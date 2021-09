มันมือเลย!? 5 สุดยอดเทคนิคชอปออนไลน์ไม่มีสะดุดฉบับมือโปร

ก่อนจะชอปต้องเช็กให้ชัวร์ว่าสินค้าที่เราต้องการคืออะไร ดูขนาด สี ไซส์ ราคา ให้ละเอียด ซึ่งเมื่อก่อน เราจะต้องเดินทางไปห้างสรรพสินค้า เพื่อเลือกดูสินค้าเป็นวันๆ แต่ในปัจจุบัน ทุกอย่างมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้ว ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าจากที่ไหนก็ได้ และยังสามารถเปรียบเทียบสินค้ารุ่นต่างๆ ได้มากเท่าที่ต้องการ อย่าง 2 ซูเปอร์แอป แอปพลิเคชัน CENTRAL ที่จะทำให้คุณได้พบกับโลกใบใหม่ ด้วยความหลากหลายของสินค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล จากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, ไทวัสดุ และบ้านแอนด์บียอนด์ ที่นำมารวมกันไว้ในที่เดียวการันตีแบรนด์แท้100% อัดแน่นไปด้วยสินค้าเทรนด์ใหม่ล่าสุดที่ให้ได้ช้อปก่อนใคร ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ ให้ได้เลือกดูสินค้าที่ต้องการได้ตลอด 24 ชั่วโมง จะชอปตอนไหนก็ได้ผ่านสมาร์ตโฟน ไม่ต้องกังวลว่าจะหาสินค้าที่ต้องการไม่เจอ และแอปพลิเคชัน Tops Online ที่พร้อมให้ชอปสินค้าอาหารกว่า 20,000 รายการ ส่งตรงถึงบ้าน สะดวกสบายทันใจ

เมื่อได้ข้อมูลสินค้าที่อยากได้แล้ว ก็สร้างรายการสินค้าสำหรับชอปไว้ จะได้ไม่สับสนเวลาเลือกของ แต่นักชอปออนไลน์หลายคนอาจจะประสบปัญหาที่ว่า อยากได้คนมาคอยให้คำปรึกษาเวลาชอป เพื่อช่วยดูว่าสินค้าตัวไหนเหมาะหรือไม่เหมาะกับตัวเรา ปัญหานี้จะหมดไป ถ้ามาชอปออนไลน์กับเซ็นทรัล รีเทล เพราะมีบริการ Chat & Shop เสมือนว่าคุณมีผู้ช่วยส่วนตัวมาอยู่ข้างๆ คอยแนะนำเวลาเลือกซื้อสินค้า ให้ชอปแบบสะดวก คุ้มค่า และปลอดภัย สั่งสินค้าจากที่ไหนก็ได้แบบไม่มีสะดุด หรือจะเป็นบริการ Personal Shopper On Demand 1425 ผู้ช่วยช้อปส่วนตัวสำหรับลูกค้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและโรบินสัน และ บริการ Personal Shopper – Tops Market ผ่าน LINE ของ ท็อปส์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาใกล้บ้าน ที่จะทำให้ทุกการชอปของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้วยผู้ช่วยช้อปส่วนตัวสำหรับลูกค้าทุกท่าน ที่นอกจากจะช่วยเลือกสินค้าที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์แล้ว ยังสามารถแนะนำโปรโมชั่นเด็ดๆ ได้อีกด้วย

ความสะดวกสบายในการชอปปิ้ง เป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุดที่ทำให้นักชอปหันมาเลือกซื้อของออนไลน์ ไม่ต้องกังวลใจหากมาชอปกับ เซ็นทรัล รีเทล เพราะด้วยบริการที่หลากหลายจะช่วยให้นักชอปได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด อาทิ บริการ Click & Collect ให้ลูกค้าซื้อของออนไลน์แล้วสามารถไปรับสินค้าได้ด้วยตัวเอง ในจุดบริการมากกว่า 120 จุดบริการทั่วประเทศ ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, ท็อปส์ และ แฟมิลี่มาร์ท หรือจะเป็นบริการ Shop & Drive Thru ที่ลูกค้าสามารถแชทหรือโทรสั่งซื้อสินค้า แล้วมารับของที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ซูเปอร์สปอร์ต, ออฟฟิศเมท, บีทูเอส, ท็อปส์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ได้เลยโดยไม่ต้องลงจากรถ

แน่นอนว่าความพิเศษที่เหล่าสมาชิกของแบรนด์จะได้รับ คือสิทธิประโยชน์หรือข้อมูลบางอย่างที่เหนือกว่าคนทั่วไป ดังนั้น นักชอปจะต้องศึกษาให้ดีก่อนจะสมัครสมาชิกว่า แต่ละสิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิกของแต่ละแบรนด์คุ้มค่ามากแค่ไหน หรือมีความโดดเด่นแตกต่างจากเจ้าอื่นๆ อย่างไร สำหรับสมาชิก The 1 เพียงมีแอป The 1 ก็สามารถการันตีได้เลยว่าจะไม่พลาดทุกดีลสุดคุ้ม พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์และส่วนลดที่หลากหลาย พร้อมโปรโมชั่นเด็ดโดนใจอยู่ตลอด และยังสามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกรับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย ทำได้ครบจบที่เดียวในแอป The 1 แถมต่อยอดไปยัง ดอลฟิน วอลเล็ท ที่ช่วยเปลี่ยนทุกการใช้จ่ายให้เป็นเรื่องสนุกและฟินกว่าเดิม ให้สมาชิกเพลิดเพลินกับการใช้จ่ายแบบลดเสี่ยง เลี่ยงสัมผัสได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมรับดีลสุดคุ้มทั้งส่วนลดเพิ่ม โบนัสเงินคืน รวมถึงคะแนน The 1 พิเศษเมื่อผูกบัญชี The 1 กับแอปพลิเคชัน ดอลฟิน และ สแกนจ่ายครบทุกๆ 100 บาท

ขาชอปตัวจริงจะรู้ว่าช่วงไหนจะมีโปรเด็ดหรือส่วนลดแรงๆ ยิ่งเป็นนักชอปออนไลน์ที่ชั่วโมงชอปปิ้งสูงๆ จะรู้ดีว่าช่วงส่งท้ายปีแบบนี้ หลายแบรนด์จะต้องจัดโปรโมชันกระหน่ำทุกเดือน ดังนั้น ถ้าไม่อยากพลาดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปีแบบนี้ ควรจะติดตาม เฟซบุ๊ค Central Retail ไว้ตลอด พร้อมชวนให้ทุกคนมาประเดิมชอปแบบมันส์ๆ ได้แล้ววันนี้ กับแคมเปญ ‘เซ็นทรัล รีเทล 9.9 เมกา เฟสติวัล’ #จังหวะนี้ต้องช้อป ระหว่างวันที่ 1-13 กันยายน ด้วยสินค้าทุกหมวดหมู่กว่า 1 ล้านรายการ จากมากกว่า 1,000 ร้านค้า ลดร้อนแรงสูงสุด 90% จากร้านค้าในเครือที่เข้าร่วม ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, ซูเปอร์สปอร์ต, เพาเวอร์บาย, ซีเอ็มจี, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอนด์, และออโต้วัน ห้ามพลาด!