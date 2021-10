JKN ตั้ง 4 ขุนพล สู่คอนเทนต์คอมเมิร์ซคอมปานี

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในนามของคุณแอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ประกาศแต่งตั้ง 4 ผู้บริหารใหม่ในฐานะขุนพลสำคัญที่จะขับเคลื่อน JKN Group ซึ่งการประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้ JKN Group ทะยานขึ้นเป็นคอนเทนต์คอมเมิร์ซคอมปานี อันดับ 1 ของประเทศไทยแอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) เผยว่า เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับผู้บริหารที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละธุรกิจนั้นๆ ซึ่งศักยภาพดังกล่าวจะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจมีความเติบโตก้าวหน้าและมีความสามารถสูงในการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่รวมถึงระดับสากล ทุกท่านเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้ JKN Group บรรลุเป้าหมาย ก้าวสู่คอนเทนต์คอมเมิร์ซคอมปานีอันดับ 1 ของประเทศไทย และอยู่ในใจประชาชนเสมอในทุกมิติแห่งไลฟ์สไตล์ฌอน ลิม ซ็อก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด กล่าวว่า “วันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่จะประกาศว่า บริษัท ฮุนได โฮมช็อปปิ้ง เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น ประเทศเกาหลีใต้ และ บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ ประเทศไทย ได้กลายเป็นครอบครัวเดียวกัน ในชื่อใหม่ บริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความเชี่ยวชาญและความร่วมมือของทั้งสองบริษัทจะช่วยส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตแข็งแกร่งและส่งผลดีต่อวัฒนธรรมการชอปปิ้งของประเทศไทย เราพยายามเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยศักยภาพการบริหารที่ดีเยี่ยม เราจะพัฒนาให้การชอปปิ้งออนไลน์มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีในราคาที่ดี ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคุณกับ JKN Hi Shopping ที่จะทำให้คุณสนุกทุกการชอปตลอด 24 ชั่วโมง”ด้าน ณัฐพงษ์ วิทย์วรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จำกัด กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ JKN ให้ความสำคัญและให้เกียรติในการมาเป็นพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพร่วมกัน เราเป็นผู้นำด้านตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้มีการออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดและวางจำหน่ายหลายที่ ทาง 7-Eleven, Tesco Lotus, Big C, Jiffy, Tops Supermarket, Family Mart และ Foodland ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม Herb Max, Dragon X, Tiger X และ Fit Max ในการที่เราไปได้ไกลและเร็วกว่าเดิมหลายเท่าเป็นเพราะอยู่ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่ม JKN Group ในแง่ของธุรกิจก็ตั้งเป้าหมายในการเติบโตด้านยอดขาย ผลกำไรสูงสุด และเข้าเป็นหนึ่งในบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ในอีก 2 ปีข้างหน้า พร้อมตั้งเป้าเป็นเบอร์ 1 ในตลาดเครื่องดื่มและอาหารเสริมแบบ Shot drink ในประเทศไทย และส่งเสริมให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในตลาดโลก นำพาแบรนด์ของคนไทยเทียบเคียงกับแบรนด์ชั้นนำของโลก เน้นไปที่ Product innovation and differentiation เราใช้นวัตกรรมใหม่ในการเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นำเสนอผู้บริโภคผ่านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันกับทางทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เช่น สินค้าเพื่อสุขภาพที่ผลิตจากกัญชา กัญชง และใบกระท่อม รวมทั้งสมุนไพรไทยและเอเชีย เป็นต้น”และ ดร.องอาจ สิงห์ลำพอง ในฐานะผู้อำนวยการสถานีทีวีดิจิทัลช่อง JKN18 กล่าวเสริมว่า เราวางจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะต้องก้าวไปสู่ความเป็น Mass และสามารถที่จะพลิก Eyeball คนดูมาสู่ลูกค้าที่ไว้วางใจกันให้ได้ ด้วยกลยุทธ์หลักที่จะใช้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายท็อปเท็น คือ 1) ตั้งเป้านำเรื่อง Big data เข้ามาช่วยเสริมศักยภาพของการตลาด 2) นิวส์และวาไรตีคอนเทนต์ ปรับผังรายการเตรียมเปิดตัว “แบรนดิ้งคอนเทนต์” และจับมือกับผู้จัดละครชื่อดังดันละครน้ำดีลงจอเอาใจผู้ชม 3) ใช้เทคโนโลยีกับนวัตกรรมใหม่ๆ นำเสนอคอนเทนต์แบบ Hybrid ทั้งผ่านหน้าจอทีวีและแบบออนไลน์ 4) ทรานส์ฟอร์มให้เป็นสื่อที่ตอบโจทย์แบรนด์สินค้า เพื่อเป็นสถานีทีวีดิจิทัลในใจคนไทยทุกเพศทุกวัยด้าน สโรชา พรอุดมศักดิ์ บรรณาธิการบริหารข่าวสำนักข่าว JKN - CNBC กล่าวด้วยว่า กลุ่มรายการข่าวของเรานั้นจะนำเสนอข่าวภายใต้จุดยืน “เป็นกลาง เที่ยงตรง วิเคราะห์ ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา” เราคือหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่ได้ใช้ Branding ของรายการระดับโลกอย่าง CNBC มาจับมือร่วมกัน โดยมีเทคนิคในการเลือกนำเสนอข่าวที่ต้องกระทบต่อคนหมู่มาก กระทบวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ เรื่องที่เราทุกคนต้องรู้ รู้แล้วได้ประโยชน์ครบทุกแง่มุมทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ต่างประเทศ กีฬา เน้นการวิเคราะห์ ขยายความ ขยี้ ตีประเด็น ไม่ใช่เพียงการเล่าข่าว แต่นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ชม พร้อมส่งผู้ประกาศข่าวคอข่าวตัวจริงที่คร่ำหวอดในวงการข่าวมาเสริมทัพเพื่อความเป็นที่สุดในมุมมองข่าวแต่ละด้าน ยกตัวอย่างเช่น โก้-ชาญชัย โก้-รัชพล เริ่มปรับกันที่รายการแรก ตีข่าวเล่าใหญ่ ซึ่งสร้างเป็นรายการต้นแบบ