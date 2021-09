Design Village ดึง Starbucks เสริมทัพ

ผู้จัดการรายวัน 360 - โครงการ Design Village สาขาเกษตร-นวมินทร์ ปรับกลยุทธ์ด้านบริการรองรับ New Normal เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น เดินหน้าเสริมพันธมิตรแกร่งระดับโลกอย่าง Starbucks เผยมั่นใจในศักยภาพโครงการแม้ภาวะวิกฤตโควิด-19 ตอกย้ำความเป็นพื้นที่แห่งไลฟ์สไตล์ทันสมัยแห่งใหม่โครงการ Design Village เกษตร-นวมินทร์ รุกหน้าพัฒนาโครงการเปิดตัว Starbucks สาขาใหม่ล่าสุดอย่างเป็นทางการ บนพื้นที่ภายในอาคาร 285 ตารางเมตร พร้อมห้องอเนกประสงค์ Community Room บริเวณชั้นลอย สำหรับนัดหมายประชุม หรือผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการทำงาน ไปจนถึงเป็นสถานที่ในการพบปะสังสรรค์ในบรรยากาศสบายๆ ที่เมื่อมองออกมาด้านนอกอาคารจะพบสวนหย่อมเป็นพื้นที่สีเขียวเล็กๆ ให้ได้พักสายตาจากการทำงาน พร้อมกลิ่นกาแฟหอมกรุ่นเอกลักษณ์เฉพาะของทาง Starbucks ที่นี่ที่เดียวนายสาโรจน์ เจิมธเนศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญถาวร แอสเซท รังสิต จำกัด ผู้ดูแลการพัฒนาโครงการ Design Village กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่เพียงส่งผลกระทบในแง่เศรษฐกิจเท่านั้น แต่ในแง่ของพฤติกรรมการดำเนินชีวิตก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นกัน ผู้บริโภคระมัดระวังกับการใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น ทั้งต้องใส่หน้ากากอนามัย ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงความแออัดทางโครงการ Design Village สาขาเกษตร-นวมินทร์ ได้เล็งเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้น จึงปรับให้ร้านค้ามีทางเข้า-ออกเป็นของตัวเองและมีที่จอดรถอยู่ด้านหน้าเพื่อความสะดวกสบายในการใช้บริการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ทั้งด้านกายภาพที่ช่วยย่นระยะทาง ลดความเสี่ยงจากความแออัด และเสริมความสบายใจของลูกค้า ยิ่งไปกว่านั้น ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังสามารถเปิดให้บริการได้นายสาโรจน์กล่าวเสริมว่า “ที่สำคัญ เราเล็งเห็นถึงไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของทุกเจเนอเรชัน จึงค้นหาร้านค้าที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคนได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะสาวกคอกาแฟสายครีเอทีฟไลฟ์สไตล์ ย่านเกษตร-นวมินทร์ เอาใจพิเศษด้วยการดึง Starbucks ซึ่งเป็นหนึ่งในร้านที่ตอบโจทย์มาเป็นพันธมิตร สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของโครงการ Design Village ให้แกร่งขึ้นในทุกเซกเมนต์ บริการครบวงจรทุกมิติเพื่อลูกค้าคนสำคัญ หลังจากพูดคุยกันทาง Starbucks เองก็ไม่รีรอรีบตัดสินใจมาเปิดสาขาที่ 2 กับเรา หลังจากได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาด มียอดขายอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม จากการเปิดสาขาแรกที่โครงการ Design Village พุทธมณฑลสำหรับ Starbucks สาขาใหม่นี้ นอกจากดีไซน์ร้านที่โดดเด่นแล้ว ยังมีบริการ Starbucks Drive Thru และบริการดีลิเวอรีผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อรองรับการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ หรือ New Normal รวมถึงมอบโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านเมื่อซื้อครบ 800 บาท รับสิทธิ์ใช้บริการห้องอเนกประสงค์ Community Room ฟรี 4 ชั่วโมง!! ทุกบริการที่มอบให้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคครบวงจร เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น โดยทางโครงการ Design Village และ Starbucks ยังคงไม่หยุดหาแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อผู้บริโภคทั้งในปัจจุบัน และโปรเจกต์ในอนาคต“โครงการ Design Village ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพสูงของเกษตร-นวมินทร์ ทำให้ปัจจุบันร้านค้าในกลุ่ม ผู้เช่าของ Design Village มีมากกว่า 80% ของพื้นที่ทั้งหมดถึงแม้จะอยู่ในช่วงโควิด-19 ก็ตาม รวมไปถึงบริษัทในเครืออย่าง บุญถาวร ที่เปิดบริการอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ทำให้เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของเราที่ทำให้ผู้เช่ามั่นใจได้อย่างเต็มที่ในศักยภาพของโครงการ ด้วยเหตุนี้จึงยังคงมีร้านค้าที่น่าสนใจเข้ามาเปิดให้บริการในโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าว่าภายในไตรมาส 4 จะมีผู้เช่าเต็มพื้นที่ และเพื่อเป้าหมายในการเป็นแหล่งเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ของทุกเพศทุกวัย ทางโครงการ Design Village จะไม่หยุดเดินหน้าเสริมทัพด้วยพันธมิตรที่เป็นแบรนด์ขวัญใจหรือร้านใหม่ๆ ให้กับทุกคนอย่างแน่นอน ทั้งนี้ เชื่อว่าโครงการ Design Village สาขาเกษตร-นวมินทร์ จะเป็นอีกหนึ่งสาขาที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี” นายสาโรจน์ เจิมธเนศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญถาวร แอสเซท รังสิต จำกัด ผู้ดูแลการพัฒนาโครงการ Design Village กล่าวร่วมสัมผัสเมนูโปรดของคุณที่ Starbucks สาขาใหม่ กับโปรโมชันมากมาย และร้านค้าพันธมิตรชั้นนำภายในโครงการ เช่น บุญถาวร, Anyhome, JYSK, Lifestyle, Tops Market, Subway, Choongman chicken ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ โครงการ Design Village เกษตร-นวมินทร์