JKN ปรับโฉมเป็น JKN Hi Shopping พร้อมโลโก้ใหม่

"เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย" ลุยธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง หลังส่ง JKN Best Life ถือหุ้นใหญ่ 51% ใน "ไฮ ช็อปปิ้ง" ผู้ดำเนินธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้งผ่านช่องทางทีวีดาวเทียม PSI เปลี่ยนชื่อช่องเป็น JKN Hi Shopping และปรับโฉมโลโก้ใหม่ให้ทันสมัยรับเทรนด์ผู้บริโภคยุค New Normal ผนึกกำลังผ่านกลยุทธ์ Synergy กับกลุ่ม ‘ฮุนได โฮมช้อปปิ้ง เน็ตเวิร์ค คอปอเรชั่น’ หวังช่วยผลักดันยอดขายสินค้าในกลุ่ม Commerce ภายในสิ้นปีนี้ 100 ล้านบาท

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า หลังจาก บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม JKN เข้าถือหุ้นใหญ่ 51% ในบริษัท ไฮช็อปปิ้ง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทีวีโฮมช้อปปิ้งในประเทศไทย ที่เผยแพร่ผ่านช่อง HIGH Shopping ทาง PSI ช่อง ช่อง 46/ GMMZ ช่อง 43/ INFOSAT ช่อง 46 / DTV ช่อง 37 / เจริญเคเบิ้ล ช่อง 9 / TOT IPTV ช่อง 38 / AIS Play ช่อง 800 / 3BB TV ช่อง 88 และ LOOX TV Applicationล่าสุด บริษัทฯ พร้อมลุยตลาดโดยได้ปรับเปลี่ยนชื่อช่องจาก HIGH Shopping เป็น JKN Hi Shopping พร้อมปรับโลโก้ใหม่ที่สะท้อนถึงการ Synergy กันระหว่าง เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ กับกลุ่มฮุนได เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้ง ภายใต้แนวคิด JKN Hyundai Home Shopping beyond your imagination) ที่สร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าที่เหนือความคาดหมายให้แก่ผู้บริโภค ด้วยผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายและมีคุณภาพ พร้อมปรับภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัยเพื่อเข้ากับเทรนด์ของผู้บริโภคยุคใหม่มากขึ้นทั้งนี้ JKN Best life จะนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงามที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเข้าไปขยายช่องทางการสื่อสารการตลาดผ่าน JKN Hi Shopping เพื่อช่วยเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าของ JKN Best life ได้เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นเครื่องดื่ม เป็นของกินของใช้ในครัวเรือน เครื่อใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าที่เป็นไลฟ์สไตล์ และสินค้าแฟชั่นมากกว่า 2,500 รายการ ส่งตรงไปยังกลุ่มผู้ชมที่เลือกซื้อผ่านช่องดังกล่าว ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคด้วยประสบการณ์ที่มากกว่าการชอปปิ้งแบบเดิมๆ ให้สนุกในการชอปได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยประเมินว่า การขยายธุรกิจครั้งนี้ของ JKN จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มธุรกิจคอมเมิร์ชได้ทันทีภายในปีนี้ประมาณ 100 ล้านบาทMr.Shawn, Lim Seok ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮุนได โฮมช้อปปิ้ง เน็ตเวิร์ค คอปอเรชั่น จำกัด จากประเทศเกาหลี กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมผนึกเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มของ JKN ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ในภูมิภาคอาเซียน โดยหลังจากนี้ จะนำความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารธุรกิจของทั้ง 2 ฝ่ายมาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มธุรกิจทีวีโฮมช้อปปิ้งช่อง JKN Hi Shopping เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคที่เป็นฐานลูกค้าของช่องมากกว่า 1 ล้านราย พร้อมส่งมอบประสบการณ์และสร้างความพึงพอใจที่ดีขึ้นด้วยบริการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายจากการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทาง JKN Hi Shopping มากที่สุด