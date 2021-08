Shopee ชู 3 กุญแจสำคัญ เพิ่มศักยภาพร้านโตก้าวกระโดดช่วงครึ่งปีหลัง

เก็บตกงาน “Shopee Brand Conference 2021” ที่ ‘ช้อปปี้’ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทย รอบนี้ชู 3 กุญแจสำคัญที่คิดค้นมาเพื่อส่งเสริมเหล่าผู้ขายและแบรนด์พันธมิตรให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้อย่างมีประสิทธิภาพ การันตีพร้อมรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้ใช้งานชาวไทยนายศิวกร สิริวงศ์ภาณุพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่าสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันที่ทำให้ผู้คนต้องเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยการกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลานาน พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนจึงต้องพึ่งพาช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายสินค้า การชำระเงิน และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงร้านค้าและแบรนด์ธุรกิจจำนวนมากที่ต่างก็ต้องปรับทิศทางโมเดลธุรกิจและมุ่งหน้าเข้าสู่โลกอีคอมเมิร์ซ"จากปัจจัยเร่งดังกล่าว ส่งผลให้ช้อปปี้ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีระบบนิเวศแบบบูรณาการ ครอบคลุมทั้งการชำระเงินดิจิทัล ShopeePay และเครือข่ายโลจิสติกส์อย่าง Shopee Express มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างสถิติจากที่เคยทำไว้ในปีก่อนหน้า ครองแท่นแพลตฟอร์มยอดนิยมในใจผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเศไทย ทั้งในแง่ของจำนวนผู้ใช้งาน (Daily Active Users) และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างช้อปปี้ ผู้ขาย และผู้ใช้งาน (Users Engagement)"ศิวกร ย้ำว่า ในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ บริษัทไม่หยุดพัฒนาและพร้อมนำเสนอแผนธุรกิจใหม่ที่ดำเนินตามพันธกิจของช้อปปี้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน สร้างการเติบโตให้ผู้ขายและแบรนด์ธุรกิจให้สามารถโลดแล่นในโลกดิจิทัลท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน"ในขณะเดียวกัน เราศึกษาทำความเข้าใจและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของฝั่งผู้ใช้งานอย่างทันท่วงที เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์จากการใช้งานแพลตฟอร์มช้อปปี้แบบครบองค์รวม"สำหรับงาน ‘Shopee Brand Conference 2021’ เป็นงานที่มุ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นในการผลักดันผู้ขาย ร้านค้า และแบรนด์พันธมิตร บนความเชื่อมั่นที่ว่าทุกฝ่ายเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันสร้างประสบการณ์ชอปปิ้งออนไลน์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้งานช้อปปี้ รวมถึงช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประเทศไทยและในระดับภูมิภาคในฐานะที่ช้อปปี้เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน งานดังกล่าวจัดขึ้นบนวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ขายและแบรนด์พันธมิตรธุรกิจบนช้อปปี้แพลตฟอร์มผ่านการนำเสนอกลยุทธ์ส่งเสริมการขายและเครื่องมือต่างๆ ในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งเป็นช่วงเวลาของเทศกาลจับจ่ายสุดคึกคักของวงการอีคอมเมิร์ซ และยังได้มอบรางวัลแก่สุดยอดแบรนด์และร้านค้ามากมาย โดยปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้ธีม ‘Scaling the New Height With E-commerce’ ในรูปแบบงานสัมนาออนไลน์ (Virtual Conference) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ร่วมงานในช่วงสถานการ์ณโควิด-19สำหรับ 3 กุญแจสำคัญในการเพิ่มพูนศักยภาพ เร่งสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงครึ่งปีหลัง เริ่มที่การจุดประกายความสำเร็จ ทุ่มเทพลังสนับสนุนร้านค้าบนเส้นทางอีคอมเมิร์ซแบบเต็มกำลังช้อปปี้มองว่าด้วยเทรนด์การเติบโตของอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยที่สูงขึ้น ช้อปปี้จึงได้รับความสนใจและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ร้านค้าในการขยายช่องทางธุรกิจสู่โลกออนไลน์ จะเห็นได้จากจำนวนการเข้ามาของร้านค้าใหม่ๆ ในช้อปปี้ที่เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการเสริมความมั่นใจและสนับสนุนร้านค้าใหม่ ช้อปปี้ได้สร้างสรรค์โปรแกรมเพื่อช่วยแนะแนววิธีการและเทคนิคการเปิดร้านค้าตั้งแต่จุดเริ่มต้น โดยทุกโปรแกรมมีการควบคุมการเรียนการสอนโดยโค้ชผู้เชี่ยวชาญของช้อปปี้โดยตรงกุญแจที่ 2 คือการสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้วยการส่งมอบ ‘One-Stop Suite of Solutions’ ที่เดียวครบจบทุกอย่าง เรื่องนี้ช้อปปี้อธิบายว่า โซลูชันการทำการตลาดและโฆษณาแบบครบองค์รวม ผสมผสานระหว่างกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการขายเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มการรับรู้อย่างเป็นวงกว้างและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด ซึ่งร้านค้าและผู้ขายสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต่างๆ รวมถึงติดตามการประเมินผลลัพทธ์ความสำเร็จได้อย่างง่ายดายจากฟีเจอร์ในแพลตฟอร์มช้อปปี้ เช่น LIVE, Feed, ADs และพันธมิตรการตลาดดิจิทัล (Affiliate Marketing Partners) อย่าง Facebook และ Google Shopping Ads โดยเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ใช้งาน อำนวยความสะดวกให้ขั้นตอนในการซื้อขายง่ายดายและรวดเร็วกุญแจที่ 3 คือแคมเปญดับเบิ้ลเดทที่ดีและยิ่งใหญ่ขึ้น หลังจาก 8.8 เชื่อว่าแคมเปญดับเบิ้ลเดท 9.9 ปี 2564 จะทำให้ช้อปปี้สามารถสร้างการเติบโตของแคมเปญดับเบิ้ลเดทให้พุ่งสูงอย่างมีนัยสำคัญ และเตรียมกำลังความพร้อมมุ่งยกระดับแคมเปญดับเบิ้ลเดท เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่สุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี สร้างวาระแห่งการชอปกลางเดือนฉบับใหม่กับแคมเปญ ‘ทุกวันที่ 15 Mid Month Sale’"ท่ามกลางพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่ผันผวน ช้อปปี้มุ่งรองรับความต้องการการชอปปิ้งออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยแคมเปญ ‘ทุกวันที่ 15 Mid Month Sale’ มีเป้าหมายเพื่อมอบความคุ้มค่าและลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของคนในสังคมด้วยสินค้าคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ง่าย นอกจากนี้ ยังเป็นการขยายโอกาสให้ผู้ขายและแบรนด์ธุรกิจในการเพิ่มยอดขาย ก้าวเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ” ช้อปปี้ระบุ