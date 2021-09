‘เอริกา เมษินทรีย์’ ส่งแพลตฟอร์ม Youth In Charge จุดพลังคนรุ่นใหม่โชว์ศักยภาพนำการเปลี่ยนแปลง

จากประสบการณ์การเรียนที่ต่างประเทศในสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างการเรียนรู้ สอนให้คิด และลงมือทำ รวมถึงการได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองว่าโดดเด่นเรื่องใด และจุดไหนที่ต้องพัฒนา จุดประกายให้กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มเข้าใจเป็นอย่างดีว่ารูปแบบของการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจของการพัฒนาอย่างแท้จริงภายหลังจากจบการศึกษามีโอกาสกลับมาทำงานในด้านที่ตัวเองรักและสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาคน ทั้งการออกแบบและดำเนินการโครงการ การพัฒนาหลักสูตรให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรในภาคเอกชน รวมถึงการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมหลายภาคส่วน ทำให้เห็นถึงข้อจำกัดด้านการศึกษาในไทย และขีดจำกัดในการพัฒนาศักยภาพในคนรุ่นใหม่ จนนำมาสู่การริเริ่มก่อตั้งแพลตฟอร์มที่ชื่อ “Youth In Charge”“สิ่งที่เป็นความประทับใจจากที่ได้เรียนมา คิดว่าน่าจะดีถ้าคนรุ่นใหม่ในไทยได้รับโอกาสในแบบเดียวกัน จึงได้เริ่มพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ขึ้นมา โดยมีจุดเริ่มต้นจากความตั้งใจที่อยากเห็นคนรุ่นใหม่ได้ปลดปล่อยศักยภาพของตัวเอง การพัฒนาความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในกรอบการเรียนรู้แนวใหม่ จนเกิดเป็นเน็ตเวิร์กที่ทุกคนสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยน และทำงานร่วมกันได้ในหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานเอกชน การศึกษา และภาคประชาสังคม”จากความตั้งใจที่อยากเห็นคนรุ่นใหม่ภายใต้แพลตฟอร์มได้มีพื้นที่ในการพัฒนาตัวเองซึ่งเท่านี้ยังไม่พอ สิ่งที่เป็นหัวใจหลักอยู่ที่การออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การ “ค้นพบ” ในศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงจุดที่ควรพัฒนาต่อยอดตลอด 24 สัปดาห์ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้แพลตฟอร์ม “Youth In Charge” เป็นการดำเนินโครงการในชื่อในรุ่นแรก โดยเปิดรับคนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 16-26 ปีที่เข้าเกณฑ์การพิจารณาจำนวน 85 คน ทั้งด้านความสนใจ ความหลากหลายทางเพศ และอื่นๆ เพื่อให้ทุกคนที่เข้าร่วมได้รับมุมมองความคิดที่แตกต่างในสังคม โดยจะเริ่มต้นทำกิจกรรมในวันที่ 2 ตุลาคม 2564สำหรับแนวทางการพัฒนาและกระบวนการเรียนรู้ของ Youth in Charge Leadership Academy จะแตกต่างจากหลักสูตรอบรมทั่วไป ที่นี่เน้นสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และท้าทายในสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ หรือยังทำได้ไม่ดี เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต“เราไม่เน้นเทรนนิ่ง แต่จะมีบททดสอบด้วยการจำลองสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำไปสู่การตั้งคำถาม ตั้งข้อสงสัย การแสดงความคิดเห็น ตลอดระยะของการทำกิจกรรม โดยมีผู้ที่มากประสบการณ์ทั้งจากเอกชน ภาครัฐ และภาคสังคม คอยให้คำแนะนำ เพื่อการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เช่น การพูดโน้มน้าวบุคคลอื่น การพูดในที่สาธารณะในประเด็นที่ตัวเองสนใจและมองว่าเป็นความท้าทาย เช่น การศึกษา โซเชียลมีเดียในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาด้านภาวะผู้นำ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เข้าใจปัญหาในมุมมองต่างๆ”จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ไม่ว่าคอนเทนต์ (หลักสูตร) ดีแค่ไหนเมื่อถึงเวลาทุกคนก็แยกย้ายกันไปเมื่อโครงการจบลง จึงคิดว่าทำอย่างไรที่จะสร้างแพลตฟอร์มที่เหมือนเป็น “จุดเริ่มต้น” แล้วต่อจิ๊กซอว์จนกลายเป็นเน็ตเวิร์กที่แข็งแรงด้านการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ในระยะยาว“ที่ผ่านมาได้เห็นข้อจำกัดต่างๆ ว่าเวลาทำหลักสูตรให้แต่ละแห่ง ต่อให้คอนเทนต์ดีแค่ไหนก็ตาม พอจบหลักสูตรทุกคนก็แยกย้ายหายกันไป ขณะเดียวกันการเรียนแค่ระบบการศึกษาที่เป็นอยู่ปัจจุบันไม่พอจริงๆ การสร้างแพลตฟอร์มกลางขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจ และท้าทายคนรุ่นใหม่สามารถโชว์ของให้คนได้เห็นถึงความสามารถของคนรุ่นใหม่ ศักยภาพเขาออกมาให้กลายเป็นมีความเป็นผู้นำ คิดสร้างสรรค์ ทำธุรกิจได้ ด้านภาคส่วนต่างๆ ก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมและต่อยอดพลังของคนกลุ่มนี้ให้เป็น Future change ทั้งกับองค์กรตัวเอง และสังคมได้ไม่มากก็น้อย”สำหรับผู้ที่สนใจต้องการรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ เพิ่มเติม สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ในงาน Youth In Charge The Kickoff งานแถลงข่าวออนไลน์เปิดตัวโครงการ Youth In Charge Leadership Academy และแพลตฟอร์ม Youth In Charge อย่างเป็นทางการ โดยมีกำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 09.00-10.00 น. ผ่านทางเฟซบุ๊ก Youth In Charge : https://www.facebook.com/YouthInChargeThailand