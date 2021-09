กกท.จับมือ 13 สมาคมกีฬาฯ จัดแข่งวิถีใหม่ "SAT Virtual Sports 2021 (New Normal)"

กกท.จับมือ 13 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจัดแข่งกีฬารูปแบบใหม่ "SAT Virtual Sports 2021 (New Normal)" เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เริ่มดวลรอบคัดเลือก 5 - 15 ต.ค. 2564 ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการจัดงานแถลงข่าวเปิดการแข่งขันกีฬา SAT Virtual Sports 2021 ( New Normal ) ซึ่งจัดขึ้นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทั้ง 13 สมาคม ซึ่งประกอบไปด้วยรายชื่อสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรายการ SAT Virtual Sports 2021 ( New Normal )1.สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย2.สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย3.สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย4.สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย5.สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย6.สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย7.สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์8.สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย9.สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย10.สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย11.สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย12. สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย13.สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยโดยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด - 19 ส่งผลให้กิจกรรมหลายอย่างหยุดชะงัก รวมไปถึงการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทำให้ กำลังกาย กำลังใจ ของบุคลากรในวงการกีฬาต้องตกอยู่ในสภาวะสับสน และมีสมรรถนะลดลงเนื่องจากห่างหายจากการฝึกซ้อม และขาดประสบการณ์ที่ท้าทายความสามารถซึ่งพวกเขามักจะได้รับความรู้สึกนี้จากการเข้าแข่งขันกีฬาของตนที่ผ่านมาทางภาครัฐได้มีนโยบายในการลดอัตราเสี่ยงจากการติดเชื้อออกมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันในสังคม เพื่อให้สัดส่วนของประชากรที่ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยที่เหมาะสม อันจะช่วยเราให้ฟันฝ่าวิกฤตินี้ไปได้ในที่สุด เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เราต้องรีบทบทวนครับ ว่าควรทำเช่นไรให้บุคลากรทางการกีฬาของเรายังคงไว้ซึ่งศักยภาพของตน รักษามาตรฐานที่เคยมีเอาไว้ หรือประคองให้ถดถอยน้อยที่สุดในระหว่างที่เราร่วมมือกันในการเว้นระยะห่าง เพื่อช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน นั่นคือ การกีฬาแห่งประเทศไทยต้องพิจารณาให้นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาได้ทำหน้าที่ของตนในกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวการแข่งขันกีฬารายการ SAT Virtual Sports 2021 (New Normal) จึงได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะทำงานของฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ เนื่องจากเป็นการแข่งขันที่ไม่มีการรวมตัวของผู้คน ทั้งนักกีฬา กรรมการผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน รวมไปถึงผู้บริหารสมาคมในแต่ละส่วนงาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารพื้นฐานที่ใกล้ตัว เครื่องมือบนแพลทฟอร์มต่าง ๆ ที่เราคุ้นชิน แล้วมาประยุกต์ให้เกิดทำงานเป็นเน็ตเวิร์คย่อยหลายกลุ่ม เชื่อมประสานกันจนกลายเป็นวงจรขนาดใหญ่ซึ่งรูปแบบในการแข่งขัน ทางผู้จัดการแข่งขันได้เสนอให้นำสัญญาณภาพจากที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขก โรงรถ สนามหญ้าหน้าบ้านจากนักกีฬา ส่งต่อไปยังผู้ตัดสิน และส่งต่ออีกทอดหนึ่งไปยังสตูดิโอที่ใช้เครื่องมือในการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งจำกัดจำนวนเจ้าหน้าที่ให้มีจำนวนไม่มากจนเกินไป การเชื่อมโยงนี้จะมีการเชื่อมต่อเป็นทอดๆ เริ่มจากนักกีฬานับพันคน สู่สายตาของกรรมการผู้ตัดสินของ 13 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยอีกนับร้อย ซึ่งแยกย้ายอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว ไม่มีการกระจุกตัวของบุคลากรเช่นกันทั้งนี้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยมีความห่วงใยนักกีฬาทุกคน อยากให้ทุกคนที่มีความใฝ่ฝัน มุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะในการแข่งขันทุกรายการ ซึ่งการแข่งขัน SAT Virtual Sports 2021 (New Normal) คืออีเวนท์ที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในช่วงเวลานี้ และเป็นการช่วยคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับกำหนดการการแข่งขัน SAT Virtual Sports 2021 (New Normal) จะมีการเปิดรับสมัครนักกีฬาจากทุกสมาคมเข้าร่วมการแข่งขัน ช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง วันที่ 4 ตุลาคม 2564 และแข่งขันในรอบคัดเลือกตั้งแต่ วันที่ 5 ตุลาคม ถึง 15 ตุลาคม 2564 ส่วนการแข่งขันรอบสุดท้ายจะมีขึ้นตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม ถึง 24 ตุลาคม ปี 2564รายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ของการแข่งขัน SAT Virtual Sports 2021 (New Normal) สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.satvirtualsports.com และที่เฟสบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/satvirtualsports××××××××สำหรับรายชื่อผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วยนายสิทธิชัย ปรียาดาราอุปนายกและเลขาธิการ สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยนายวิเชียร จึงวิโรจน์นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยนายณัฐวุฒิ เรืองเวสนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยนายสันติ โหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยนายชนินทร์ อัยรักษ์นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยนายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทยพล.อ. สุรชาติ จิตต์แจ้งนายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งแระเทศไทยนายอภิชัตย์ รัตนินอุปนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนายศุกรีย์ สุภาวรีกุลนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยนายหัสบดินทร์ โรจนชีวะสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนฑิตย์ รักตะบุตรเลขาธิการ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย