ส่องกลยุทธ์ The 1 Mission ฟีเจอร์เด็ดประจำแอป The 1 ตอกย้ำผู้นำวงการ CRM X DataTech ยืนหยัดช่วยสมาชิกกว่า 18 ล้านคน

The 1 (เดอะวัน) ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้แพลตฟอร์มอันดับ 1 ของไทยภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล เผยตัวเลขเบื้องหลังกลยุทธ์ The 1 Mission ฟีเจอร์เด็ดประจำแอป The 1 เขย่าวงการ CRM X DataTech ย้ำจุดเด่นหนึ่งเดียวในไทยที่ผสาน Gamification X Data Insight X Personalized Experience ให้สมาชิก The 1 ได้ช้อปสนุกและคุ้มค่า การันตีความสำเร็จด้วยตัวเลขผู้ใช้แอปโต 60% และเพิ่มยอดขายในเครือเซ็นทรัลได้มากขึ้นถึง 6 พันล้านบาทในช่วงครึ่งแรกปี 64 ยืนหยัดคืนกำไรให้ลูกค้าด้วยส่วนลดและคะแนน The 1 กว่า 200 ล้านคะแนน ให้สมาชิก The 1 กว่า 18 ล้านคนทั่วประเทศได้ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าที่สุดมาตลอดช่วงเวลากว่า 2 ปีแม้กระทั่งในช่วงล็อกดาวน์ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 พร้อมมอบประสบการณ์อันสะดวกสบายครบจบในแอป The 1 ที่เดียวนายกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะวัน เซ็นทรัล จำกัด กล่าว “The 1 Mission เป็นหนึ่งฟีเจอร์สำคัญที่อยู่คู่กับ The 1 มาตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของการเปิดตัวแอป The 1 นับเป็นกลยุทธ์ที่ The 1 เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกในตลาด CRM ไทย โดยทีม The 1 ได้สร้างขึ้นจากศูนย์และยังมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ผ่านมากว่า 2 ปี ในตอนนี้ เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยจำนวนผู้เล่นและยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องว่า The 1 Mission เป็นกลยุทธ์ที่ประสบผลสำเร็จทั้งในด้านการมอบประสบการณ์ความสนุกและความคุ้มค่าให้กับสมาชิก The 1 ตามแนวคิด Your Everyday Lifestyle Platform และด้านการสนับสนุนธุรกิจในเครือเซ็นทรัลในฐานะแพล็ตฟอร์มมาร์เก็ตติ้งรูปแบบใหม่ที่สามารถทำแคมเปญได้อย่างตรงใจสมาชิกในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง”นางสาวสิรีธร สัจจทิพวรรณ Head of Program Management บริษัท เดอะวัน เซ็นทรัล จำกัด กล่าว “เพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ หนึ่งกุญแจสำคัญคือการมอบประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ซึ่งนั่นคือหัวใจหลักของ The 1 Mission แพล็ตฟอร์มมาร์เก็ตติ้งรูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายในการใช้งาน ทั้งในแง่ของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้กว้างถึงสมาชิก 18 ล้านคนทั่วประเทศของ The 1 และลึกถึงพฤติกรรมการใช้จ่าย ในสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้การเดินทางไม่สะดวกเหมือนเคย The 1 ยังให้ความสำคัญอย่างมากกับ Customer Journey ในแอปพลิเคชั่นที่สะดวกตรงใจใช้ง่าย แถมยังได้รับรางวัลและส่วนลดอย่างคุ้มค่า โดยเมื่อดาวน์โหลดแอป The 1 แล้ว สมาชิก The 1 ทุกท่านสามารถเล่น The 1 Mission ได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสมัครใดๆ มีการอัพเดทและแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อทำมิชชั่นสำเร็จแต่ละขั้น และเมื่อพิชิตมิชชั่นสำเร็จ ก็สามารถกดรับรางวัลในแอปได้ทันที เรียกได้ว่าครบจบในแอป The 1 อย่างแท้จริง ”The 1 Mission คือฟีเจอร์กลยุทธ์เพื่อให้สมาชิก The 1 ช้อปคุ้มอย่างมีเป้าหมาย โดยทีม The 1 ได้รังสรรค์ขึ้นจากการผสมผสาน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ Gamification การออกแบบประสบการณ์ในการใช้ฟีเจอร์ให้มีความสนุกสนานคล้ายการเล่นเกม Data Insight หัวใจของ The 1 จากความเชี่ยวชาญเฉพาะโดยทีมพัฒนา DataTech ที่ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของสมาชิกอย่างแท้จริง และนำ Data Insight ดังกล่าวมาสร้าง Personalized Experience ปรับเปลี่ยนการแสดงผลในฟีเจอร์ให้เหมาะกับพฤติกรรมผู้ใช้แอปในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมิชชั่นสำหรับแต่ละกลุ่มเฉพาะนี้จะแสดงผลในหมวด Just For You เพื่อนำเสนอ Mission ที่ดึงดูดและตรงใจกับสมาชิกแต่ละคนได้ The 1 Mission จึงสามารถก้าวข้ามความสนุกสนานเพียงผิวเผิน สู่การเป็นเป็นมาร์เก็ตติ้งแพล็ตฟอร์มรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้ The 1 สามารถเสนอแนวทางใหม่ในการทำมาร์เก็ตติ้งที่มีความหลากหลายและตรงกลุ่มเป้าหมายให้กับแบรนด์ต่างๆ ในเครือเซ็นทรัลและพันธมิตรได้จริงนอกจากประสบการณ์ที่สนุกและตรงใจ อีกปัจจัยที่ทำให้ จำนวนสมาชิก The 1 ที่เคยพิชิตมิชชั่นกลับมาเล่นมิชชั่นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มสูงถึง 60 % ในปีนี้ คือความคุ้มค่าของ Reward ที่สามารถกดรับได้ในแอป The 1 ทันทีที่ทำมิชชั่นสำเร็จ ได้แก่ คูปองส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไป และคะแนน The 1 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าคะแนน The 1 นั้นไม่เพียงสามารถใช้เพื่อจ่ายหรือซื้อสินค้าแทนเงินสดทั้งในรูปแบบเต็มจำนวนหรือบางส่วนตามที่ต้องการเท่านั้น แต่ยังสามารถนำคะแนนมาแลกรีวอร์ดที่มีให้เลือกหลากหลาย รวมถึงรีวอร์ดพิเศษที่แลกได้เฉพาะในแอป The 1 เท่านั้นกว่า 300 รีวอร์ดต่อเดือน โดย The 1 Mission ได้มอบความคะแนนและส่วนลดให้กับสมาชิก The 1 แล้วรวมกว่า 200 ล้านคะแนน The 1 ในปี 2563 ความคุ้มค่านี้เป็นเหตุให้สมาชิก The 1 ที่เล่น The 1 Mission มียอดการใช้จ่ายในเครือเซ็นทรัลมากกว่าสมาชิกที่ไม่เล่นถึง 6 เท่าหัวใจหลักเบื้องหลังความสำเร็จของ The 1 Mission คือการตอบโจทย์อย่างรอบด้าน ทั้งสำหรับแบรนด์ในเครือเซ็นทรัลและกลุ่มพันธมิตร สมาชิก The 1 และแอป The 1 เอง ในขณะที่สมาชิก The 1 ได้รับความคุ้มค่าในการช้อป ความเพลิดเพลิน และความสะดวกสบายในการพิชิต The 1 Mission แบรนด์ก็ได้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากการสร้างแคมเปญการตลาดผ่านมิชชั่นที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดและตรงใจผู้บริโภค ส่วน The 1 ในฐานะผู้สร้างสรรค์ The 1 Mission ที่เชื่อมโยงให้แบรนด์สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่มและสะดวกรวดเร็วผ่านแอป The 1 ก็มีจำนวนผู้เข้าใช้เพิ่มมากขึ้น The 1 Mission จึงเป็นอีกเสาหลักสำคัญที่อยู่คู่กับแอป The 1 ตั้งแต่แรกเริ่มและยังคงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทุกฝ่ายได้มากยิ่งๆ ขึ้นไปอัปเดต ดาวน์โหลด แอป The 1 เวอร์ชั่นใหม่ ได้แล้ววันนี้ เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่ดีกว่าได้ทุกวัน ทั้งบน App Store, Play Store และ Huawei AppGallery https://go.the1.co.th/UohD/78f4c04