๆ ของไทย ปลาแทสมาเนียนแซลมอนที่ยังเป็นเทรนด์บริโภคสำคัญ คาดว่า จากเทศกาลนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้พบกับวัตถุดิบคุณภาพ มาตรฐาน ราคาขายส่ง ที่นำไปต่อยอดสร้างเมนูในช่วงคลาย ล็อกดาวน์ รวมถึงนโยบายการเปิดประเทศ รับการฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหารอีกครั้ง”พบกับความหลากหลายของวัตถุดิบคุณภาพจากออสเตรเลีย ในเทศกาล “Taste of Australia” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 ณ แม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อวัวส่วนต่างๆ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของประเทศออสเตรเลีย อาทิ สันแหลมวัว สันใน สันนอก เสือร้องไห้ กลุ่มอาหารทะเล อาทิ ปลาแทสมาเนียนแซลมอน หอยนางรม หอยเป๋าฮื้อ กลุ่มผักและผลไม้ อาทิ สตรอเบอร์รี่ แครอท ผักสลัด ส้มฮันนี่เมอคอท องุ่นแดงไร้เมล็ด แครอท หอมหัวใหญ่ เซอราลี่ กลุ่มชีส นมแลโยเกิร์ต อาทิ มอซซาเรลลาชีส เชดดาร์ชีส ครีมชีส โยเกิร์ต