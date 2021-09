‘แพลน บี มีเดีย’ ลุยอีสปอร์ต

“แพลน บี มีเดีย” สรุปผลงานความสำเร็จก้าวสำคัญบนตลาดอีสปอร์ต หลังพาการแข่งขันอีสปอร์ตเกมฟุตบอลรายการสำคัญอย่าง E-LEAGUE สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ทั่วเอเชียและโลกออนไลน์ เตรียมเดินหน้าจัดการแข่งขันครั้งใหม่ รายการ ‘eFootball Thailand NextGen’ เปิดกว้างให้แฟนกีฬาเข้าสู่เส้นทางอีสปอร์ตมืออาชีพ ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 64 นี้ พร้อมต่อยอดขั้นกว่า ยกระดับบริษัทสู่การเป็นผู้สร้างความต้องการให้กับตลาดอีสปอร์ตหลากหลายรูปแบบ สร้างสรรค์ระบบนิเวศน์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์อย่างยั่งยืนปี 2021 นับเป็นอีกปีความสำเร็จของตลาดอีสปอร์ตในประเทศไทย โดยเฉพาะการแข่งขันอีสปอร์ตเกมฟุตบอลระดับอาชีพอย่างรายการ E-LEAGUE ในมือบริษัทยักษ์ใหญ่ แพลน บี มีเดีย (Plan B Media) ที่ได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับวงการ นำพาสองทัวร์นาเมนต์สำคัญอย่าง ‘E-LEAGUE 2021’ และ ‘Knockout E-LEAGUE PES 2021 TOURNAMENT’ สร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกของการถ่ายทอดสดไปยังต่างแดน ด้วยภาษาของเจ้าของประเทศ ทั้ง ญี่ปุ่น, เวียดนาม, อินโดนีเซีย ฯลฯ พร้อมสร้างการเข้าถึงบนโลกออนไลน์กว่า 30,000,000 reaches ด้วยยอดผู้ชมรวมกว่า 200,000 คน และยังเป็นครั้งแรกของการแข่งขันอีสปอร์ตเกมฟุตบอลบนแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือ อย่าง ‘eFootball PES 2021 mobile’ ที่มีผู้สมัครเข้าร่วมเฉพาะในประเทศไทยกว่า 500,000 คน นับเป็นครั้งแรกที่มีผู้เล่นในประเทศไทยสูงกว่าทุกประเทศในโลก“แพลน บี ไม่ได้มองตลาดอีสปอร์ตเป็นเพียงหน่วยธุรกิจใหม่ แต่เราโฟกัสว่าอีสปอร์ตเป็นตลาดที่แตกต่าง โดยเฉพาะอีสปอร์ตเกมฟุตบอลที่มีฐานความแข็งแกร่งอยู่แล้วในตัว จากปัจจัยของแฟนทีมฟุตบอล รวมถึงความนิยมของตัวกีฬาฟุตบอลเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้มากกว่าเกมเฉพาะทางอื่นๆ ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน และปัจจัยสำคัญที่สุด คืออีสปอร์ตถูกยอมรับให้เป็นกีฬาที่เติบโตได้ไวที่สุดในโลก ทั้งยังมีศักยภาพเป็นตัวเลือกและสร้างความหลากหลายให้กับลูกค้าได้ดี ช่วยให้บริษัทสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ”นายนพชัย หวังรักษ์ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในตลาดอีสปอร์ต พร้อมกับอธิบายเพิ่มว่าแพลน บี ยังได้ใช้อีสปอร์ตต่อยอดตัวเองในฐานะ adjacency media ยกระดับการบริหารธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ (ผู้ผลิตเกม) ไปจนถึงปลายน้ำ (กลุ่มเป้าหมาย) ผ่านสื่อ 4Os ประกอบด้วย สื่อ Online, สื่อ Offline – Out-of-Home, สื่อ On Air – TV จากช่องกีฬา Tsports 7 และ On Ground activities ทำกิจกรรมร่วมกับสโมสรฟุตบอลไทยลีกทั่วประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญช่วยให้บริษัทเติบโตในตลาด และเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี“ประสบการณ์ในวงการเกมฟุตบอล ประกอบกับการเข้าใจความต้องการที่แท้จริง (Insight) ของทั้งกลุ่มเป้าหมายและลูกค้า คือ key success หลักที่ทำให้ แพลน บี ประสบความสำเร็จในตลาดอีสปอร์ต โดยที่บริษัทจะเน้นหลักการสร้างความสำเร็จร่วมกัน กับ stake holders ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าสู่ตลาดอีสปอร์ตของแพลน บี และการแข่งขันรายการ E-LEAGUE ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความตื่นเต้น คือจุดหนึ่งที่ได้สร้างกลุ่มแฟนบอลรุ่นใหม่จำนวนมากเข้าสู่วงการฟุตบอลไทย ทั้งในระดับสโมสรและระดับทีมชาติ ในขณะเดียวกัน กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้สนับสนุน ก็จะได้รับการดูแลแบบเฉพาะแต่ละแบรนด์ (Tailor made process) เพื่อสร้างกิจกรรมการตลาดที่ตอบโจทย์ ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ (Brand awareness) การสร้างความสัมพันธ์ (Engagement) หรือแม้กระทั่งการสร้างยอดขาย (Conversion)”การทำงานของแพลน บี ในตลาดอีสปอร์ต จะมีตั้งแต่การใช้กลยุทธ์ที่ใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการเข้าถึง สร้างความสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างรายได้ จากกลุ่มเป้าหมายของกีฬาฟุตบอลบนโลกออนไลน์ ที่ปัจจุบันมีคนดูไม่น้อยไปกว่าฟุตบอลชีวิตจริง โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย Gen Z ที่มีกีฬาอีสปอร์ตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการรับชม การเข้าร่วมการแข่งขัน หรือกลุ่มผู้ที่ต้องการพัฒนาไปจนถึงการเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต อีกจุดคือการเน้นตอบสนองอย่างครอบคลุม และไม่เจาะจงเฉพาะผู้สนใจในอีสปอร์ตเกมฟุตบอลเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการใช้อีสปอร์ตอื่นๆ ที่เป็นที่นิยมมาสร้างกิจกรรมแบบเฉพาะที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละแบรนด์ (Tailor made process) ให้เกิดความสำเร็จ ยกตัวอย่างเช่น เกม Overcooked ซึ่งเป็นอีสปอร์ตที่เกี่ยวกับการทำอาหาร เหมาะกับการสร้างกิจกรรมในกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น คนทุกเพศทุกวัย ที่สนใจความสนุกในหมู่เพื่อน ครอบครัว เป็นต้น“ความสำเร็จก้าวแรกในธุรกิจอีสปอร์ต จะช่วยผลักดันและสร้างการเติบโตให้แพลน บี มีตัวเลือกในการขยับขยายตลาดของตัวเองเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดความสำเร็จในครั้งนี้ อย่างการทำ Workshop กับกลุ่มลูกค้าและเอเจนซี่เพื่ออัพเดทข้อมูลและกิจกรรมอีสปอร์ตของแพลน บี มีเดีย ที่จะเกิดขึ้นในปี 2022 เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการก้าวข้ามฐานะเดิม จากเป็นผู้จัดการแข่งขัน และเป็นผู้คอยตอบรับความต้องการของลูกค้า-กลุ่มเป้าหมายเพียงอย่างเดียว ไปสู่การเป็นผู้สร้างความต้องการให้กับตลาดอีสปอร์ตรูปแบบต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การสร้างแพลตฟอร์มการแข่งขันที่ทำงานร่วมกันกับบริษัทเกมต่างๆ การสร้างรูปแบบของอีสปอร์ตในระบบ Play to earn การร่วมมือพัฒนาระบบ Cryptocurrency เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ที่ทุกฝ่าย (stake holders) ได้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” นายนพชัย กล่าวสรุปนอกจากนี้ แพลน บี ยังเตรียมจัดการแข่งขัน รายการ ‘eFootball Thailand NextGen’ โดยเฟ้นหานักกีฬาหน้าใหม่ เพื่อเข้าสู่การแข่งขันอีสปอร์ตระดับมืออาชีพ โดยรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2564 นี้.