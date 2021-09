ซี.พี.รีแบรนด์ไฮสปีด 3 สนามบิน เปลี่ยนชื่อเป็น “บ.เอเชีย เอรา วัน” พลิกโฉมระบบรางแห่งเอเชีย

ซี.พี.รีแบรนด์รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เปลี่ยนชื่อเป็น “บ.เอเชีย เอรา วัน” ปรับโฉมการบริหาร สื่อความหมายพละกำลัง เชื่อมไทย เชื่อมโลก ศูนย์กลางการเดินทางแห่งเอเชียวันนี้ (13 ก.ย.) นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเชียเอรา วัน จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด” (Asia Era One Co., Ltd) เตรียมความพร้อมเดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยด้วยทางเลือกใหม่ของการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางที่ทันสมัย ภายใต้แนวคิด “รีอิเมจินิ่ง ฮอไรซอน (Reimagining Horizons)” เปิดขอบฟ้าใหม่แห่งโอกาส สร้างประสบการณ์การเดินทางที่เหนือกว่าให้แก่ผู้โดยสาร ตลอดจนมุ่งเน้นสร้างคุณค่า และประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญโดยการเปลี่ยนชื่อองค์กรในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมเดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินอย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้ ซึ่งจะเป็นการพัฒนายกระดับการคมนาคมในประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางในภูมิภาคเอเชียและของโลกด้วยมาตรฐานการเดินรถและให้บริการในระดับสากล“ชื่อบริษัท เอเชีย เอรา วัน มาจากคอนเซ็ปต์ในภาษาอังกฤษ Asia Era One ซึ่งมีความหมายสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเป็นศูนย์กลางของเอเชีย ที่เชื่อมผู้คน สังคม และประเทศเป็นหนึ่งเดียวเพื่อประเทศไทยสู่ยุคใหม่แห่งอนาคตของความเจริญรุ่งเรือง ในขณะเดียวกัน ชื่อในภาษาไทย เอเชีย เอรา วัน ยังสื่อความหมายพ้องเสียงกับช้างเอราวัณ พาหนะเทพบุตรของพระอินทร์ ที่มีพละกำลัง และเป็นสัญลักษณ์ของการกระทำดีและสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย” นายสฤษดิ์กล่าวนายสฤษดิ์กล่าวถึงวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ว่า บริษัท เอเชีย เอรา วัน มีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางการเดินทางแห่งเอเชีย ที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ยุคใหม่แห่งโอกาสและความเจริญรุ่งเรืองในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีการเดินทางรถไฟความเร็วสูงระดับโลกที่มุ่งมั่นเชื่อมประเทศไทยกับเอเชียให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยการสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อความภูมิใจของคนไทยทุกคนสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา) เป็นสัญญาการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ( PPP) ระยะเวลาสัญญา 50 ปี มีมูลค่ากว่า 224,544 ล้านบาท เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์คาดว่าจะสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจประมาณ 650,000 ล้านบาท รวมถึงการจ้างงานตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างสูงถึง 16,000 อัตรา และการจ้างงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากกว่า 100,000 อัตรา ใน 5 ปี