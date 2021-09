ออฟฟิศเมท จัดแคมเปญ 9.9 BIG BRAND GRAND SALE ลดสูงสุด 70% ของแถมจัดเต็ม ให้ธุรกิจประหยัดรับคลายล็อกดาวน์ออฟฟิศเมท และ ออฟฟิศเมท พลัส ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ชวนผู้ประกอบการ SME ช้อปของใช้ในธุรกิจรับมาตรการคลายล็อกดาวน์ จัดแคมเปญโปรโมชั่นตลอดเดือนกันยายนกับ “9.9 BIG BRAND GRAND SALE” รวมสินค้าแบรนด์ดังไอเท็มเด็ด มาลดจัดใหญ่สูงสุด 70% พร้อมของแถมจัดหนัก ให้ประหยัดสุดว้าว! ช้อปสะดวกและปลอดภัยได้ทั้งที่ร้านออฟฟิศเมทและช่องทางออนไลน์ พร้อมบริการส่งฟรีถึงบ้านหรือธุรกิจเมื่อช้อป 499.-*“Back to Office” อุปกรณ์สำนักงาน ไอที แบรนด์ดังลดสูงสุด70% อาทิ คีย์บอร์ด เมาส์ไร้สาย ปริ้นเตอร์ ปลั๊กไฟ แฟ้มใส่เอกสาร กระดาษถ่ายเอกสาร และเครื่องเขียน เฟอร์นิเจอร์ครบเซ็ตลดสูงสุด 68% อาทิ เก้าอี้เพื่อสุขภาพ เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะทำงาน ชั้นวางของ พร้อมของแถม อาทิ หม้อสุกี้ พัดลม หรือไมโครเวฟระบบสัมผัส เมื่อช้อปครบตามกำหนด*“Back to Business” ร้านค้า ร้านอาหาร สะอาดปลอดภัยทุกตารางเมตร อัพความมั่นใจให้ลูกค้าพร้อมใช้บริการ กับอุปกรณ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อลดสูงสุด 49% อาทิ ถังบีบผ้าม็อปถูพื้น น้ำยาถูพื้น น้ำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือ ถุงขยะแยกประเภท กระดาษชำระ น้ำยาล้างจาน และสเปรย์ปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ขายของราคาประหยัดสำหรับคาเฟ่ร้านอาหาร เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ถุงกระดาษ กล่องใส่อาหาร และชุดคว่ำจานพิเศษสุด!... ออฟฟิศเมท แจกโค้ดส่วนลดแบรนด์ดังสุดคุ้ม! เมื่อช้อปสินค้าที่ร่วมรายการครบตามกำหนด* อาทิ ชุดเฟอร์นิเจอร์ Serta, Furradec, หมึกและโทนเนอร์ แบรนด์ brother, Canon, EPSON, hp, FUJIFILM, RICOH, อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องเขียนแบรนด์ one & me.style, Elephant, QuanTum, Horse, MAX, 3M และส่วนลดไอทีแบรนด์ดัง ลดหนักจัดเต็ม อาทิ mi, TOSHINO, Kingston, CASIO และ Panasonic เป็นต้นช้อปสะดวกและปลอดภัยทุกคำสั่งซื้อ ด้วยมาตรการป้องกันโควิด-19 ทั้งที่ร้านและบริการจัดส่ง ตั้งแต่กระบวนการจัดเตรียมสินค้า จนถึงมือลูกค้าโดยทีมงานจัดส่งของออฟฟิศเมท ลูกค้ากรุงเทพและปริมณฑล สั่งซื้อจ.-ศ. ก่อน 18:00 น. รับสินค้ารวดเร็วในวันทำการถัดไป ลูกค้า 99% ยืนยันรับสินค้าตรงเวลา และลูกค้าต่างจังหวัดรับสินค้าใน 3 วันทำการ ช้อปสะดวกและง่ายทุกช่องทาง! จัดส่งฟรีเมื่อช้อป 499.-* (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)• ช้อปออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม. ที่ OfficeMate Mobile App และเว็บไซต์ https://bit.ly/3Du2L4M• Chat & Shop ผ่าน Line: @OfficeMate พร้อมรับคูปองส่วนลดสุดพิเศษมากมาย แอดไลน์เลย!http://bit.ly/LineOfficeMate• โทรสั่งซื้อง่ายๆ กับ OfficeMate Contact Center 1281 ให้บริการทุกวัน 8:00 – 22:00 น.• สัมผัสสินค้าและช้อปทันทีได้ที่ร้านทุกสาขา หรือ Line / โทรสั่งซื้อโดยตรงกับร้านออฟฟิศเมท และออฟฟิศเมท พลัส เช็คเลย! https://bit.ly/37Xfqix