Hitachi Energy เริ่มอย่างเป็นทางการผู้นำตลาดและเทคโนโลยีระดับโลกด้านโครงข่ายไฟฟ้า มุ่งมั่นขับเคลื่อนอนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. นอกจากข่าวประชาสัมพันธ์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 ของบริษัทที่เผยแพร่ออกไปแล้วนั้น ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกได้ประกาศให้ทราบถึงความสำเร็จและการพัฒนาสู่การเป็น Hitachi Energy ซึ่งชื่อเดิมก่อนหน้านี้คือ Hitachi ABB Power Grids และได้เปลี่ยนแบรนด์ขององค์กรใหม่เพื่อ “การก้าวไปสู่อนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน”Claudio Facchin ซีอีโอของ Hitachi Energy ได้แถลงที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ณ เมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่า “ที่ Hitachi Energy เรากำลังสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดอย่างเร่งด่วน ผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือ ซึ่งเราจะสามารถจัดการกับความท้าทายระดับโลกนี้ได้ด้วยทีมงานระดับโลกที่มีความหลากหลายและมีความมุ่งมั่น” พร้อมกล่าวต่อไปว่า “ภายในปี 2050 ความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกจะมีอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า และไฟฟ้าจะกลายเป็นองค์ประกอบหลักของระบบพลังงานทั้งหมด ที่ Hitachi Energy เราคือผู้บุกเบิกเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับก้าวไปสู่อนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน - และเรามุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดนวัตกรรมต่อไป ซึ่งการให้คำมั่นสัญญาถึงอนาคตเกี่ยวกับความเป็นกลางทางคาร์บอนจะต้องอาศัยความมุ่งมั่น ความน่าเชื่อถือ และนวัตกรรม โดยประโยชน์ที่ได้รับจะมีมากมายมหาศาลทั้งสำหรับคนรุ่นเราและคนรุ่นต่อไปในอนาคต และด้วยชื่อใหม่ของเราซึ่งก็คือ Hitachi Energy จะทำให้พันธกิจของเราขยายขอบเขตไปได้กว้างขวางขึ้น เพื่อการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีอย่างแท้จริงให้แก่ลูกค้า พนักงาน และชุมชนของเรา”ระบบพลังงานที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนจะมีการเชื่อมต่อระหว่างกันสูงขึ้น และ HVDC2 ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนและใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันระหว่างประเทศ ภูมิภาค และทวีปต่างๆ Hitachi Energy ในฐานะผู้นำตลาดด้าน HVDC ได้ส่งมอบบริการที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกันในภูมิภาคต่างๆ หลายแห่ง ยกตัวอย่างเช่น HVDC Interconnector ระหว่างซาอุดีอาระเบีย-อียิปต์ (5 ตุลาคม 2021) - เป็น Interconnector ขนาดใหญ่โครงการแรกที่เชื่อมต่อระหว่างตะวันออกกลางกับแอฟริกาเหนือ North Sea Link (1 ตุลาคม 2021) - NSL เป็น Interconnector ใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในโลก (ระยะทาง 720 กิโลเมตร) ที่เชื่อมต่อระหว่างนอร์เวย์กับสหราชอาณาจักร เพื่อช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศต่างๆ ได้เพื่อเสริมการเชื่อมต่อระหว่างกันและตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับความยืดหยุ่นของระบบพลังงาน Hitachi Energy ยังให้การสนับสนุนลูกค้าด้วยกริดเอดจ์โซลูชัน เช่น ไมโครกริดและการจัดเก็บพลังงาน ตัวอย่างล่าสุดสามารถเห็นได้ใน Cordova, Alaska ที่ซึ่งชุมชนสามารถลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ ในขณะเดียวกันก็ได้รับอิสรภาพด้านพลังงานในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองการ “เริ่มดำเนินงาน” ของ Hitachi Energy Claudio Facchin จะเป็นเจ้าภาพจัดให้มีการสนทนาที่น่าสนใจกับ Steven Chu ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ ผู้รับรางวัลโนเบลร่วมในด้านฟิสิกส์ (1997) จากกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 12 และ Lully Miura นักวิชาการชาวญี่ปุ่นสาขาการเมืองระหว่างประเทศ และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการฝ่ายกลยุทธ์ด้านการเติบโตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่น การประชุมครั้งนี้มีชื่อว่า ‘เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานที่ส่งผลต่ออนาคตของความเป็นกลางทางคาร์บอน’ ซึ่งจะถ่ายทอดจาก Hitachi Social Innovation Forum 2021 JAPAN การประชุมนี้จะมุ่งเน้นไปที่วิธีการในการตระหนักถึงเป้าหมายเป็นศูนย์ที่มีความท้าทาย ซึ่งมีหลายประเทศได้ให้คำมั่น รวมถึงวิธีการที่ Hitachi และ Hi-tachi Energy จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปลอดภัยมากขึ้นหนึ่งในหัวข้อที่เกี่ยวข้องคือ ความสำคัญของระบบดิจิทัล ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเอาชนะปัญหาท้าทายด้านความซับซ้อนและขีดความสามารถที่เกิดจากการบูรณาการแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนในปริมาณมากขึ้นเข้าสู่ระบบพลังงานของโลก ตัวอย่างเช่น Lumada Asset Performance Management ได้ให้บริการจัดหาข้อมูลเชิงลึกด้านผลประกอบการ และสถานะเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดแก่สินทรัพย์ที่สำคัญ พร้อมไปกับการใช้ต้นทุนที่เป็นวงจรชีวิตของสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทจะช่วยให้ลูกค้าสามารถต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบออนไลน์และออฟไลน์ในการผลักดันวิธีการในการจัดการสินทรัพย์โดยยึดตามความเสี่ยงที่มีความชาญฉลาดมากขึ้นHitachi Energy กำลังร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรในการค้นหาโซลูชันระดับโลก เพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายทั่วโลกเกี่ยวกับอนาคตด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ในช่วงต้นปีนี้ธุรกิจได้เปิดตัว EconiQ™ ซึ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของโซลูชันที่ยอดเยี่ยมทางด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อเทียบกับโซลูชันทั่วไป พอร์ตโฟลิโอแรงดันไฟฟ้าสูงของ EconiQ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดการเกิดคาร์บอนฟุตพรินต์ตลอดวงจรชีวิตทั้งหมดได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ธุรกิจยังเพิ่งเปิดตัวพอร์ตโฟลิโอของผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบลอยน้ำนอกชายฝั่ง ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมนอกชายฝั่ง พอร์ตโฟลิโอนี้จะช่วยให้สามารถให้พลังงานลมในปริมาณที่สูงขึ้นอย่างมากเพื่อนำมาลงทุนและบูรณาการเข้ากับระบบพลังงานทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการสนับสนุนช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตของพลังงานที่ยั่งยืนได้โดยตรงHitachi Energy ยึดมั่นความยั่งยืนเป็นหัวใจหลักของการดำเนินการ :ขับเคลื่อนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน เรากำลังพัฒนาระบบพลังงานของโลกให้มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปลอดภัยยิ่งขึ้น ในฐานะผู้บุกเบิกและผู้นำด้านเทคโนโลยี เราร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรเพื่อสร้างอนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น สำหรับคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นต่อไปด้วยแผนยุทธศาสตร์ความยั่งยืน 2030 Sustainability 2030 แผนดังกล่าวได้จัดการกับความเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานทั่วโลก และได้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในมิติโลก ผู้คน สันติภาพ และความร่วมมือของพันธมิตร Hitachi Energy ได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการเกิดคาร์บอนในการดำเนินงานของตนเอง และคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายขั้นแรกให้ได้ไฟฟ้าที่ปราศจากฟอสซิล 100% ในการดำเนินงานของบริษัทเองภายในปี 2022ชื่อ Hitachi Energy ได้สะท้อนให้เห็นถึงขอบข่ายด้านพลังงานที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และโอกาสในการสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ชื่อของแบรนด์ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายเทคโนโลยีและบริการดั้งเดิมของบริษัทไปสู่ลูกค้าเดิมและลูกค้าในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือขีดจำกัด ด้วยการเปิดกว้างถึงโอกาสต่างๆ มากมายในอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ ระบบสัญจรที่มีความยั่งยืน และสมาร์ทไลฟ์ธุรกิจได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการในชื่อบริษัท Hitachi Energy เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2021 และกำลังดำเนินการขั้นตอนอย่างเป็นทางการในการเปลี่ยนชื่อทั่วโลก โดยมีข้อยกเว้นที่ประเทศจีนซึ่งจะมีการดำเนินการในช่วงเวลาถัดไป Hitachi Ltd. มีสัดส่วนการถือหุ้น 80.1 เปอร์เซ็นต์ในธุรกิจร่วมค้าและ ABB Ltd. ถือหุ้นส่วนที่เหลือโดยได้เริ่มต้นประกอบธุรกิจในวันที่ 1 กรกฎาคม 2020หมายเหตุ1.รายงาน IEA Net Zero 2050 (พฤษภาคม 2021) - รายงานฉบับสำคัญนี้ได้ระบุว่า เส้นทางของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับศูนย์ได้แคบลง ด้วยการยึดหลักของการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพมาปรับใช้โดยทันทีและเป็นวงกว้าง2.Hitachi Energy ได้คิดค้นเทคโนโลยีไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง (HVDC) ในเชิงพาณิชย์เมื่อเกือบ 7 ทศวรรษที่ผ่านมา