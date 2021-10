แอน จักรพงษ์ ปักหมุดนำ JKN ขึ้นสู่อันดับ 1 คอนเทนต์ คอมเมิร์ซ คอมพานี

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ เผยวิสัยทัศน์การบริหารองค์กรในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และกรรมการผู้จัดการว่า เราคือ คอนเทนต์ คอมพานี ด้วยประสบการณ์ที่ทำงาน ด้านนี้มากว่า 22 ปี กับการเป็น ตัวแทนจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของซูเปอร์แบรนด์ทั่วโลก ในประเทศไทย ทั้ง BBC, Discovery, National Geo History ตลอดจนซีรีส์เกาหลี, อินเดีย, ฟิลิปปินส์, ฮอลลีวูด ส่วนคอนเทนต์ ประเภท NEWS อย่าง JKN – CNBC หรือ การ์ตูน สารคดี ดราม่าซีรีส์ เอเชียนแฟนตาซี มิวสิคสตาร์ พาเหรด ก็ล้วนแล้วแต่เป็นซูเปอร์ ไฮไลท์ของบริษัท ทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ตลอดจน ลูกค้าทุกคนทั้งช่องทีวี ดิจิทัล และช่องเคเบิ้ลทีวีปักธงอันดับ 1 ในฐานะ คอนเทนต์ คอมพานี ในการนำคอนเทนต์ไทยจำหน่ายออกไป สู่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นละครจากช่อง3 ช่อง8 ที่จัดจำหน่ายให้กับคนในแถบเอเชีย ยุโรป ลาตินอเมริกา สหรัฐอเมริกา ตลอดจน ฟิลิปปินส์ เกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้นและเมื่อปักธงให้ JKN เป็นที่ 1 ของคอนเทนต์ คอมพานีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ ภารกิจต่อไป คือการนำพา JKN ขึ้นสู่อันดับ1 ของความเป็น”คอนเทนต์ คอมเมิร์ซ” คอมพานี ซึ่งนับตั้งแต่เข้ามาเป็น เจ้าของสถานีทีวีดิจิทัลในชื่อ JKN18 นั้น แอนและทีมงาน ไม่เคยหยุดนิ่งเราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราพร้อมป้อนคอนเทนต์ลงจอเพื่อเสิร์ฟให้กับผู้บริโภค ของเรา โดยที่สถานีเรามีจุดแข็งตรงที่เราเป็น เจ้าของลิขสิทธิ์คอนเทนต์จำนวนมากที่มีชื่อ เสียงโด่งดังและหลากหลาย พร้อมกับสร้างระบบการบริหารคอนเทนต์สู่มัลติแพลตฟอร์ม ให้สอดรับกับพฤติกรรมของคนดูผ่าน ทุกจอสกรีนในทุกวันและทุกเวลา เรียกว่าไปไหนก็เจอ JKN18 ทุกช่องทางล่าสุดผนึกกำลัง ฮุนได โฮมช็อปปิ้ง เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จากประเทศเกาหลีใต้ และเปลี่ยนชื่อเป็น “JKN Hi Shopping” เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นคอมเมิร์ซให้แข็งแกร่ง เปิดเป็นศูนย์ การค้าออนไลน์ที่ให้บริการช็อปปิ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดส่งตลอด 365 วัน ด้วยสินค้า ที่หลากหลาย และสินค้าภายใต้ JKN Best Life กว่า 50 รายการ ไฮไลท์สำคัญคือสินค้า ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกัญชงหรือ CBD ที่จะผสานความเป็น “ซูเปอร์สตาร์มาร์เก็ตติ้ง” โดยดึงเหล่า บรรดาพรีเซนเตอร์คนดังทั่วฟ้าเมืองไทยมาพร้อมการการันตีคุณภาพสินค้าล้นจอ ทุกวัน นำเสนอภายใต้สโลแกนสำคัญ “JKN Hi Shopping สนุกทุกการช็อป” กล่าวคือ สนุกกับการ รับชมคอนเทนต์ สนุกกับการช้อปปิ้ง สนุกสนาน เพลิดเพลินตากับเหล่าซูเปอร์ สตาร์ทั่วฟ้า เมืองไทยในฐานะพรีเซนเตอร์ ที่มั่นใจว่าตรงกับ “นิว นอร์มอล ไลฟ์สไตล์” วิถีติดจอ“ตั้งเป้าการค้าขายคอนเทนต์ทั้งในและต่างประเทศยังคงแข็งแกร่งเช่นเคย สินค้าทุก ผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค โดยทั้งหมดนี้เกิดจากการร่วมมือกัน ของทุกกลุ่ม ธุรกิจในเครือเพื่อส่งต่อแนวคิดและแนวทางปฏิบัติของทุกคนในองค์กรไปใน ทิศทางเดียวกัน โดยเป้าหมายสูงสุดคือผลักดันให้ JKN18 ติดท็อป 10 ของช่องทีวี ดิจิทัลในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่สถานี โทรทัศน์ระดับชาติ” นายจักรพงษ์ กล่าวปิดท้าย.