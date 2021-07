“เซ็นทรัล-โรบินสัน” จัดหนักกระตุ้นชอป

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัล-โรบินสันสร้างมูฟเมนต์กระตุ้นนักชอป เร่งเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจครึ่งปีหลังต่อเนื่อง กับแคมเปญ “Central / Robinson Shop Shop #HUGTHAIS ไทยช่วยไทย รวมใจช้อป” เริ่มวันแรก 5 ก.ค.-19 ส.ค. 2564 ส่งเสริมให้ชุมชน และธุรกิจ SMEs นำสินค้ามาจำหน่ายภายในห้างฯ เพื่อยกระดับสินค้า และขยายช่องทางการจำหน่าย พร้อมจัดโปรโมชันแบบออมนิแชนเนลให้ลูกค้ารับสิทธิพิเศษทั้งหน้าร้าน และออนไลน์นางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ช่วงครึ่งปีหลังห้างเซ็นทรัล และโรบินสัน จัดแคมเปญเต็มที่เพื่อปลุกตลาดค้าปลีกให้กลับมาคึกคัก มีกลยุทธ์ใหม่ๆ พร้อมทั้งจับมือกับทุกธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล จัดแคมเปญใหญ่ที่นับว่าเป็นความหวังครั้งใหญ่ของประเทศไทย กับ ‘Central / Robinson Shop Shop #HUGTHAIS ไทยช่วยไทย รวมใจช้อป’ โดยทุ่มงบกว่า 70 ล้านบาทนอกจากนี้ เรายังมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการทั้งจากชุมชน และ SMEs โดยจะมีป้าย “HUGTHAIS” วางอยู่ในร้านเพื่อแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ช่วยโปรโมตผลิตภัณฑ์ในสื่อต่างๆ ของทางห้างฯ ทั้งหน้าร้าน และออนไลน์ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า หนุนให้ภาพรวมยอดขายห้างฯ เติบโตขึ้นได้ เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนทั้งการจัดแคมเปญของห้างฯ และแรงจูงใจจากมาตรการต่างๆ จากภาครัฐ อย่าง โครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้ ที่ลูกค้าสามารถรับสิทธิได้ด้วยในแคมเปญนี้เมื่อมาชอปที่ห้างฯ พร้อมกันนี้ ห้างเซ็นทรัล และโรบินสันยังมีโปรโมชันสำหรับขาชอปออนไลน์ ต้อนรับในช่วง เทศกาลชอปแห่งชาติ วันที่ 7 เดือน 7 กับส่วนลดและสิทธิพิเศษอีกมากมายแคมเปญ ‘Central / Robinson Shop Shop #HUGTHAIS ไทยช่วยไทย รวมใจช้อป’ จัดโปรโมชันพิเศษให้ลูกค้า ทั้งเมื่อมาชอปที่ห้างเซ็นทรัล และโรบินสันทุกสาขา และบนออนไลน์ ดังนี้ห้างเซ็นทรัล จับมือแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและอินเตอร์แบรนด์ สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, ใช้คะแนนลดเพิ่มและรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30% จากเดอะวันและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ, รับคูปองแทนเงินสดและเครดิตเงินคืนสูงสุด 18% (สูงสุด 9,000 บาท) ฯลฯ และชอปสะดวก ที่ Central App และเว็บไซต์ www.central.co.th ลดสูงสุด 70%, รับคูปองลดเพิ่มสูงสุด 1,500 บาท เป็นต้นห้างโรบินสัน มอบส่วนลดสูงสุด 50%, ใช้คะแนนลดเพิ่มและรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ, รับคูปองส่วนลดและเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,500 บาท รวมถึงชอปที่เว็บไซต์ www.robinson.co.th ลดสูงสุด 70% รับโค้ดลดเพิ่มแจกฟรีทุกวัน ลดสูงสุด 750 บาท เมื่อชอปครบ 5,000 บาท พบแบรนด์ไฮไลต์ยกขบวนลดราคาจัดดีลสุดคุ้ม เป็นต้นรวมถึงชอปผ่านบริการออมนิแชนเนลของทั้งสองห้างฯ ได้แก่ Central / Robinson Chat & Shop แชตและชอปผ่านไลน์ออฟฟิเชียล, Personal Shopper On Demand โทร. 1425 ผู้ช่วยชอปส่วนตัวสำหรับทุกคน รวมถึงเฟซบุ๊กไลฟ์ และอินบ็อกซ์ ที่เฟซบุ๊กเพจ Central Department Store และ Robinson Department Storeนอกจากนี้ ยังผนึกกำลังกับศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัล ยกระดับประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ สำหรับ 50 Top spender มอบที่พักจากโรงแรมชั้นนำ อย่าง Amanpuri, Sala Samui Chaweng Beach และ Hyatt regency Samui (เมื่อชอปตามเงื่อนไข) และลุ้นบัตรกำนัลชอปปิ้งฟรี สูงสุด 100,000 บาท สำหรับลูกค้าที่จ่ายผ่านแอปฯ Dolfin รับคูปองส่วนลดพิเศษ 50 บาท สำหรับใช้จ่าย 500 บาทขึ้นไป (ทุกศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.-31 ส.ค. 2564)นายจักรภพ ปิยะรัตน์ Head of property management ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทั้ง 24 สาขาทั่วประเทศได้จับมือกับพันธมิตรคู่ค้า จัดแคมเปญ ‘Robinson Lifestyle Shop Shop #HUGTHAIS ไทยช่วยไทย รวมใจช้อป’ ระหว่างวันที่ 5-31 ก.ค. 2564 โดยเตรียมโปรโมชัน มอบส่วนลดให้ลูกค้าถึง 4 ต่อ คือ ต่อที่ 1 รับส่วนลดสูงถึง 90% จากแบรนด์ชั้นนำ ต่อที่ 2 ชอปภายในศูนย์การค้าฯ ครบ 800 บาท รับคะแนนเดอะวันถึงสองเท่า!! สูงสุด 160 คะแนน (เฉพาะทุกวันศุกร์ตลอดแคมเปญ วันอื่นๆ รับ 80 คะแนน) ต่อที่ 3 แลกคะแนนเดอะวัน 500 คะแนน เพื่อรับส่วนลด 100 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน The 1 (สำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการ) และต่อที่ 4 ดีลสุดพิเศษ! แลกคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน The 1 เพียง 100 คะแนน รับส่วนลด 100 บาท (ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือแอปพลิเคชัน The 1) นอกจากนี้ เรายังคงเข้มงวดมาตรการด้านสุขอนามัยเช่นเคย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ามาชอป และใช้บริการที่ศูนย์การค้าฯ ได้อย่างอุ่นใจ