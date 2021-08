The1 รุกหนักธุรกิจคอนเทนต์ ดันกลยุทธ์ View-to-Purchase

ผู้จัดการรายวัน 360 - The1 ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตีแพลตฟอร์มอันดับ 1 ของไทยภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ตอกย้ำวิสัยทัศน์ Your Everyday Lifestyle App ดัน The1 Today มุ่งสู่ Shopping & Deals Destination ผนึกกลยุทธ์ View-to-Purchase นำเสนอครบจบบนแอปฯ The1 ในเพียง 3 ขั้นตอน อ่าน-เช็ก-ชอป พร้อมเสริมทัพ 17 คอนเทนต์พาร์ตเนอร์ด้านไลฟ์สไตล์ ชอปแบบ Omnichannelนางสาวมิ่งขวัญ พฤฒิสถาพร Head of Program Management, The1 App Discovery - The1 กล่าวว่า The1 Today หนึ่งในฟีเจอร์หลักของแอปฯ The1 นั้นเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดที่คอยมอบคำแนะนำเรื่องการชอปปิ้งให้แก่ผู้อ่านได้อย่างตรงใจ ล่าสุดเราได้เพิ่มความสะดวกสบายด้วย View-to-Purchase อ่าน-เช็ก-ชอป โดยได้นำข้อมูลสินค้า แคมเปญโปรโมชันดีๆ ไปจนถึงช่องทางสั่งซื้อมารวมไว้ในแอปฯ The1 ที่เดียวนอกจากสมาชิก The1 ทั้ง 18 ล้านคนแล้ว เรายังมีเว็บไซต์ และระบบ Guest Mode ในแอปฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึง The1 Today ได้ในวงกว้าง The1 เชื่อว่าการนำเสนอประสบการณ์ครบวงจรเช่นนี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถชอปออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายไร้รอยต่อยิ่งขึ้นหลังจากที่เปิดตัวเมื่อปลายปี 2563 The1 Today ได้กลายเป็นฟีเจอร์สำคัญที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ของแอปฯ The1 โดยมีผู้อ่านเพิ่มขึ้นกว่า 30% และอัตราการเข้าชมบทความเพิ่มขึ้นถึง 160% ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับต้นปี ด้วยจำนวนผู้เข้าชมที่เพิ่มขึ้นและจำนวนบทความกว่า 1,000 บทความต่อเดือน ทีมงาน The1 จึงพัฒนาแอปฯ ให้สามารถรองรับความต้องการที่มากขึ้นอยู่เสมอ โดยปัจจุบันนอกจากจะจัดกลุ่มบทความเป็นหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็น ชอปปิ้ง ข่าวสาร ไลฟ์สไตล์ จัดอันดับ Top 10 ดูดวง เป็นต้น สมาชิก The1 ยังสามารถค้นหาบทความด้วยแฮชแท็กที่สนใจได้อีกด้วยนายศุภณัฏฐ์ โรจน์สุข Head of Content Partnerships & Content Operation - The1 กล่าวว่า “นอกจากการมอบแรงบันดาลใจและความเพลิดเพลินให้แก่ผู้อ่านแล้ว คอนเทนต์ใน The1 Today ยังมุ่งเน้นสารประโยชน์ โดยเฉพาะสำหรับคอนเทนต์ชอปปิ้งที่โดดเด่นกว่าบนแพลตฟอร์มอื่นๆ เพราะ The1 สามารถนำข้อมูลจาก The1 Insight มานำเสนอสินค้าที่ได้รับความนิยมในช่วงนั้นๆ ได้แบบเรียลไทม์ ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอคอนเทนต์ที่ตรงใจให้แก่ผู้อ่านนั่นเอง โดย The1 Today นับว่าประสบความสำเร็จแล้วในก้าวแรกด้วยการเพิ่มยอดขายให้กับเครือเซ็นทรัลได้มากขึ้นถึง 10 เท่าในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา”นอกจากคอนเทนต์สำหรับสายชอปที่มีทั้งคอนเทนต์รีวิวสินค้าและแคมเปญต่างๆ คอนเทนต์นำเสนอสินค้า Top 10 และคอนเทนต์ Must-Have ที่ต่างก็ได้รับความนิยมจากสมาชิก โดยมีตัวเลขผู้เข้าชมรวมสูงสุดจากทุกหมวด The1 Today ยังนำเสนอบทความจาก 17 พันธมิตรสื่อไลฟ์สไตล์อย่างหลากหลาย ได้แก่ สายอัปเดตข่าว เช่น เรื่องเล่าเช้านี้, Sanook! และ Infoquest สายคัลเจอร์ เช่น The Standard Pop, Time Out Bangkok, Hello!, Soimilk, Soul4Street, Coundsheck’s Journey และ ILI.U สายกิน เช่น Gourmet & Cuisine, Krua.co และตามล่า Fine Dining และสายดูดวง เช่น aดวง, Horosociety พ. พาทินี และหมอจันทรา