อบก.มอบรางวัลยอดเยี่ยมให้ “ซีพีเอฟ” องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) ประจำปี 2564

วันนี้ (15 กันยายน 2564)เป็นประธานในการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน” และพิธีประกาศผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564 พร้อมมอบรางวัลแก่บริษัทที่ผ่านการประเมินกล่าวว่า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ให้ความสำคัญต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทาน และกำหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ตั้งแต่ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการจัดหาวัตถุดิบที่ไม่ได้มาจากแหล่งตัดไม้ทำลายป่า การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การวางแผนระบบโลจิสติกส์ บริหารจัดการการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบการ พร้อมทั้งสานต่อความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าบกและป่าชายเลนที่ดำเนินการไปแล้วรวมมากกว่า 1 หมื่นไร่ซีพีเอฟนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในปี 2563 มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนคิดเป็น 26% ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 575,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ และฉลากลดโลกร้อนมากกว่า 790 รายการ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำมากกว่า 1 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟ กำหนดเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตลง 25% ในปี 2568 เทียบกับปีฐานนอกจากนี้ ภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action ซึ่งบริษัทฯ ประกาศเป็นแผนปฏิบัติการในช่วง 10 ปีข้างหน้า (ปี 2564-2573) ทำให้สามารถสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ได้ครบทั้ง 17 เป้าหมาย ส่งเสริมการลงมือทำในระดับของพนักงาน คู่ค้า สู่องค์กรคาร์บอนต่ำและยั่งยืน สอดรับกับทศวรรษแห่งการลงมือทำ (Decade of Action) ตามเป้าหมายของสหประชาชาติทั้งนี้ อบก.ได้จัดทำตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business Index : LCSi) มาตั้งแต่ปี 2562 โดยปีนี้ซีพีเอฟได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประเมินข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 ปี และสัมภาษณ์ข้อมูลของบริษัทในมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านเศรษฐกิจ