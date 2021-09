“ซีเนริโอ” ชู ‘มาร์เกตติ้งโซลูชัน’ ดึงลูกค้าสู้โควิดลุ้นปี 65 โต 100%

ผู้จัดการรายวัน 360 - ซีเนริโอเปิดเกมรุกขยายโมเดลธุรกิจใหม่ “MARKETING SOLUTION” ชูจุดแข็ง 3C คือ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์), Content Providers (การเล่าเรื่อง) และ Communication (การสื่อสาร) เป็นการผสมผสานระหว่าง Creative Agency กับ Media Agency ตอบโจทย์ลูกค้าเพิ่มโอกาสทางธุรกิจสู้โควิด-19 ตั้งเป้าปี 2565 โต 100%นายจิณณวัตร สิริวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด เปิดเผยว่า “ช่วงเวลาที่ผ่านมาซีเนริโอ ได้ปรับและเสริมกลยุทธ์ในทุกมิติ เราประสบความสำเร็จและเติบโตภายใต้แนวคิด ‘The Ultimate Customer’s Experiential Engagement’ ทั้งด้านการแสดงโชว์ อีเวนต์ ละครเวที และเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ สู่การต่อยอดธุรกิจในการผลิตรายการออนไลน์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค เรามีทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์ การเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจ Brand เข้าใจ Insight และตอบโจทย์ Behaviors ได้ตรงจุด จึงทำให้ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดี โดยมียอดผู้ติดตามรวมทุกออนไลน์แพลตฟอร์มกว่า 2,000,000 followers และยอดรวมการดูคลิปวิดีโอรวมกว่า 80 ล้านวิว และการเติบโตของแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า 20 เท่าตัวภายในเวลา 1 ปีจากความคิดสร้างสรรค์ การผลิต การคิดนอกกรอบ สู่โมเดลธุรกิจใหม่ “MARKETING SOLUTION” จุดแข็งของซีเนริโอคือ Creativity, Content Providers และ Communication เป็นการดึงศักยภาพขององค์กรมาพัฒนาสู่ Business Model ใหม่ เราไม่ยึดติดกับกรอบแนวคิดการทำงานเดิมๆ ทำให้เกิดไอเดียใหม่และได้ผลลัพธ์ เมื่อทาเลนต์ที่เรามีบวกกับความท้าทาย จึงเกิดเป็นโมเดลธุรกิจ ‘Marketing Solution’ รวบตึงทำการตลาดแบบครบวงจร 360 องศา ครอบคลุมการคิดกลยุทธ์ ครีเอทีฟไอเดีย วางแพลนคอนเทนต์ มีเดียแพลนเนอร์ อีเวนต์ บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการให้กับบิสิเนสพาร์ตเนอร์ของเรา และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย บนพื้นฐานเซฟคอสต์, ยอดขายต้องได้, ได้รับประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ธรรมดา ตอบโจทย์ทุกเม็ดเงินที่ลงทุนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ปีที่ผ่านมาซีเนริโอได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า นำร่องด้วยโปรเจกต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (New Gen Hug บ้านเกิด) ต่อด้วยการวางกลยุทธ์ให้กับหลากหลายแบรนด์ดัง อย่าง ข้าวแสนดี, หุ่นยนต์ดูดฝุ่นออโต้บอท และทิพยประกันภัย ล้วนประสบความสำเร็จและได้กระแสตอบรับที่ดี“เราเชื่อว่า ‘HAPPINESS IS THE NEW WEALTH’ ดังนั้นในทุกๆ คอนเทนต์ของซีเนริโอนั้นเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้กับคนดูและคนฟัง เราจะยึดหลักการนี้ในการเดินหน้าสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ดีต่อไปในอนาคต ให้เกิดเป็น THE ULTIMATE CUSTOMER’S EXPERIENTIAL ENGAGEMENT” นายจิณณวัตรกล่าวบริษัท ซีเนริโอ จำกัด และโรงละครเมืองไทยรัชดาลัย ผู้นำด้าน Live & Performance แถวหน้าของประเทศไทย บริษัท ซีเนริโอ จำกัด ภายใต้การดูแล บริหารงานโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ สร้างชื่อจากการกำกับละครโทรทัศน์ที่แจ้งเกิดนักแสดงในวงการบันเทิงมากมายมาตั้งแต่ปี 2533 ทำละครเวทีเรื่องแรกในปี 2540 เรื่อง ‘วิมานเมือง’ ในแต่ละปีถัดจากนั้นก็ได้ผลิตผลงานออกสู่สายตาผู้ชมหลายเรื่อง สร้างปรากฏการณ์ละครเวทีที่มีจำนวนรอบมากที่สุดถึง 100 รอบอย่าง “สี่แผ่นดิน”