CPF คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ปร 2564

ในโอกาสวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนชั้นนำ ภาคสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม จัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย" และจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรมโดดเด่น และเกิดคุณค่าที่ชัดเจนต่อประเทศชาติ ได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวแสดงความยินดีและปาฐกถาพิเศษ และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ร่วมด้วย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ซึ่งการจัดงานในปีนี้ เป็นการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โดยปีนี้ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2564 ( รางวัลเกียรติคุณ ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่) มีนายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจสัตว์น้ำ และ นายพีรพงศ์ กรินชัย รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิศวกรรมกลาง ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนบริษัทรับโล่เชิดชูเกียรตินายไพโรจน์ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ "ครัวของโลกที่ยั่งยืน" ทำหน้าที่สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรม คน และ สิ่งแวดล้อม ด้วยการนำความรู้ เทคโนโลยี ระบบดิจิทัล และความคิดสร้างสรรค์ มาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งองค์กร ขับเคลื่อนการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งในธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์และธุรกิจแปรรูปอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการนวัตกรรมและบุคลากรภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและยกระดับความสามารถในการแข่งขัน รวมไปถึงการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals :SDGs)ซีพีเอฟ นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการเลี้ยงสัตว์ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ รวมทั้งการดูแลด้านสวัสดิภาพสัตว์ ยกระดับและส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ตามมาตรฐานสากลตลอดห่วงโซ่อุปทาน อาทิ การเลี้ยงไก่แบบปล่อยอิสระในโรงเรือน (Cage Free) และแบบปล่อยอิสระ (Free Range) ในโรงเรือนแบบปิด Biosecurity High Tech Farming ที่ปลอดโรค 100% ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปยังเกษตรกร รวมไปถึงการปรับปรุงพันธุ์กุ้งที่แข็งแรง โตเร็ว ควบคู่ระบบการเลี้ยงในโรงเรือนแบบปิด ตลอดจนร่วมกับสถาบันการศึกษา พัฒนาหลัก "3 สะอาด" ช่วยแก้ปัญหาโรคระบาด EMS ในกุ้ง และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไปยังเกษตรกร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมการผลิตกุ้งของไทยที่ยั่งยืน นำระบบอีแวป (EVAP) ตามมาตรฐาน Biosecurity ช่วยการผลิตสุกรที่ปลอดภัย ป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์ของไทยที่ยั่งยืนภายใต้กลยุทธ์ 2030 Sustainability in Action บริษัทฯมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีจาก 35% เป็น 50 % ภายในปี 2573 ด้วยความมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารของซีพีเอฟ นำนวัตกรรมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ อาทิ ผลิตภัณฑ์ "เบญจา ชิคเก้น” (Benja Chicken) เป็นนวัตกรรมเนื้อไก่สดพรีเมียม ไก่ที่เลี้ยงไก่ด้วยข้าวกล้อง ทำให้ได้เนื้อไก่ที่ หอม นุ่ม ฉ่ำ กว่าไก่ทั่วไป และยังไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดู จนได้รับเลือกเป็นหนึ่งในนวัตกรรม Top Innovative Product ของงาน THAIFEX - World of Food Asia 2019 ผลิตภัณฑ์หมูชีวา หมูสายพันธุ์พิเศษ เลี้ยงด้วย Super food ชั้นดี Flax Seed, น้ำมันปลา และ สาหร่ายทะเลลึก จนได้หมูที่มีโอเมก้า 3 ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาหาร จากงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก THAIFEX-Anuga Asia 2020 การนำโปรไบโอติกมาใช้การผลิตอาหารสัตว์เพื่อช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้สัตว์แข็งแรงตามธรรมชาติ ไม่ป่วยง่าย การพัฒนาโปรตีนทางเลือก Plant- Based Protein ภายใต้แบรนด์ Meat Zero ที่ผลิตจากพืช 100% ซึ่งเป็นความร่วมมือกับบริษัทด้าน Plant-based ระดับโลกจากหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐ และสิงคโปร์ รวมถึงสถาบันการศึกษาของไทยอย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นนวัตกรรม PLANT-TEC หรือ เทคนิคการสร้างรสสัมผัสเสมือนเนื้อสัตว์รองรับกระแสผู้บริโภคที่สนใจมังสวิรัติยืดหยุ่น (Flexitarian) เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ ซีพีเอฟ ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม เน้นการพัฒนาและนวัตกรรมทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อตัวพนักงานและบริษัท อาทิ นำมาตรฐาน ISO 56002 ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาใช้ พัฒนานวัตกรตามแนวทาง TRIZ ในองค์กรได้มากกว่า 1,000 คน และยังได้จัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมขององค์กร เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร จากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนพัฒนาการบริหารนวัตกรรมขององค์กรอย่างจริงจัง ส่งผลให้ ซีพีเอฟ เป็นองค์กรรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 56002 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ริเริ่มโครงการเถ้าแก่เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจของซีพีเอฟตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ในการลงมือปฏิบัติจริง เป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ สร้างคนเก่งและคนดี ให้กับประเทศชาติทั้งนี้ การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กรนวัตกรรมดีเด่น จากศักยภาพในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และการบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรภายใต้กรอบโมเดลการประเมินศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (IOM) ใน 8 มิติ ได้แก่ มิติด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม (Innovation Strategy) มิติด้านการมุ่งเน้นธุรกิจ (Business Focus) มิติด้านบุคลากร (People) มิติด้านองค์ความรู้ (Knowledge) มิติด้านวัฒนธรรมองค์กร (Culture) มิติด้านทรัพยากร (Resource) มิติด้านกระบวนการนวัตกรรม (Process) และ มิติด้านผลิตผลจากนวัตกรรม (Result))