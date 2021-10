เอ็กโก กรุ๊ป ลงทุนถือหุ้นทางอ้อม17.46%ใน “เอเพ็กซ์” ยักษ์ใหญ่พลังงานหมุนเวียนในสหรัฐฯ

เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศความสำเร็จการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยลงทุนทางอ้อมในสัดส่วน 17.46% ในบริษัท เอเพ็กซ์ คลีน เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง แอลแอลซี ผู้นำในการพัฒนาและการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โครงการพลังงานสะอาดรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกานายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า บริษัท เอ็กโก พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เอ็กโกถือหุ้นทั้งหมด ได้ลงนามสัญญาเพื่อลงทุนทางอ้อมในสัดส่วน 17.46% ในบริษัท เอเพ็กซ์ คลีน เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง แอลแอลซี (เอเพ็กซ์) เมื่อวันที่5 ตุลาคม 2564 โดยเป็นผู้ลงทุนร่วมในบริษัทร่วมลงทุน ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มกลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานและพลังงานของบริษัท แอริส เมเนจเมนท์ คอร์ปอเรชัน (Ares Management Corporation - NYSE: ARES) ทั้งนี้ บริษัทร่วมลงทุนดังกล่าวได้ลงนามในสัญญาเพื่อซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของเอเพ็กซ์ โดยคาดว่าการร่วมลงทุนครั้งนี้จะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 หลังจากดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนแล้วเสร็จ“การร่วมลงทุนในเอเพ็กซ์นับเป็นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในสหรัฐอเมริกาครั้งแรกของ เอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดพลังงานหมุนเวียนที่มีกำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุดในโลก และมีโอกาสในการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอีกมากในสหรัฐฯที่คาดว่าจะเข้าสู่ตลาดจำนวนกว่าแสนเมกะวัตต์ในอีก 10 ปีข้างหน้า การลงทุนครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนแผนการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเอ็กโก กรุ๊ป ในอนาคต ในขณะเดียวกันยังเป็นไปตามทิศทางการดำเนินธุรกิจ “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 ด้วย” นายเทพรัตน์ กล่าวเอเพ็กซ์เป็นบริษัทพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนเอกชนขนาดใหญ่ ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ดำเนินธุรกิจด้วยการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงเริ่มดำเนินการก่อสร้าง (Notice to Proceed - NTP) หรือเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date - COD) แล้วขายโครงการที่พัฒนาเหล่านั้นให้แก่นักลงทุนอื่นในปัจจุบัน เอเพ็กซ์ได้ขายโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ มูลค่ารวมกว่า 9 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีโครงการพลังงานสะอาดหลากหลายประเภทที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จำนวนมากกว่า 30,000เมกะวัตต์ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา เอเพ็กซ์ดำเนินธุรกิจและขายโครงการให้แก่ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ตลาดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (Commercial and Industrial – C&I) และสถาบันการเงินระดับโลก รวมทั้งยังเป็นบริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาและขายโครงการพลังงานสะอาดให้กับกลุ่มลูกค้าในตลาดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาการร่วมลงทุนครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการเงินให้แก่เอเพ็กซ์ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเอเพ็กซ์ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนา เป็นเจ้าของ และเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ ในรูปแบบผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) อีกทั้งยังเร่งการขยายกลยุทธ์ทางธุรกิจสู่ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน แหล่งพลังงานแบบกระจายตัว (Distributed Energy Resources - DER) และเชื้อเเพลิงสะอาด