JKN ปั้นอาณาจักร Content Commerce Company

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายผลักดันองค์กรไปสู่การเป็น Content Commerce Company ภายใน 3 ปี ข้างหน้า โดยจะนำจุดแข็งของธุรกิจคอนเทนต์ในฐานะที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของภูมิภาคนี้ จากการถือครองลิขสิทธิ์คอนเทนต์จากแบรนด์ดังระดับโลกและจำหน่ายให้แก่คู่ค้าเพื่อซื้อลิขสิทธิ์นำไปออกอากาศผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งทีวีดิจิทัล ทีวีดาวเทียมและช่องทางออนไลน์ รวมถึงเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์รายการข่าวภายใต้ลิขสิทธิ์ CNBC ที่ให้ความไว้วางใจ JKN ในการผลิตรายการข่าวภายใต้แบรนด์ JKN-CNBC สำนักข่าวเศรษฐกิจอันดับ 1 ของโลกสู่ไทย ที่สร้างมาตรฐานการผลิตรายการข่าวในระดับสากลมาสู่วงการข่าวในประเทศไทย เพื่อนำมาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลช่อง JKN18ทั้งนี้ ช่อง JKN18 ถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ในเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ นับตั้งแต่ได้เข้าเป็นสมาชิกในตลาดทุนตั้งแต่ ปี 2017 และเป็นจิ๊กซอว์ที่เข้ามาช่วยสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้แก่ JKN ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคอนเทนต์มามากกว่า 20 ปี และเป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่หลากหลายทั้ง 8 กลุ่ม รวมถึงการผลิต รายการข่าวภายใต้ JKN-CNBC สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่จะทำให้ช่อง JKN18 มีการนำเสนอคอนเทนต์ที่ครอบคลุมทั้งสาระและความบันเทิง สร้างการยอมรับให้แก่วงการทีวีดิจิทัลในประเทศไทย ซึ่งมีฐานผู้ชมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ JKN สามารถใช้ช่อง JKN18 ต่อยอดเข้าสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจคอมเมิร์ซ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ (JKN Best Life) เพื่อสื่อสารให้เห็นถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ แบรนด์ต่างๆ และจัดจำหน่ายไปยังกลุ่มผู้ชมโดยตรง หรือ D2C ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ควบคู่กับการขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทีวีดาวเทียม JKN Hi Shopping สนุกทุกการชอป ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มฮุนได โฮมช้อปปิ้ง ประเทศเกาหลี ที่จะสร้างประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่มากกว่าการชอปปิ้งในรูปแบบเดิมได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอดรับกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในยุค New Normalนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการใช้กลยุทธ์การตลาด ‘ซูเปอร์สตาร์มาร์เกตติ้ง’ เพื่อสร้างแบรนด์สินค้าในทุกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคอมเมิร์ซ ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงามทั้งแบรนด์ Olig Fiber (โอลิก ไฟเบอร์), V-Allin (วี ออลิน), Hair now (แฮร์นาว), Instinct (อินสติงท์) และ C-TRIA by Anne JKN (ซีเทรีย) เครื่องดื่มสมุนไพรสกัดผสมวิตามิน ได้แก่ Dragon X (ดราก้อน เอ็กซ์) และ Tiger X (ไทเกอร์ เอ็กซ์) นอกจากนี้ ยังสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อออกมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ด้วยการเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพื่อรองกับเทรนด์ของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยมีแผนนำสารสกัดจากกัญชงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมจากสารสกัดกัญชงมากกว่า 50 รายการ ภายในปี 2022“เรามีเป้าหมายในอีก 3 ปีข้างหน้าที่จะผลักดันช่อง JKN18 ให้ได้รับความนิยมสูงสุดติด 1 ใน 10 ของประเทศ และเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่ช่วยสนับสนุนกลุ่มธุรกิจคอมเมิร์ซของ JKN ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนในระยะยาว ด้วยเป้าหมายรายได้ที่จะเพิ่มเป็น 5,000 ล้านบาท และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็น Content Commerce Company อย่างเต็มตัวได้ตามแผนงานที่วางไว้” นายจักรพงษ์ กล่าว