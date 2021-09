OR เร่งปิดดีล M&A ธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม ลุ้นยอดขายน้ำมันฟื้นในช่วง 4 เดือนนี้

OR เจรจาร่วมทุน M&A ธุรกิจอาหารเครื่องดื่มและอื่นๆ หลายโครงการ คาดทยอยเห็นการปิดดีล ส่วนยอดขายน้ำมันในไตรมาส 3 นี้พบว่าเดือน ก.ค.-ส.ค.ยอดขายหด 10% คาดว่าหลังจากนี้จะดีขึ้นหากรัฐเร่งระดมฉีดวัคซีนให้ประชาชนนายพิจินต์ อภิวันทนาพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารการเงิน บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มและ Non-FOOD & BEVERAGE หลายโครงการทั้งในลักษณะการซื้อกิจการ (M&A) และการร่วมลงทุน (JV) คาดว่าจะทยอยปิดดีลได้ต่อเนื่องเพื่อเสริมรายได้ในส่วนของธุรกิจ Non-Oil ที่มีมาร์จิ้นกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อม (EBITDA) อยู่ระดับสูงราว 25% มากกว่าธุรกิจน้ำมันที่มีสัดส่วน EBITDA อยู่ที่ประมาณไม่เกิน 5%ส่วนของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในกลุ่ม ปตท.ได้มีการพูดคุยถึงแนวทางความร่วมมือในธุรกิจ EV อย่างต่อเนื่อง แต่ในส่วนของบริษัทยังมุ่งเน้นไปที่การลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) จะเน้นลงทุนเทคโนโลยีใหม่ เช่น หัวจ่ายแบบชาร์จเร็ว (Quick Charge) ที่ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที และมีแอปพลิเคชันผ่านมือถือเพื่อเช็กว่าในพื้นที่มีปั๊มชาร์จอีวีที่ไหนบ้างและจองชาร์จอีวีด้วยส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังปีนี้ พบว่าในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.ที่ผ่านมายอดขายน้ำมันได้ลดลง 10% จากผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ป้องกันโควิด-19 และธุรกิจ Non-Oil ลดลงไม่ถึง 10% ส่วนเดือน ก.ย.นี้หวังจะดีขึ้นจากช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ขณะที่ไตรมาส 4 คาดหวังว่าปริมาณการขายน้ำมันจะฟื้นตัวดีขึ้นหากรัฐสามารถเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้มากขึ้นเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่“ในอนาคตปั๊มน้ำมันจะเป็น one stop service มากขึ้น โดยมีการบริหารจัดการพื้นที่ในปั๊มน้ำมันเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น รวมทั้งมองการเข้าไปร่วมลงทุนกับพันธมิตรร้านค้าเพื่อรับรู้รายได้และกำไรนอกเหนือจากการมีรายได้ค่าเช่าที่เพียงอย่างเดียว”ส่วนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลังของปีนี้ ในส่วนของธุรกิจน้ำมัน จะมุ่งเน้นขายดีเซลมากขึ้น เพิ่มจำนวนลูกค้า Fleet card มากขึ้น มีการออกโปรโมชันกระตุ้นการขายเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้าสู่สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่นมากขึ้น ส่วนธุรกิจ Non-Oil จะขยายสาขา เพิ่มสัดส่วนการขายผ่านช่องทางออนไลน์และดีลิเวอรีมากขึ้น พร้อมออกผลิตภัณฑ์และโปรโมชันใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้นส่วนธุรกิจต่างประเทศ จะเน้นเพิ่มความสะดวกของลูกค้า เช่น เรื่องของ e-Payment และปรับรสชาติกาแฟอเมซอนเพื่อให้รสชาติตรงความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเทศ รวมถึงมองหาพันธมิตรเข้ามาร่วมลงทุนและเติบโตไปพร้อมกันสำหรับแผนการลงทุนในปีนี้ บริษัทได้ปรับลดการขยายสถานีบริการน้ำมันในประเทศจากเดิมจำนวน 110 สาขา เหลือ 95 สาขา ส่วน EV Station ที่ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท.ปีนี้คาดว่าจะมีการติดตั้ง EV Charging stations ได้ตามเป้า 100 สาขา ด้านธุรกิจ Non-Oil แบ่งเป็น ร้านคาเฟ่ อเมซอน ยังคงแผนเปิดสาขาใหม่ 420 สาขาเช่นเดียวกับร้าน Texas chicken ที่จะเปิดทั้งสิ้น 20 สาขาส่วนธุรกิจต่างประเทศ เดิมมีแผนขยายสถานีบริการน้ำมัน 52 สาขาในปีนี้ ได้ปรับลดลงเล็กน้อยเหลือ 45 สาขา รวมถึงสาขาร้านคาเฟ่ อเมซอน คาดว่าจะเปิดได้ 56 สาขา ปรับลดลงมาที่ 51 สาขา เนื่องจากได้รับผลกระทบของโควิดจากแต่ละประเทศ ส่วนการลงทุนในเมียนมาได้ชะลอการก่อสร้างคลังฯ ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ภายในเมียนมาจะคลี่คลายด้านผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิ 7,228 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,810 ล้านบาท หรือคิดเป็นกว่า 100% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมาจากทั้งรายได้ขายและ EBITDA ที่เพิ่มขึ้น โดยรายได้ขายและบริการอยู่ที่ 237,168 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยปัจจัยหลักมาจากกล่มธุรกิจน้ำมัน หลังจากเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวทำให้ราคาขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์น้ำมันปรับตัวสูงขึ้น