“ทูตพาณิชย์ลองแอนเจลิส” ดึงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังทำอาหารไทย โปรโมตทางออนไลน์

นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์อาหารไทยและข้าวไทย ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้ขับเคลื่อนนโยบาย “อาหารไทย อาหารโลก” โดยได้ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ (ทั้งวงการเซฟและเซเลบริตี้) และ Chef Jet Tila ในชื่อ “Thai Food at Home with Jet Tila” เพื่อกระตุ้นการบริโภคอาหารไทยและข้าวไทย ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและดิจิทัลทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ Gen Z ซึ่งจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ของสหรัฐฯ ในอนาคต โดยได้ร่วมกับ Celeb Chef หนุ่มน้อย Eitan Bernath ทำแกงมัสมั่นเนื้อราดข้าว และ Thai Bruschetta จากเงาะกระป๋องและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของไทย มียอดวิวรวมกว่า 163K , กลุ่ม Gen X และ Foodies ตัวยง โดยร่วมกับ Laura Vitale YouTuber สายทำอาหาร Italian American ทำแกงเขียวหวานไก่ และ Bolognese กะเพราไก่ เพื่อประยุกต์ใช้วัตถุดิบอาหารไทยกับอาหารอิตาลี ขยายฐานการใช้สินค้าไทยแบะซอสปรุงรสของไทย ยอดวิวรวมกว่า 102K และกลุ่ม Millenials หรือ Gen Y สายรักษ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับ Nikki Reeds นักแสดงจากเรื่อง Twilight และทำธุรกิจเครื่องประดับแบบ Sustainable ผู้รักสุขภาพและทาน Vegan ทำเมนูแกงกะหรี่และผัดไทมังสวิรัติ ทานกับน้ำมะพร้าวอ่อน ยอดวิวรวมกว่า 287 K และลงโปรโมตสินค้าไทยใน IG : nikkirred ที่มีผู้ติดตาม 3.4Mนอกจากนี้ เชฟ Jet Tila ยังได้ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยในรายการ TV ในสหรัฐฯ อย่าง KTLA Los Angeles , The Talk Good Morning America , GMA3 , Hallmark Home & Family , and The Morning Show-Canada (รายการข่าวเช้ายอดผู้ชมสูงสุดในแคนนาดา) เข้าถึงผู้ชมกว่า 9M คนขณะเดียวกัน ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เจาะกลุ่มผู้บริโภคชาติพันธุ์ ผ่านไมโคร อินฟลูเอนเซอร์ 3 รายได้แก่ น้องเจด้า (IG : jjayda ผู้ติดตาม 459K) เจาะกลุ่ม Asian American รุ่นใหม่ , Kinya Claiborne (IG : kinyaclaiborne ผู้ติดตาม 182K) เจาะกลุ่ม African American แนวไฮโซ และ Hee Jin Lee (IG : hugryhungryheejin ผู้ติดตาม 80K) เจาะกลุ่ม Asian American รุ่นใหม่ที่เป็นสายอาหาร โดยเน้นประชาสัมพันธ์อาหารไทย ทั้งข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์จากข้าว น้ำมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ ร่วมกับร้านอาหาร Thai Select 2 ร้านทั้งใน LA (Araya Thai) และ SF (Farmhouse Thai Kitchen)“การทำประชาสัมพันธ์อาหารไทยและข้าวไทยผ่านอินฟลูเอนเซอร์ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ กลุ่มต่าง ๆ รู้จักอาหารไทยและข้าวไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งดูได้จากโพสต์ทั้งหมด ได้รับความนิยมผ่านยอดไลค์เป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบัน ยอดวิวผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งของ thaitradeUSA และของอินฟลูเอนเซอร์รวมกันทั้งหมดกว่า 12 ล้านวิว และคาดว่าจะแตะ 13 ล้านวิวในไม่ช้า”นางขวัญนภากล่าว