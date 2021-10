เริ่มแล้ว.!! ลิ้นติดโปรแฟร์ Go To ฟิวเจอร์พาร์ค

หลังปลดล็อก!! รอบนี้ เหล่านักชิมหัวเมืองมีเฮ.!! เมื่องาน ลิ้นติดโปรแฟร์ อิ่มหนำสำราญ นำขบวนร้านดังร้านอร่อยทั่วประเทศ เริ่มสัญจรนัดแรกวันที่ 20-24 ต.ค. 64 ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เอาใจ นักช้อป นักชิม ที่ชื่นชอบการกิน ค้นหาเมนูที่ถูกปาก ได้ฟิน สะใจ ตามคำเรียกร้องจัดเต็มชุดใหญ่ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจควักเงินในกระเป๋าออกมาจับจ่ายใช้สอยกัน เหล่าพ่อค้าแม่ขายก็แฮปปี้สุดๆ เตรียมเปิดร้านคาว-หวาน เมนูของว่าง เอาใจทั้งสายชิม สายช้อบ ได้ฟิน สะใจ อิ่มหนำสำราญ ทุกโซนตลอดทั้งงานเรียกได้ว่าจะเดินโซนไหนๆ ก็เต็มตลอดทั้งชั้น B มีแต่ของอร่อยมากมาย อาทิ หอยจ๊อปูทอง เยาวราช/ กุยช่ายคุณบัว ตลาดพลู /ปูม้าสด ป้าแหม่ม / เสือหมูทอดพระราม 5 / ถั่วเทพ / ดิวโดมเดียร์ / ทีเด็ดยำ / ทองเอก / เจ๊อ้วนข้าวเหนียวมะม่วงขนมหวาน / โกหยีขนมจีบต้ม / กุยช่ายราชวัตร / ทอดมันสูตรสิงห์บุรี เก้าอร่อย / ธีระชัยฟรุ๊ต / ครัวตุ๊กตา / เกียวกาแฟไฮโซ / ทอดแหลก หมูทอด ไก่ทอด / แม่ปราณี / ลูกชิ้น 3 บาท เมืองกระบี่ / ตะโก้กะทิสด คุณยายทองคำ / ครัวอรัญญา / บาลิกาน้ำปลาหวาน / 3 ลูกร้อยปี / ข้าวหลามจิ๋ว สูตรบางคนที / ม่าม๊าโฮมเมด / หมูหมู หมูทุบ / สโนว์แองเจิ้ล / บ้านปลาทูมหาชัย /โชคอำนวยซูชิ / ติ๋มปลาสลิด / Risa's kimchi kitchen / WONG / สนั่นไข่หมึกไข่แท้ไม่มีแป้ง / ชุติมา / ฮ่อยจ๊อปูจิ๋ว แม่อนงค์ / No name Fresh milk / สุภาภรณ์สตรอเบอร์รี่ / อลิชา ขนมเปี๊ยะ/ ร้านจ๊อปู ย.ยักษ์ยิ้ม / Mrs. Soft Bread / Fruity health / ขนมจีนน้ำยาปู by แต๊ะ / พรกมลทองม้วนสด / ขนมเบื้องป้าแตน ม.เกษตร / เจ๊บียำขนมจีน แซ่บนัว / ลูกชิ้นปลาสองพี่น้อง / ขนมไทยแม่ผ่องศรี / บ้านโดนัท / กินดะ / ปุ๊เรือสามรำ/ล้านนา / อ๊อด-เจน แกงเขียวหวานสะท้านฟ้า / Easy Banana / ซ้งเสรีทอง / พิมพิราหมี่กรอบ / บุษยาขนมไทย / ปิ่นมณี ปลาส้มไร้ก้าง / รัชฎาลุยสวน / จบที่ยำ / ไฉไล ขนมไทยสไตล์ชาววัง/ เจ๊พริกกุยช่ายตลาดพลู / ใจดีกรอบแก้ว / เฮียหงี กระเพาะปลาเยาวราช / น้ำกระชายจู๋จี๋ / ฮาย แดดเดียว by ฮาย อาภาพร / Tops homemade by ท็อป ดารณีนุช และอื่นๆอีกมากมายภายในงานได้เตรียมมาตรการความปลอดภัย COVID-19 อย่างรัดกุม ตามข้อกำหนดของภาครัฐ ทำให้คุณได้ช้อปเพลินๆ อย่างหมดกังวล แต่อย่าลืม!!! รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เพียงเท่านี้ เราก็จะ ช้อป ชิม และ อิ่มหนำสำราญ ไปด้วยกัน แล้วพบกันนะคะ