“AnyMind Group” รุกธุรกิจ D2C ขายสินค้าอินฟลูเอนเซอร์ผ่าน PopBox

ผู้จัดการรายวัน 360 - AnyMind Group ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของไทยเปิดตัวธุรกิจแบบ D2C Little Monster, Fit Junctions, MayyR, นัท นิศามณี รวมถึงยิปโซ อริย์กันตาพร้อมเปิดตัวสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเองผ่าน PopBoxAnyMind Group แพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นแบบครบวงจรในที่เดียว (Brand Enablement Platform) สำหรับอินฟลูเอนเซอร์ ครีเอเตอร์ นักการตลาด ผู้เผยแพร่โฆษณา และผู้ประกอบการต่าง ๆ ได้ร่วมมือกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังทั้ง Fit Junctions ทีมผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายแนวหน้าของไทย และ Little Monster ครีเอเตอร์ยอดนิยมที่มีผู้ติดตามในเฟสบุ๊คมากกว่า 3 ล้านคนรวมถึงยังมีช่องในยูทูปเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเพื่อพัฒนาการที่ดีของเด็กเล็ก เปิดตัวธุรกิจแบบ D2C ภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ผ่านแพลตฟอร์ม PopBox (https://th.popbox.space/) ร้านค้าปลีกออนไลน์ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ของอินฟลูเอนเซอร์มากมายโดย Little Monster ได้ปล่อยสินค้าเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ติดตามที่ต้องการพัฒนาทักษะของเด็กเล็กด้วย Little Monster Jigsaw ซึ่งเป็นตัวต่อที่ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ให้ได้ฝึกสมาธิ ฝึกการสังเกตและจดจำ รวมไปถึงการได้เรียนรู้เรื่องสีและรูปร่างของผลไม้ ด้วยเป้าหมายที่ต้องการจะสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกันระหว่างแม่กับลูก รวมถึง Fit Junctions ทีมผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายชื่อดังของไทยที่มีความสนใจหลักในด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย จึงออกแบบ Fit Junctions Collection 2021 เสื้อผ้าที่ตอบโจทย์ในทุกกิจกรรมไม่ว่าจะทำงานหรือออกกำลังกาย สวมใส่สบาย ยืดหยุ่น ทนทาน ระบายอากาศได้ดี พร้อมสัมผัสพรีเมี่ยมที่อยากหยิบมาสวมใส่ในทุกๆ วันนอกจากนี้ AnyMind Group ยังได้ร่วมมือและสนับสนุนอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในไทยอีกมากมายในการทำธุรกิจแบบ D2C อาทิเช่น 11am Shop โดย MayyR ยูทูบเบอร์สาวและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของไทย, Land of N โดย นัท นิศามณี เจ้าของเพจชื่อดังอย่าง สะบัดแปรง ที่มีผู้ติดตามทางเฟสบุ๊คมากกว่า 1 ล้านคน และ Tatohearts โดย ยิปโซ อริย์กันตา นักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังโดย AnyMind Group ต้องการที่จะผลักดันธุรกิจ D2C มากยิ่งขึ้นผ่าน PopBox ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกออนไลน์สำหรับนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ อีกทั้งยังเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับการให้บริการอย่างครบวงจรสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแบบ D2C ซึ่งสามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองได้อย่างง่ายดายด้วยการเชื่อมต่อระหว่าง AnyFactory แพลตฟอร์มการผลิตสินค้าผ่านระบบคลาวด์ AnyShop ขับเคลื่อนธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และ AnyLogi สำหรับการจัดการขนส่ง เพื่อช่วยให้สามารถสร้างสินค้า นำเสนอ และจำหน่าย รวมไปถึงช่วยจัดการกับคลังสินค้าและยอดการสั่งซื้อที่เข้ามาได้อย่างง่ายดายนายพันธ์ศักดิ์ ลิ้มวัฒนายิ่งยง ผู้จัดการ AnyMind Group ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอินฟลูเอนเซอร์ในปัจจุบันที่ไม่เพียงแค่ต้องการผลิตคอนเทนต์ แต่ยังริเริ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเริ่มต้นสร้างแบรนด์สินค้าต่าง ๆ ในลักษณะของธุรกิจแบบ D2C อีกด้วย AnyMind Group จึงได้สร้างแพลตฟอร์มสำหรับการเริ่มต้นและสร้างธุรกิจ D2C อย่างครบวงจร เพื่อส่งเสริมให้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์สามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้อย่างง่ายดายและเกิดเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ผ่าน PopBox ที่เป็นแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์รูปแบบใหม่ของเรา ซึ่งการได้รับความไว้วางใจและความร่วมมือจากเหล่าอินฟลูเซอร์ชื่อดังของไทยมากมายนี้ นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการขับเคลื่อนทุกธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป”โดยนอกเหนือจากธุรกิจด้าน D2C สำหรับอินฟลูเอนเซอร์นี้แล้ว AnyMind Group ยังโดดเด่นในเรื่องของการให้บริการเหล่าครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ด้วยแพลตฟอร์มเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับการทำงานร่วมกับแบรนด์ต่าง ๆ ทั่วเอเชีย ทั้ง AnyCreator แอปพลิเคชันมือถือและเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์ขนาดใหญ่ แพลตฟอร์ม AnyTag สำหรับนักการตลาดเพื่อทำการค้นหา จัดการ และติดตามอินฟลูเอนเซอร์สำหรับทำแคมเปญการตลาดที่เกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ AnyDigital แพลตฟอร์มด้านการตลาดแบบดิจิทัล รวมถึง AnyManager แพลตฟอร์มการสร้างรายได้ให้แก่ผู้เผยแพร่โฆษณา เพื่อช่วยขับเคลื่อนทุกธุรกิจให้เติบโตได้อย่างไร้ขอบเขตด้วยเครื่องมือและการบริการที่ครบวงจรจาก AnyMind Groupสำหรับ AnyMind Group ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2559 โดยเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่นส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างครบวงจรให้แก่ผู้ประกอบการและธุรกิจต่าง ๆ ตั้งแต่การสร้างแบรนด์ การผลิต อีคอมเมิร์ซ การตลาด และ โลจิสติกส์ ในปัจจุบัน AnyMind Group ได้รับการระดมเงินทุนกว่า 62.3 ล้านเหรียญสหรัฐ จากนักลงทุนต่าง ๆ (โดยไม่จำกัด) ทั้ง LINE, Mirai Creation Fund, VGI, Japan Post Capital และ JAFCO Asia โดย AnyMind Group มีจำนวนพนักงานมากกว่า 900 คน จากออกฟิศทั้งหมด 17 แห่ง ใน 13 ประเทศ ที่ประกอบด้วยประเทศสิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ไต้หวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น อินเดีย และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์