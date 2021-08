“ท็อปส์” เปิดบริการ “Personal Shopper”

ผู้จัดการรายวัน 360 - “ท็อปส์” เปิดตัวบริการใหม่ “Personal Shopper” ผู้ช่วยนักชอปของคนชอบชอป สะดวก-ง่าย-ได้ดั่งใจ เหมือนชอปด้วยตัวเอง ช่วงล็อกดาวน์โควิดจากมาตรการล็อคดาวน์และขอความร่วมมือให้ประชาชน Work From Home เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด ทำให้ผู้บริโภคยุค New Normal แสวงหาบริการใหม่ๆ ที่ยังคงสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการตามไลฟ์สไตล์ส่วนบุคคล ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล พร้อมนำเสนอประสบการณ์การชอปปิ้งรูปแบบใหม่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ กับบริการใหม่ล่าสุด “Personal Shopper” ชอปแบบเรียลไทม์ผ่านผู้ช่วยชอปส่วนตัว ที่จะทำให้ทุกการชอปปิ้งสะดวก ง่าย ได้ดั่งใจ ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่ต้องการซื้อสินค้าแต่ไม่อยากเดินทางออกจากบ้าน ในขณะที่ลูกค้ายังคงได้รับประสบการณ์ในการซื้อสินค้าเสมือนไปเดินเลือกชอปด้วยตนเอง สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทุกแผนก ตั้งแต่อาหารสด อาหารพร้อมรับประทาน ไปจนถึงสินค้าอุปโภค-บริโภคความพิเศษของบริการ “Personal Shopper” ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขา ได้จัดเตรียมทีมผู้ช่วยนักชอปที่ผ่านการฝึกอบรบเป็นพิเศษ มีความรู้ในสินค้าและบริการ สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับตัวสินค้าที่เหมาะสมตรงต่อความต้องการของลูกค้า พร้อมดูแลลูกค้าแบบตัวต่อตัว (Personalized offer on demand) ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการชอปปิ้งผ่านทีมผู้ช่วยนักชอป “Personal Shopper” จะช่วยลูกค้าเลือกสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ครบตามที่ต้องการอย่างแน่นอน โดยลูกค้าที่สนใจสามารถเริ่มต้นใช้บริการ “Personal Shopper” ได้ง่ายๆ เพียง1. เพิ่มเพื่อนใน LINE ท็อปส์ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาใกล้บ้าน (ตรวจสอบบัญชี LINE สาขาใกล้บ้าน คลิก https://bit.ly/3j8eDBo)2. ทัก Chat หรือกด Call เพื่อเริ่มต้นชอปปิ้ง จะมี Personal Shopper คอยบริการตัวต่อตัว ให้คุณชอปแบบ Exclusive เลือกสินค้าได้ตรงใจเหมือนมาชอปเองแบบง่ายๆ3. เลือกจัดส่งสินค้าถึงบ้าน ผ่านบริการ Home Delivery ส่งฟรีถึงบ้านในพื้นที่ที่ให้บริการ เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,500 บาทขึ้นไป หรือเลือกรับสินค้าที่สาขาภายใน 2 ชั่วโมงหลังยืนยันคำสั่งซื้อ ปลอดภัยยิ่งกว่าเดิม กับบริการรับชำระเงินแบบ contactless หลากหลายวิธีสามารถใช้บริการ “Personal Shopper” บริการช่วยชอป ของคนชอบชอป ได้แล้ววันนี้ ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขา ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. ของทุกวัน “Personal Shopper” จะเป็นอีกหนึ่งบริการที่จะช่วยให้ลูกค้าทุกท่านชอปอย่างอุ่นใจ สะดวก ปลอดภัย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tops.co.th, เฟซบุ๊ก TopsThailand, Central Food Hall หรือแอปพลิเคชันไลน์ @TopsThailand