DITP โชว์ผลงานทูตพาณิชย์ปฏิบัติงานตามนโยบาย “จุรินทร์” สำเร็จตามเป้า

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ ได้ดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้อย่างครบถ้วน ทั้งการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สินค้าไทยปลอดภัยจากโควิด-19 การผลักดันสินค้าอาหารไทยผ่านโครงการ Thai Select การโปรโมตข้าวไทยภายใต้โครงการ Think Rice Think Thailand การผลักดันการส่งออกผลไม้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับห้างสรรพสินค้า การเข้าร่วมและการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบ Mirror-Mirror การส่งเสริม SMEs การบุกเมืองรอง และสร้างพันธมิตรทางการค้าระหว่างรัฐ และการเปิดโอกาสตลาดใหม่และสร้างความมั่นใจตลาดเดิมโดยในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าไทยปลอดภัยจากการปนเปื้อนโควิด-19 กรมฯ ได้จัดทำคลิปวิดีโอส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทย และส่งให้ทูตพาณิชย์เผยแพร่ไปยังต่างประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งจัดงานแสดงสินค้าอาหารปลอดภัยที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว มีชาวลาวสนใจเข้าร่วมงาน 15,000 คน และยังทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในอาหารทะเลของไทยทางด้านการผลักดันสินค้าอาหารไทย ทูตพาณิชย์ได้ประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร Thai Select โดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงมาช่วย และใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียในการโปรโมต โดยได้ดำเนินการแล้วที่อินโดนีเซีย โคเปนเฮเกน และวอร์ซอ ฮ่องกง อเมริกา และแคนาดา ซึ่งส่งผลให้ร้านอาหารไทยเป็นที่รู้จัก และเพิ่มยอดขายให้แก่ร้านอาหารไทยได้เพิ่มขึ้นการโปรโมตสินค้าข้าว ได้เดินหน้าแคมเปญ Think Rice Think Thailand โดยทูตพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายข้าวไทยและผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยที่กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ ในรูปแบบไฮบริดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ของซูเปอร์มาร์เกต ซึ่งช่วยกระตุ้นการจำหน่ายและการบริโภคข้าวไทย และได้ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ด้านอาหารของอียิปต์จัดทำคลิปสั้นเพื่อโปรโมตการใช้ข้าวหอมมะลิไทยในการประกอบเมนูท้องถิ่น ทำให้ชาวอียิปต์รู้จักข้าวไทยมากขึ้น ส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวไทยไปอียิปต์ได้มากขึ้น โดยช่วง 6 เดือนมีมูลค่า 1.64 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.91%นายสมเด็จกล่าวว่า การผลักดันการส่งออกผลไม้ กรมฯ และทูตพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ไทย “Thai Fruit Golden Months” เพื่อกระตุ้นยอดขายผลไม้ไทยในตลาดจีน เช่น เมืองคุนหมิง เมืองเซียะเหมิน เมืองชิงเต่า ซึ่งผลไม้ไทยได้รับความนิยมอย่างมาก เช่น ทุเรียน มังคุด ลำไย ส้มโอ กล้วยไข่ มะพร้าว มะม่วง โดยมีสถิติการส่งออกช่วง 6 เดือนเป็นการยืนยัน มีมูลค่าถึง 74,539 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.89% และยังได้จัด Instore Promotion ร่วมกับซูเปอร์มาร์เกตริมปิง ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เกตของนักลงทุนไทยใน สปป.ลาว โดยเน้นสินค้าข้าว อาหาร และผลไม้ไทย ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลำไย ส้มโอ อินทผลัม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันส่วนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ ทูตพาณิชย์ได้ร่วมมือกับซูเปอร์มาร์เกตอันดับหนึ่งของสิงคโปร์ NTUC FairPrice จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทย เช่น ผลไม้ ข้าวสาร ไข่ไก่ ขนมขบเคี้ยว ผลไม้อบแห้ง ซอสปรุงรส ได้รับความนิยมและได้รับการโปรโมตของสื่อท้องถิ่น ที่โตเกียว ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยผ่านช่องทางออนไลน์แพลตฟอร์ม Rakuten ส่งเสริมการขายสินค้าไทยกว่า 500 รายการ เช่น ข้าว ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม ไก่แปรรูป อาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว แมลงอบกรอบ สินค้าเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สปา และเครื่องสำอาง เป็นต้น และที่โอซากา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีการออกแบบที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ BCG N.E.W.S. 2021 โดยร่วมกับบริษัท Marukinkagu ผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับบนในรูปแบบ Hybrid Pop-up Store นำสินค้ารวมกว่า 60 รายการจากผู้ประกอบการไทย 13 ราย จำหน่าย ณ Select Shop เมืองโอซากา รวมทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆทางด้านการเข้าร่วมและการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบ Mirror-Mirror กรมฯ และทูตพาณิชย์ได้ร่วมมือนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Seoul Food 2021 ที่เกาหลีใต้ มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ 53 คู่ สินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ เครื่องดื่มใส่บุก ผลไม้แปรรูป ข้าวเหนียวมะม่วงฟรีซดราย ซอสพริก เครื่องปรุงรส และที่อินเดีย ได้จัดงาน Top Thai Brands 2021 India Edition ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ที่ห้างสรรพสินค้า Ambience Mall Gurgaon โดยเน้นสินค้าที่ตลาดต้องการ เช่น แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ภายในบ้าน ของประดับตกแต่งบ้าน และเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มีการเจรจาธุรกิจออนไลน์ 46 ราย เกิดการนัดหมาย 100 นัดหมายสำหรับการส่งเสริม SMEs การบุกเมืองรอง และสร้างพันธมิตรทางการค้าระหว่างรัฐ ได้จัดงาน Thailand Week Online ที่เมืองปูเน่ รัฐมหาราชฏระ มีการเจรจาออนไลน์ 399 นัดภายใน 3 วัน เพื่อให้ผู้ส่งออกไทย 35 รายได้พบปะกับผู้นำเข้าอินเดียกว่า 110 ราย พร้อมส่งสินค้าตัวอย่างให้ผู้นำเข้าอินเดียได้ทดลองล่วงหน้าก่อนการเจรจา คาดว่ากิจกรรมครั้งนี้สามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท และที่มุมไบ ได้จัดกิจกรรมสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยและกิจการชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดอินเดียในอนาคต รวมทั้งได้ลงนามใน MOU เพื่อร่วมมือทางการค้ากับเมืองโคฟุ จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น กับมณฑลไห่หนาน ของจีน และมีแผนจะลงนามกับรัฐเตลังคานา ประเทศอินเดีย และจังหวัดคยองกี เกาหลีใต้ ต่อไปส่วนการเปิดโอกาสตลาดใหม่และสร้างความมั่นใจตลาดเดิม กรมฯ ได้ร่วมมือกับทูตพาณิชย์จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเจาะตลาดใหม่ ได้แก่ ภูมิภาคอเมริกา ละตินอเมริกา ภูมิภาคยุโรปและ CIS ภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก มีผู้ประกอบการสินค้าไทย ได้แก่ สินค้าอาหาร สินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าสัตว์เลี้ยง สินค้าเฟอร์นิเจอร์และตกแต่ง เข้าร่วมการสัมมนาอย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เหลือของปีนี้กรมฯ ยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการส่งออกอีกประมาณ 130 กิจกรรม โดยเน้นการจัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ การจัดงานแสดงสินค้าแบบไฮบริด การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อผลักดันการส่งออกสินค้าไทยในช่วงวิกฤตโควิด-19