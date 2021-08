The 1 ร่วมกับ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและบริการทางการแพทย์ให้สมาชิก The 1

ผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์และลอยัลตี้แพลตฟอร์มอันดับ 1 ของไทย จับมือ กลุ่มโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและบริการทางการแพทย์ให้สมาชิก The 1 มอบสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกสามารถสะสมและแลกคะแนน The 1 พร้อมมอบสิทธิพิเศษตลอดทั้งปีในการรับบริการด้านสุขภาพผ่านแอปพลิเคชั่นThe 1ความร่วมมือในครั้งนี้ ได้เริ่มนำร่องแล้วที่โรงพยาบาลปิยะเวท และ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และจะขยายต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ในเครือโรงพยาบาลบางปะกอกจนครบทุกสาขาภายในปีนี้ซึ่งนอกจากสมาชิก The 1 จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการสะสมและแลกคะแนน The 1 เมื่อเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวททั้ง 7 แห่งแล้ว จะยังได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมในด้านบริการสุขภาพ อาทิ โปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรแกรมวัคซีน และโปรแกรมดูแลความงาม รวมกว่า 10 รายการ ซึ่งสามารถกดรับสิทธิ์และแสดงบาร์โค้ดสมาชิกเพื่อเข้ารับบริการ พร้อมสะสมและแลกคะแนนได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น The 1กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า “The 1 ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายพันธมิตรใน ecosystem เพื่อนำเสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่ๆ ที่ครอบคลุมทุกแง่มุมการใช้ชีวิต ซึ่งบริการด้านสุขภาพและการแพทย์นับเป็นสิ่งที่สมาชิกของเราให้ความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่COVID-19 กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน”“โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวทมีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบองค์รวมซึ่งมีสาขาหลายแห่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งศูนย์บริการสุขภาพและความงามที่ได้มาตรฐาน จึงนับเป็นการยกระดับการดูแลลูกค้าของเราให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และบริการด้านสุขภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกที่หลากหลายทั้งด้านเพศ วัย พื้นที่ ไลฟ์สไตล์และความสนใจและช่วยเติมเต็มประสบการณ์ที่ The 1 มอบให้กับสมาชิกได้อย่างครบวงจรภายใต้แนวคิด Your Everyday Lifestyle Application”ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท กล่าวว่า “โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวทได้พัฒนาการให้บริการและโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งเน้นการรักษาที่ได้มาตรฐานและการบริการที่ประทับใจ โดยมีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบองค์รวมที่ได้รับมาตรฐานสากล JCI และ HA รวมถึงศูนย์บริการสุขภาพเฉพาะทางและศูนย์ความงามที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ สำหรับความร่วมมือกับ The 1 ซึ่งเป็นลอยัลตี้โปรแกรมที่ดีที่สุดในประเทศไทยในครั้งนี้ นับเป็นการเปิดประสบการณ์ด้านการบริการสุขภาพของเครือโรงพยาบาลด้วยข้อเสนอพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิก The 1 ทั้ง 18 ล้านคน โดยสามารถรับสิทธิได้ที่โรงพยาบาลในเครือทั้ง 7 สาขา”“โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวทพร้อมให้การต้อนรับสมาชิก The 1 ทุกท่าน โดยเชื่อมั่นว่าลูกค้า The 1 ที่มาใช้บริการจะได้รับความประทับใจจากมาตรฐานการรักษาและให้บริการของโรงพยาบาลและกลับมาใช้บริการที่โรงพยาบาลอีกครั้งอย่างแน่นอน”