เซเว่นฯ คว้ารางวัลโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) ในระดับโดดเด่น ประจำปี 2564

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้จัดทำ โครงการประเมินและจัด ระดับ ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi) เพื่อประเมินองค์กรธุรกิจที่มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน และได้รับรางวัลในระดับโดดเด่นกรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ได้ดำเนิน ธุรกิจ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมา อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) เพื่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ อย่างยั่งยืน ซึ่งการได้รับรางวัลในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึง ความสำเร็จไปอีกขั้น สำหรับเป้าหมายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซีพี ออลล์ ตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ซึ่งได้เดินหน้าขับเคลื่อนแผนนโยบาย เซเว่น โก กรีน (7 go green) ประกอบด้วย 1. Green Building 2. Green Store 3. Green Logistic 4. Green Living โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆมิติ รวมทั้งโครงการความร่วมมือต่างๆ จากหลายภาคส่วน ซึ่งได้ติดตามผลการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ท้าทาย ในการเป็น Net Zero Carbon Organization ภายในปี 2573 พร้อมขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืนนายยุทธศักดิ์กล่าว