โคคา โคล่า ชูแนวคิดใหม่ Real Magic เผยโลโก้โค้กใหม่ "โอบกอด"

เดอะโคคา-โคล่า คัมปะนี เปิดตัวแนวคิดใหม่ของแบรนด์ภายใต้ชื่อ Real Magic™ เชิญชวนร่วมฉลองความมหัศจรรย์ของทุกเรื่องราวความรัก ความผูกพันที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคน ตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ในการสร้างสายสัมพันธ์และส่งมอบความสดชื่นให้กับผู้คนทั่วโลก โดยแนวคิด Real Magic™ นี้ เกิดจากการเรียนรู้สถานการณ์จริงในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมาว่าพลังและความงดงามของสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานการณ์ และสามารถเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นช่วงเวลาสุดแสนพิเศษ ช่วยให้เราสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาต่าง ๆ ไปด้วยกันได้ นอกจากนี้ แนวคิดดังกล่าวยังตอกย้ำเรื่องราวของเจเนอเรชั่นใหม่ ที่สามารถส่งต่อความรู้สึก สื่อสารถึงกันได้ในโลกเสมือน สามารถอยู่ใกล้กันได้ แม้ในเวลาที่ต้องห่างไกลกันมร.มาโนโล อาร์โรโย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เดอะโคคา-โคล่า คัมปะนี กล่าวว่า “โคคา-โคล่า เป็นแบรนด์ที่เชื่อมโยงเรื่องราวความแตกต่างสองด้านเข้าด้วยกัน ได้แก่ ความเรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ เข้าถึงได้แต่น่าค้นหา จริงแต่มหัศจรรย์ ซึ่งแนวคิด Real Magic™ เองก็มีรากฐานมาจากความเชื่อเดียวกันที่ว่า ความแตกต่างเป็นสิ่งที่สร้างความพิเศษให้โลกของเรา ทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยความหลากหลายที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง มีโอกาสที่คาดไม่ถึง และช่วงเวลาที่สุดพิเศษ สอดคล้องกับเรื่องราวของแบรนด์ ที่ส่งมอบรสชาติแสนอร่อยสดชื่นอย่างมีเอกลักษณ์ เหนือคำบรรยาย และเต็มไปด้วยความรู้สึกสุดพิเศษในแบบโคคา-โคล่า โดยแนวคิด Real Magic™ นี้จะไม่เป็นเพียงแค่สโลแกนหรือแคมเปญที่จัดขึ้นครั้งเดียวแล้วจบไป แต่จะเป็นแนวคิดและความเชื่อของแบรนด์ในระยะยาว ที่จะใช้ในการสื่อสารและกิจกรรมการตลาดทั้งหมดในอนาคตอีกด้วย”Real Magic™ เป็นแนวคิดล่าสุดของแบรนด์โคคา-โคล่านับตั้งแต่ปี 2016 โดยจะเปิดตัวพร้อมกับบรรจุภัณฑ์ที่มีการปรับดีไซน์ผสานมุมมองใหม่ของการใช้โลโก้โคคา-โคล่า ที่จะปรากฎอยู่ในทุกกิจกรรมทางการตลาดของแบรนด์ โดยมุมมองการใช้โลโก้แบบใหม่นี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพจริงของบรรจุภัณฑ์โคคา-โคล่า ซึ่งจะเห็นว่าโลโก้ของแบรนด์โค้งไปตามรูปร่างของขวดและกระป๋อง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์การ “โอบกอด” ที่สื่อถืงความสัมพันธ์สุดพิเศษของชีวิตคนโคคา-โคล่ายังได้ร่วมมือกับศิลปิน ช่างภาพ และนักวาดภาพประกอบ ในการถ่ายทอดแนวคิด Real Magic™ ให้ออกมาเป็นช่วงเวลาสุดพิเศษในชีวิตประจำวันของผู้คนในหลากหลายแง่มุม โดยมีพันธมิตรด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง เอเจนซี่โฆษณา Wieden+Kennedy London KnownUnknown และ Kenyon Weston ร่วมสร้างสรรค์ผลงานนอกจากโลโก้ใหม่แล้ว แบรนด์ยังได้เปิดตัวแคมเปญ “One Coke Away From Each Other” ที่เชื่อมโลกแห่งความเป็นจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกัน เฉลิมฉลองความมหัศจรรย์ของผู้คน ตอกย้ำความเชื่อที่ว่าการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าการแบ่งแยกผู้คนออกจากกัน โดยโคคา-โคล่าได้ร่วมงานกับเอเจนซี่โฆษณา BETC London ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง Daniel Wolfe และ Mathematic พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเกมและ CGI ปล่อยภาพยนตร์สั้นออนไลน์ชุดพิเศษที่มีโคคา-โคล่าเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เชื่อมจักรวาลที่กำลังแตกสลายเข้าด้วยกัน สร้างเป็นช่วงเวลา Real Magic™ ที่แท้จริง โดยภาพยนตร์สั้นดังกล่าวร่วมแสดงโดยดีเจชื่อดัง Alan Walker นักกีฬาบาสเก็ตบอล Aerial Powers จาก Team Liquid และเกมเมอร์ชื่อดัง Average Jonas(รับชมวิดีโอได้ที่นี่: https://www.youtube.com/watch?v=_BqjFOXuCpU)“ภายใต้การเปิดตัวแนวคิด Real Magic™ และการปล่อยแคมเปญ ‘One Coke Away From Each Other’ โคคา-โคล่าได้ร่วมมือกับบุคลากรชั้นนำจากหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์ เกมเมอร์ แพลตฟอร์มออนไลน์ ไปจนถึงพันธมิตรด้านอื่น ๆ มากมาย โคคา-โคล่ารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ที่แนวคิดและแคมเปญใหม่นี้จะสร้างการมีส่วนร่วม ดึงดูดผู้บริโภคทุกคนให้ได้สัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เหนือความคาดหมาย ไม่เหมือนใครไปด้วยกัน” มร.มาโนโล กล่าวกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย ประกอบด้วย บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัดในฐานะผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการตลาด และสองบริษัทพันธมิตรผู้ผลิตและจำหน่าย บจ. ไทยน้ำทิพย์ รับผิดชอบ 63 จังหวัด ทั่วประเทศ และ บมจ. หาดทิพย์ รับผิดชอบใน 14 จังหวัดภาคใต้กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทยเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ นอกเหนือจากแบรนด์ โคคา-โคล่า แล้วผลิตภัณฑ์ในพอร์ตโฟลิโอของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย ยังประกอบไปด้วย โค้ก, แฟนต้า, สไปร์ท, ชเวปส์, เอแอนด์ดับบลิว รูทเบียร์ รวมถึงน้ำส้มมินิทเมด สแปลช, มินิทเมด พัลพิ, น้ำดื่มน้ำทิพย์และ น้ำแร่บอน อควา