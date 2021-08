คิง เพาเวอร์ปรับแผนช่องทางขาย ไม่มีไฟลต์บินอยู่ไหนก็ชอปปิ้งได้

นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่า “จากแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ชีวิตและรวมถึงรูปแบบการชอปปิ้งของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เป็นสาเหตุทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวและหารูปแบบใหม่ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ซึ่งทาง คิง เพาเวอร์ ก็ให้มีการเปิดช่องทาง ‘KING POWER CALL TO SHOP ช้อปง่าย ช้อปคุ้ม ส่งไว’ ที่หมายเลข 0-2338-7870 โดยมีลูกค้าให้ความสนใจ โทร.สอบถามสินค้าจากคิง เพาเวอร์ อย่างต่อเนื่อง ไปเมื่อไม่นานมานี้ และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแบบ Service Beyond Expectation ที่ไร้ขีดจำกัด คิง เพาเวอร์ จึงเพิ่มช่องทางให้บริการรูปแบบใหม่ล่าสุดภายใต้บริการ ‘KING POWER CHAT TO SHOP อยู่ที่ไหน ก็ช้อปฟิน ไม่ต้องมีไฟลต์บิน’ เป็นช่องทางให้บริการจากคิง เพาเวอร์ ที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าจากคิง เพาเวอร์ ได้ง่ายๆ จากที่บ้านเหมือนมาชอปด้วยตัวเอง ผ่านช่องทาง LINE Application เพียงเพิ่มเพื่อน LINE: @KP_ChatToShop หรือ LINE: @Kingpowerofficial เพื่อสอบถามสินค้าโฮมดีลิเวอรีโดยไม่ต้องมีไฟลต์บิน เสมือนมี Personal Shopper ส่วนตัว ให้บริการแนะนำและช่วยเลือกซื้อสินค้าอย่างใกล้ชิดตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า พร้อมจัดส่งสินค้าให้ภายใน 7 วัน โดยให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น.จากการเพิ่มช่องทางของคิง เพาเวอร์ทั้ง 2 ช่องทางนี้ ถือเป็นการสร้าง ‘โอกาส’ ในการเข้าถึงลูกค้าแบบคนต่อคน หรือเป็นการทำการตลาดแบบ One to One Marketing ซึ่งเป็นหนึ่งใน Personalised Marketing ที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้นในส่วนของลูกค้าที่เป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ อยู่แล้ว ในขณะเดียวกันยังสามารถสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้กับ คิง เพาเวอร์ ได้อีกด้วย”สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ ‘KING POWER CHAT TO SHOP อยู่ที่ไหนก็ช้อปฟิน ไม่ต้องมีไฟลต์บิน’ และบริการ ‘KING POWER CALL TO SHOP ช้อปง่าย ช้อปคุ้ม ส่งไว’ ที่หมายเลข 0-2338-7870 ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ สามารถรับความคุ้มค่าจากสินค้าแผนกน้ำหอม และเครื่องสำอาง ซึ่งเป็นสินค้ายอดนิยมจากคิง เพาเวอร์ ลดสูงสุด 10% พิเศษ! เมื่อลงทะเบียนก่อนชอป รับทันทีส่วนลดมูลค่ารวม 6,500 บาท เมื่อซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งสามารถรับสิทธิ์สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ ดังนี้* ส่วนลด 2,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ* ส่วนลด 4,500 บาท สำหรับซื้อสินค้าตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จนอกจากนี้ เพิ่มความคุ้มค่าในการซื้อสินค้าที่มากขึ้นอีก สามารถรับคืนสูงสุด 16% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ตลอดจนสามารถซื้อ Cash Card มูลค่า 20,000 บาท และได้รับ Gift Card มูลค่า 2,500 บาท หรือซื้อ Cash Card มูลค่า 50,000 บาท สามารถรับ Gift Card มูลค่า 8,000 บาท และทุกการชอปยังสามารถลุ้นรับสิทธิพิเศษ ในกิจกรรม AMAZING THAILAND GRAND SALE 2021 รับสิทธิ์ชิงรางวัลใหญ่ เช่น รถยนต์ ทองคำ สมาร์ทโฟน รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาทได้อีกเช่นกัน