‘โลตัส’ คว้ารางวัล Hypermarket of the Year ในช่วงวิกฤตโควิด-19

ไม่นานนี้ โลตัส คว้ารางวัล Hypermarket of the Year จากเวทีระดับภูมิภาค Retail Asia Awards 2021 ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวทางการปฏิรูปสินค้าและการบริการที่โดดเด่น ซึ่งตอบโจทย์ลูกค้าโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างมาก พร้อมผนวกเทคโนโลยี นำเสนอการบริการที่มากกว่าไฮเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้นแบบการพัฒนาบริการให้กับวงการค้าปลีกในไทยและภูมิภาคเอเชียประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการค้าปลีก ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “ตั้งแต่ต้นปีนี้ โลตัส ได้เริ่มการปรับโฉมสาขาของเรา โดยมีไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขาเลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา เป็นสาขาต้นแบบ นำร่องการพลิกโฉมการให้บริการผ่านสินค้าคุณภาพสูงที่ครบครัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทอาหาร โดยเป็น food destination ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19"นอกจากนี้เรายังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเข้ามาทำให้การช้อปปิ้งและการให้บริการลูกค้าสะดวกสบายยิ่งกว่าเดิม อาทิ MSAY หรือ Mobile Scan as You Shop บนแอปพลิเคชันที่ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการซื้อสินค้า จ่ายเงิน หรือแม้แต่การจัดส่งตามความต้องการของตน ยิ่งไปกว่านั้นเรายังช่วยให้การใช้ชีวิตที่บ้านสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น ด้วยสินค้าจาก True LivingTECH และยกระดับการดูแลสุขภาพของลูกค้า ด้วยบริการปรึกษาด้านสุขภาพกับ True Healthcare อีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเราในการปฏิรูปวงการค้าปลีกไทย โลตัส สาขาเลียบด่วนรามอินทรา เป็นสาขาต้นแบบที่เรานำไปปรับใช้ในการปรับโฉมไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขาอื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งมอบความรู้สึกดีดี ให้กับลูกค้าของเราทุกวัน