“เซ็นทรัล”จัดเมกาเซล4เดือนติด บูสเตอร์ดันชอปออนไลน์พุ่ง 98%

ผู้จัดการรายวัน 360 -เซ็นทรัล รีเทล อัดฉีดแคมเปญระดับเมกาแห่งปี ‘เซ็นทรัล รีเทล เมกา เฟสติวัล’ #จังหวะนี้ต้องช้อป ปล่อยโปรโมชั่น 4 เดือนติด และดีลพิเศษสุดคุ้มทุกวันที่ 9.9, 10.10, 11.11, และ 12.12 หวังกระตุ้นการใช้จ่ายทั้งผ่านหน้าร้าน และบนแพลตฟอร์มออมนิแชนแนล วางหมากให้เป็นเซลล์แคมเปญตัวบูสเตอร์ส่งท้ายปี คาดดันยอดขายจากแคมเปญเติบโต 10% จากปีก่อนที่หนุนเงินสะพัดกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท และยอดช้อปออนไลน์โต 98%นางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เพื่อตอบรับการปรับมาตรการเปิดห้าง และกระตุ้นบรรยากาศการใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้คึกคัก เซ็นทรัล รีเทล จึงได้ปล่อยแคมเปญ ‘เซ็นทรัล รีเทล เมกา เฟสติวัล’ ภายใต้คอนเซปต์ #จังหวะนี้ต้องช้อป โดยได้รวบรวมสินค้าคุณภาพและโปรโมชั่นดีๆ จากทุกร้านค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล มาลดตลอด 4 เดือนสุดท้ายของปี2564 พร้อมบริการและแพลตฟอร์มที่รองรับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างครบถ้วน ตอกย้ำความเป็นผู้นำ Omnichannel Retailer Platform ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยโดยส่งตัวช่วย 2 ซูเปอร์แอป แอปพลิเคชัน CENTRAL รวมทุกสินค้าในเครือฯ พร้อมบริการส่งไวถึงมือภายใน 3 ชั่วโมงเจ้าเดียวในไทย และ แอปพลิเคชัน Tops Online ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์อันดับ 1 ด้วยสินค้าด้านอาหารกว่า 20,000 รายการ มีแพลตฟอร์มออมนิแชแนล ซึ่งเป็นอีโคซิสเต็ม เพื่อเป็น One-stop Shopping ที่มอบความสะดวกสบาย และคุ้มค่าให้ลูกค้า อาทิ บริการ Personal Shopper On Demand 1425 ผู้ช่วยช้อปส่วนตัวจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและโรบินสัน, บริการ Chat & Shop, Call & Shop, Click & Collect และบริการควิกคอมเมิร์ซจากพาร์ทเนอร์ เป็นต้น“เรายังได้ผนึกกำลังกับพันธมิตร The 1 ในการมอบดีลสุดคุ้ม และโค้ดส่วนลดพิเศษต่าง ๆ ให้กับฐานลูกค้าที่มีกว่า 18 ล้านราย และ ดอลฟิน วอลเล็ท ตอบรับไลฟ์สไตล์การจ่ายเงินแบบไร้สัมผัส ยิ่งจ่าย ยิ่งได้ สำหรับแคมเปญ ‘เซ็นทรัล รีเทล เมกา เฟสติวัล’ #จังหวะนี้ต้องช้อป เราตั้งเป้าเติบโตใน 4 ส่วนหลัก คือ ยอดขาย, จำนวนผู้ใช้บริการบนช่องทางออมนิแชนแนล, ยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน, และยอดสมาชิกของ The 1 และ ดอลฟิน วอลเล็ท”ชญานิน สราญสมฤทัย, Head of CRM Strategy, The 1 กล่าวว่า “The 1 มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญ ‘เซ็นทรัล รีเทล เมกา เฟสติวัล’ #จังหวะนี้ต้องช้อป ด้วยความตั้งใจที่จะมอบประสบการณ์การช้อปที่คุ้มค่าและตรงใจได้ครบจบที่เดียวในแอปพลิเคชัน The 1 ตลอดช่วง 4 เดือนนี้ โดยเริ่มจาก The 1 9.9 เมกา เฟสติวัล ซึ่งทาง The 1 ได้เตรียมมอบสิทธิพิเศษที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของสมาชิกทุกท่าน อาทิ #จังหวะนี้ต้องช้อป มอบอี-คูปองส่วนลดในแอป The 1 มูลค่ารวม 1,800 บาทเมื่อช้อป 1,000 บาทต่อใบเสร็จ และเพิ่มความคุ้มค่ายิ่งขึ้นด้วย #จังหวะนี้ต้องแลก ให้แลกคะแนนในแอป The 1 ด้วยเรตพิเศษสุดจากหลากหลายแบรนด์ทั้งในและนอกเครือเซ็นทรัล #จังหวะนี้ต้องเล่น รับคะแนน The 1 เพิ่มสูงสุด 2,200 คะแนนเมื่อพิชิต The 1 Mission ที่สนุกและหลากหลายจึงเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งหมดนี้ เพื่อมอบประสบการณ์สนุก ๆ และสิทธิพิเศษที่คุ้มค่าให้กับสมาชิก The 1 ทุกท่าน”อุษณีย์ เลาหะวรนันท์ ผู้อำนวยการแผนกการตลาด กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล เจดี ฟินเทค ผู้ให้บริการดอลฟิน วอลเล็ท กล่าวว่า “เทรนด์ของการช้อปออนไลน์ส่งผลโดยตรงต่อการชำระเงินรูปแบบใหม่ที่ต้องเข้ามาแทนที่เงินสด ดอลฟิน วอลเล็ท ช่วยเปลี่ยนทุกการใช้จ่ายให้เป็นเรื่องสนุกและฟินกว่าเดิม ให้สมาชิกเพลิดเพลินกับการใช้จ่ายแบบลดเสี่ยง เลี่ยงสัมผัสได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมรับดีลสุดคุ้มทั้งส่วนลดเพิ่ม โบนัสเงินคืน รวมถึงคะแนน The 1 พิเศษเมื่อผูกบัญชี The 1 กับแอปพลิเคชัน ดอลฟิน และสแกนจ่ายครบทุก ๆ 100 บาท เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้ทุกการช้อปภายใต้แคมเปญ ‘เซ็นทรัล รีเทล เมกา เฟสติวัล’ #จังหวะนี้ต้องช้อป ในปีนี้”โปรแรงสุดคุ้ม กับมหกรรมช้อปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส่งท้ายปี พร้อมให้ช้อปจุใจทั้งหน้าร้านและหน้าเว็บ สะดวกสบาย ครบครันทั้งครอบครัว บนแพลตฟอร์มออมนิแชแนลที่สมบูรณ์แบบที่สุดของ เซ็นทรัล รีเทล ติดตามโปรโมชั่นและดีลพิเศษสุดคุ้มทุกวันที่ 9.9, 10.10, 11.11, และ 12.12 กับแคมเปญ ‘เซ็นทรัล รีเทล เมกา เฟสติวัล’ #จังหวะนี้ต้องช้อป ได้ที่ เฟซบุ๊ค Central Retailโดยในปีนี้ เซ็นทรัล รีเทล รวมทุกกลุ่มธุรกิจในเครือ ขนทัพสินค้าคุณภาพดีที่สุด หลากหลายที่สุดในทุกหมวดหมู่กว่า 1 ล้านรายการ จากร้านค้ามากกว่า 1,000 ร้าน ลดร้อนแรงสูงสุด 90% รับประกันของแท้ 100% จากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, ซูเปอร์สปอร์ต, เพาเวอร์บาย, ซีเอ็มจี, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอนด์, และออโต้วัน พร้อมจับมือพันธมิตรหลัก The 1 และดอลฟิน วอลเล็ท มอบดีลพิเศษเหนือกว่าใครสำหรับสมาชิก โดย ‘เซ็นทรัล รีเทล เมกา เฟสติวัล’ #จังหวะนี้ต้องช้อป คิกออฟด้วยแคมเปญ ‘เซ็นทรัล รีเทล 9.9เมกา เฟสติวัล’ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-13 กันยายน นี้