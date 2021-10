CPF โชว์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ย้ำกลยุทธ์ “CPF Sustainability in Action” งาน TSX 2021

หรือสนับสนุนงานมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืนตอกย้ำการสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนกล่าวว่า ในปีนี้ ซีพีเอฟ ร่วมงาน TSX โดยชูนวัตกรรมอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดการสร้างคุณค่าปราศจากขยะ (Waste to Value) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายทศวรรษแห่งการลงมือทำ (Decade of action) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติซีพีเอฟ ร่วมจัดงานใน 3 ส่วน ประกอบด้วยเป็นการนำเสนอนวัตกรรมอาหารภายใต้กลยุทธ์ อาหารมั่นคง โดยนำเสนอโปรตีนทางเลือก Meat Zero ผลิตภัณฑ์ Plant- Based Protein ที่ผลิตจากพืช 100% เป็นความร่วมมือกับบริษัทด้าน Plant-based ระดับโลกจากหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐ และสิงคโปร์ รวมถึงสถาบันการศึกษาของไทยอย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เกิดเป็นนวัตกรรม ‘PLANT-TEC หรือ เทคนิคการสร้างรสสัมผัสเสมือนเนื้อสัตว์’ ของ MEAT ZERO ที่มีหลากหลายเมนูทั้งอาหารพร้อมรับประทานและอาหารพร้อมปรุง เป็นโปรตีนทางเลือกแห่งอนาคต การคิดค้นสูตรอาหารสัตว์ด้วยนวัตกรรมโปรไบโอติก ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์แข็งแรงตามธรรมชาติ ไม่ป่วย จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมากกว่า 99.9% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกอาหาร สามารถนำมาใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ หรือ ย่อยสลายได้ ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนายวุฒิชัย กล่าวว่า ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมอาหาร ซีพีเอฟกำหนดเป้าหมายปี 2030 (ปี พ.ศ. 2573) ในการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนไว้ชัดเจน โดยเพิ่มสัดส่วนอาหารเพื่อสุขโภชนาการที่ดีเป็น 50% จากปัจจุบันอยู่ที่ 35 % และเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ จาก 20% เป็น 40% รวมทั้งตั้งเป้าหมายลดขยะอาหารในกระบวนการผลิตเป็นศูนย์ภายในปี 2573 หรือในอีก 9 ปีข้างหน้าโซนได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนจัดแสดงและจำหน่าย ภายใต้กลยุทธ์สังคมพึ่งตนและดินน้ำป่าคงอยู่ ซึ่งเป็นสินค้าชุมชนที่ซีพีเอฟเข้าไปส่งเสริมทักษะสร้างอาชีพ เสริมรายได้ จากการใช้ประโยชน์และพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งปลูกฝังการตระหนักถึง ความสำคัญ สู่การอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี 4 ร้าน คือ 1. “ชวนอิ่มติดปาก จากชุมชน” เป็นหมวดอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่โดดเด่นเฉพาะถิ่นและกรรมวิธีการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อย เช่น กะปิลุงแมน ชาใบขลู่สมุนไพร ปลากรอบ ไข่เค็มสมุนไพร 2.ร้าน”ชวนสวยละมุน 3 ป่า" ที่นำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เช่น เกลือหอมอโรม่า เกลือขัดผิว ลูกประคบสมุนไพร หน้ากากมัดย้อมสีธรรมชาติ 3. ร้าน“ชวนใช้ รักษ์โลก” การสร้างคุณค่าจากวัสดุเหลือใช้หรือจากวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ถุงบรรจุถ่านไบโอชาที่มีคุณสมบัติในการดูดกลิ่น จานกาบหมาก ปุ๋ยชีวภาพนาโน และ 4. ร้าน“ชวนชิลล์ ชุมชน 3 ทะเล” โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แนววิถีชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร ชุมชนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง และชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง จังหวัดตราด“สินค้าชุมชนที่นำมาร่วมแสดงในงาน เป็นการสร้างโอกาสให้กับชุมชนในการขยายตลาดสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างสรรค์สินค้าที่มีให้มีมูลค่าเพิ่มต่อไป” นายวุฒิชัย กล่าวนอกจากนี้ ในส่วนซีพีเอฟ เข้าร่วมเสวนาใน 4 หัวข้อ คือ หัวข้อโปรตีนแห่งอนาคต โดยมีแชมป์ที่ชนะการแข่งขันพัฒนาอาหารและโปรตีนจากพืชในระดับภูมิภาคอาเซียน "The Pro Veg Food Innovation Challenge 2021" ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ หัวข้อการพัฒนางานชุมชนคนไร้ Waste หัวข้อ Waste to Value สร้างคุณค่าปราศจากขยะ และ หัวข้อโครงการ Sustainability in Action : กล้าจากป่าพนาในเมือง และ กินแกลี้ยงเลี้ยงโลก ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืนในระดับบุคคลงาน TSX กำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์แบบเสมือนจริง (Virtual Expo) ครั้งแรกในประเทศไทยและอาเซียน โดยมีองค์กรชั้นนำที่เป็นต้นแบบด้านความยั่งยืน ร่วมแสดงผลงานและแบ่งปันประสบการณ์ ผ่าน https://tsx2021.thailandsustainabilityexpo.com/ สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนและคนรุ่นใหม่ โดยซีพีเอฟพร้อมร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ