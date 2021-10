รวมตัวสุดยอดเชฟชื่อดังของเมืองไทย เจาะลึกคุณภาพเนื้อวัวออสเตรเลีย มาตรฐานระดับโลก

Meat & Livestock Australia (MLA) จัดงานประชุมครั้งสำคัญของวงการอาหารเมืองไทย “VIP Virtual Chef’s Roundtable Aussie Beef Discussion รวบรวมสุดยอดเชฟชั้นนำระดับประเทศ นำโดยเชฟแพม-พิชญา อุทารธรรม แบรนด์แอมบาสเดอร์ True Aussie Beef ประเทศไทย รวมถึงเซเลบริตี้เชฟและผู้ชนะจากรายการแข่งขันทำอาหารทางโทรทัศน์อีกหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็น เชพมาโนช พึ่งพร้อม หัวหน้าเชฟแห่ง Market Café by Khao โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เชฟมาร์ติน ลอริส บลูนอส เชฟมิชลินระดับ 2 ดาวจากประเทศอังกฤษ เชฟโอป พุฒิพงศ์ จิระธันห์ ผู้ก่อตั้งและเซ็กคิวทีฟแห่งร้านอาหาร EDM (Enjoy Delicious Meal) เชฟออฟ-กสิณ เดชเจริญ เจ้าของธุรกิจจัดเลี้ยง Bangkok Private Chef เชฟสตีฟ ดูคาคิส เชฟเจ้าของร้านอาหาร Quince Bangkok เชฟปาร์ค-ภัทรวิทย์ จันทร์ไทย เจ้าของร้าน Chim Ramen ชื่อดังในสุขุมวิท 33 เชฟเจมส์ พงศกร บุญรักษา เจ้าของ Jamie’s Burgers เชฟเชอ-พันธ์ทิพย์ อรรถการวงศ์ เจ้าของร้านอาหาร MAD BEEF ย่านเจริญกรุง เชฟจีน ชญาณิชษ์ โกมารภัจกุล Private Chef MSG U.S. Embassy เชฟมีน ฤทัย Private chef MSG U.S. Embassy เชฟพุฒิ-พุฒิธนัตถ์ ชยอภินันท์ฐากุล CEO และ CO-Founder ของ Foodtales เชฟตูน-ธัช พล ชุมดวง เชฟและพาร์ท เนอร์ แบรนด์ขนม Letao จากญี่ปุ่น เชฟบัส-ธวัชชัย อัครวงศ์วัฒนา เจ้าของบริษัท Potato Head Food Consult ซึ่งให้บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจร้านอาหาร เชฟยาคุป ตั้งทรงศิริศักดิ์ เจ้าของร้านอาหาร Fat Lamb Dine & Feast และนักวิจารณ์อาหารชื่อดัง สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ และวรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ลักษณะเด่น และประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อวัวออสเตรเลีย ตลอดจนการทำตลาดในประเทศไทยของผลิตภัณฑ์เนื้อออสซี่ โดยดำเนินการจัดงานในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์โดยยังคงถ่ายทอดสาระสำคัญแก่ผู้สนใจได้อย่างครบถ้วน

“VIP Virtual Chef’s Roundtable Aussie Beef Discussion จัดขึ้นเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับเนื้อวัวออสเตรเลียเกรดพรีเมียม พร้อมข้อมูลเชิงลึกจากสองผู้บริหารระดับสูงของ MLA รวมถึงการแชร์ประสบการณ์และความคิดเห็นของเหล่าสุดยอดเชฟมืออาชีพจากร้านอาหารชื่อดังในเมืองไทย ที่มีต่อผลิตภัณฑ์เนื้อวัวเกรดพรีเมียมจากออสเตรเลีย ตลอดจนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เนื้อชั้นเยี่ยมที่เชฟและลูกค้าต้องการในบริการและรับประทานมื้ออาหารของทุกวันนี้

MLA คือองค์กรซึ่งก่อตั้งโดยกลุ่มผู้ผลิต ดำเนินการวิจัยและพัฒนารวมถึงทำการตลาดเพื่อสร้างความสำเร็จระยะยาวแก่อุตสาหกรรมเนื้อแดงออสเตรเลีย ทั้งยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อในออสเตรเลียและผู้ประกอบการนำเข้าเนื้อ ร้านค้าปลีก และอุตสาหกรรมบริการอาหารในประเทศไทย เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลและข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเนื้อออสเตรเลีย ซึ่งมอบคุณภาพที่แตกต่างในตลาดเมืองไทยผ่านตรา True Aussie Beef

นอกจากนี้ ตราสินค้า True Aussie Beef & Lamb (TABL) ยังถูกใช้เพื่อส่งเสริมตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อแดงจากออสเตรเลีย ซึ่งมีทั้งเนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อแพะ และเนื้อลูกวัว โดย MLA ใช้ตรานี้เพื่อสร้างการตระหนักรู้ต่อผลิตภัณฑ์เนื้อแดงของออสเตรเลียและส่งเสริมความนิยมที่มีต่อเนื้อแดงออสเตรเลียในตลาดโลก ปัจจุบัน ตราสินค้า TABL กำลังรุกตลาดใหญ่กว่า 34 แห่งทั่วโลกและถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในกลยุทธ์การทำตลาดทั่วโลกของ MLA

แม้เมืองไทยจะเป็นประเทศเล็กแต่มีมูลค่าตลาดสูงมากสำหรับการส่งออกเนื้อแดงออสเตรเลีย เนื่องจากผู้บริโภคชาวไทยเริ่มให้ความนิยมบริโภคเนื้อวัวมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เห็นได้จากรายการอาหารของร้านหลายแห่งมีเมนูเนื้อเป็นมาตรฐานและได้รับความนิยมสูงจากลูกค้า และเป็นที่น่าสังเกตว่าเนื้อวัวที่เสิร์ฟนั้นคือเนื้อวัวออสเตรเลีย

ในปี 2020 ตลาดการส่งออกเนื้อวัวออสเตรเลียมายังไทยมีมูลค่ารวมประมาณ 80 ล้านดอลลาร์ โดยมีน้ำหนักถึง 7,181 ตัน แบ่งเป็นเนื้อวัวเลี้ยงด้วยหญ้าแช่แข็ง 66% เนื้อวัวเลี้ยงด้วยหญ้าแช่เย็น 21% เนื้อวัวเลี้ยงด้วยธัญพืชแช่เย็น 11% และเนื้อวัวเลี้ยงด้วยธัญพืชแช่แข็ง 2% โดยเนื้อวัวนำเข้าคิดเป็นสัดส่วน 12% ของตลาดเนื้อในประเทศไทย ปัจจุบัน ออสเตรเลียถือเป็นผู้จำหน่ายเนื้อนำเข้ารายใหญ่ที่สุดของไทย ตามมาด้วยนิวซีแลนด์ อาร์เจนตินา และสหรัฐอเมริกา

วาเลสกา ผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ MLA กล่าวว่า “เนื้อวัวออสเตรเลียได้รับความนิยมไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งเกิดจากการที่ผู้ผลิตเนื้อออสซี่ให้ความใส่ใจอย่างมากต่อขั้นตอนการผลิตและการแปรรูปเนื้อวัว ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เนื้อวัวคุณภาพสูงที่สม่ำเสมอทุกล็อต ในขณะเดียวกันเชฟมืออาชีพก็ต้องการวัตถุดิบคุณภาพที่ดีที่สุด เพราะเขาต้องมั่นใจว่าเนื้อวัวที่ใช้ปรุงอาหารจะมอบรสชาติที่เข้มข้นเต็มอิ่มและสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าในทุกครั้งที่ได้รับประทาน และนี่เป็นเหตุผลที่เชฟหลายท่านชื่นชอบและเลือกใช้เฉพาะเนื้อวัวออสเตรเลียในร้านอาหารของพวกเขา ซึ่งการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดตั้งแต่ระดับคอกเลี้ยงไปจนถึงการเสิร์ฟขึ้นโต๊ะอาหารสะท้อนให้เห็นได้ในคัตเนื้อทุกส่วน เพราะออสเตรเลียมีความได้เปรียบด้านสภาพภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นซึ่งทำให้สัตว์ในฟาร์มสามารถเดินท่องไปในทุ่งโล่งกว้างตามธรรมชาติได้อย่างอิสระ และด้วยภูมิประเทศแบบเกาะจึงสามารถป้องกันโรคติดต่อในสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้สัตว์มีความเครียดน้อยและสุขภาพดี และทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในออสเตรเลียจึงเป็นที่อิจฉาของบรรดาเกษตรกรในภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก”

สเปนเซอร์ วิตเทกเกอร์ ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาตลาดประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวเสริมว่า “ออสเตรเลียถือเป็นตลาดหลักการนำเข้าเนื้อวัวเกรดพรีเมียมสำหรับประเทศไทย รองลงมาคือนิวซีแลนด์ อาร์เจนตินา และสหรัฐอเมริกา ตลาดไทยเริ่มให้ความนิยมเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้บริโภคจำนวนมากเริ่มซื้อหาจากซูเปอร์มาร์เก็ตและเลือกสั่งเมนูเนื้อวัวเกรดพรีเมียมในร้านอาหาร และเมื่อพิจารณาภาพรวมของอุตสาหกรรมร้านอาหาร เราก็ได้เห็นว่ามีร้านอาหารจำนวนมากที่ใส่รายการอาหารเนื้อวัวลงไปในเมนู และเชฟส่วนใหญ่ก็พยายามเลือกหาเนื้อคุณภาพดีที่สุดเท่าที่จะหาได้เพื่อลูกค้าของร้าน สำหรับการทำอาหารในบ้าน ผู้คนต่างเริ่มค้นพบวิธีการที่หลากหลายในการปรุงเนื้อวัวและเห็นว่าสามารถทำเป็นเมนูอาหารต่าง ๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสเต็ก สตูว์ บาร์บีคิว เนื้อทอด ไปจนถึงเมนูยอดฮิตตลอดกาลอย่างเนื้อกระทะร้อน เราจึงคิดว่าควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคชาวไทยถึงคุณสมบัติที่แตกต่างของเนื้อออสเตรเลีย เพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจเลือกซื้อเนื้อวัวได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเราพร้อมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับบรรดาเชฟมืออาชีพ เพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้นถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์เนื้อวัวที่พวกเขาเลือกใช้ทำอาหารในร้านของตนเอง”

เชฟแพม-พิชญา อุทารธรรม แบรนด์แอมบาสเดอร์ True Aussie Beef ประเทศไทย กล่าวว่า “ออสเตรเลียถือเป็นแหล่งผลิตเนื้อวัวที่พิเศษมากค่ะ เพราะมีภูมิประเทศแบบเกาะห่างไกลจึงมีความได้เปรียบในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดโรคได้ดีกว่า สัตว์ในฟาร์มก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในทุ่งเลี้ยงกว้างใหญ่ ซึ่งปัจจัยนี้ส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพเนื้อวัว ซึ่งในฐานะเชฟมืออาชีพ แพมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องทราบเกี่ยวกับแหล่งผลิตเนื้อวัวที่เรานำมาปรุงให้ลูกค้า เพราะแพมต้องการมั่นใจว่าเรามอบแต่สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเสมอ ทำให้เนื้อวัวออสเตรเลียเป็นตัวเลือกที่แพมชอบมาก เพราะแพมมั่นใจได้ถึงคุณภาพระดับสูงที่สม่ำเสมอและรสชาติที่เข้มข้นในเนื้อทุกส่วน”