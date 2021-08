The 1 โชว์ความสำเร็จ "The 1 Mission" ดันยอดใช้จ่ายโต 6 เท่า

นายกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะวัน เซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า “The 1 Mission เป็นหนึ่งฟีเจอร์สำคัญที่อยู่คู่กับ The 1 มาตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของการเปิดตัวแอป The 1 นับเป็นกลยุทธ์ที่ The 1 เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกในตลาด CRM ไทย ที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยจำนวนผู้เล่นและยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนสมาชิก The 1 ที่เคยพิชิตมิชชันกลับมาเล่นมิชชันอย่างต่อเนื่องและเพิ่มสูงถึง 60% ในปีนี้ จุดเด่นที่ดึงดูดให้สมาชิกตอบรับจำนวนมากมาจากความคุ้มค่าของ Reward ที่สามารถกดรับได้ในแอป The 1 ทันทีที่ทำมิชชันสำเร็จ ได้แก่ คูปองส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไป และคะแนน The 1 โดย The 1 Mission ได้มอบความคะแนนและส่วนลดให้สมาชิก The 1 แล้วรวมกว่า 200 ล้านคะแนน The 1 ในปี 2563 ความคุ้มค่านี้เป็นเหตุให้สมาชิก The 1 ที่เล่น The 1 Mission มียอดการใช้จ่ายในเครือเซ็นทรัลมากกว่าสมาชิกที่ไม่เล่นถึง 6 เท่าน.ส.สิรีธร สัจจทิพวรรณ Head of Program Management บริษัท เดอะวัน เซ็นทรัล จำกัด กล่าวเสริมว่า The 1 Mission แพลตฟอร์มมาร์เกตติ้งรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์สมาชิก 18 ล้านคนทั่วประเทศของ The 1 เข้าถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายในสถานการณ์โควิด-19 ที่การเดินทางไม่สะดวก โดยการร่วมพิชิต The 1 Mission ทำได้ง่ายๆ เพียงดาวน์โหลดแอป The 1 แล้ว สมาชิก The 1 ทุกท่านสามารถเล่น The 1 Mission ได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสมัครใดๆ มีการอัปเดตและแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อทำมิชชันสำเร็จแต่ละขั้น และเมื่อพิชิตมิชชันสำเร็จ ก็สามารถกดรับรางวัลในแอปได้ทันที เรียกได้ว่าครบจบในแอป The 1 อย่างแท้จริงThe 1 Mission คือฟีเจอร์กลยุทธ์เพื่อให้สมาชิก The 1 ชอปคุ้มอย่างมีเป้าหมาย โดยทีม The 1 ได้รังสรรค์ขึ้นจากการผสมผสาน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ Gamification การออกแบบประสบการณ์ในการใช้ฟีเจอร์ให้มีความสนุกสนานคล้ายการเล่นเกม Data Insight หัวใจของ The 1 จากความเชี่ยวชาญเฉพาะโดยทีมพัฒนา DataTech ที่ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของสมาชิกอย่างแท้จริง และนำ Data Insight ดังกล่าวมาสร้าง Personalized Experience ปรับเปลี่ยนการแสดงผลในฟีเจอร์ให้เหมาะกับพฤติกรรมผู้ใช้แอปในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมิชชันสำหรับแต่ละกลุ่มเฉพาะนี้จะแสดงผลในหมวด Just For You เพื่อนำเสนอ Mission ที่ดึงดูดและตรงใจกับสมาชิกแต่ละคนได้ The 1 Mission จึงสามารถก้าวข้ามความสนุกสนานเพียงผิวเผิน สู่การเป็นเป็นมาร์เกตติ้งแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้ The 1 สามารถเสนอแนวทางใหม่ในการทำมาร์เกตติ้งที่มีความหลากหลายและตรงกลุ่มเป้าหมายให้แบรนด์ต่างๆ ในเครือเซ็นทรัลและพันธมิตรได้จริงอัปเดต/ดาวน์โหลดแอป The 1 เวอร์ชันใหม่ ได้แล้ววันนี้ เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่ดีกว่าได้ทุกวัน ทั้งบน App Store, Play Store และ Huawei AppGalleryhttps://go.the1.co.th/UohD/78f4c04