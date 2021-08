NRF โหมอีคอมเมิร์ซ-แพลนท์เบส ทุ่ม 2 พันล.ลุยซื้อ- ร่วมทุนในตปท.

ผู้จัดการรายวัน 360- “NRF” ปรับเป้ารายได้ปี 67 เป็น 4,000 – 5,000 ล้านบาท จากเดิม 3,000 ล้านบาท อัดเม็ดเงิน 2 พันล้านบาท ลุยร่วมทุนและซื้อกิจการในต่างประเทศ คาดสรุปอีก 3 ดีลในปีนี้ ล่าสุดปิดดีลกับ WellPath มูลค่า 135.3 ลบ. รุกขยายธุรกิจใหม่ เสริมแกร่งอีคอมเมิร์ซ อัพเป้าดันรายได้สูงกว่าปีที่แล้ว 50%นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF ผู้ผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงสำหรับประกอบอาหาร อาหารมังสวิรัติที่ไม่มีส่วนผสมของไข่และนม อาหารโปรตีนจากพืช อาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมรับประทานและเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงและน้ำ เปิดเผยว่า บริษัทฯจะใช้งบรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนในช่วงนี้และคาดว่าจนถึงสิ้นปีหน้า(พ.ศ.2565) พร้อมทั้งได้ปรับเป้าหมายรายได้รวมใหม่จากเดิมที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2567 ประมาณ 3,000 ล้านบาท เพิ่มเป็น 4,000 – 5,000 ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตลาดด้วยช่องทางอีคอมเมิร์ซและการเข้าซื้อกิจการหรือร่วมลงทุน ในกิจการสตาร์ทอัพหรือเอสเอ็มมีขนาดเล็กในต่างประเทศที่มีการทำธุรกิจซื้อขายบนแพลทฟอร์มอเมซอนเป็นหลัก และสินค้าน้้นจะเป็นสินค้าติดท็อปส์ไฟว์ของตลาด ขณะที่เราก็จะผลิตสินค้าของเราเพื่อป้อนจำหน่ายให้กับเครือข่ายของเราในต่างประเทศด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นก็เป็นการสร้างฐานการผลิตต่างๆในต่างประเทศเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและแก้ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่ง เช่น จะซื้อโรงงานผลิตในอเมริกา หรือโรงงานที่ร่วมกับปตท. ในไทยภายในสิ้นปีนี้คาดว่าจะมีการสรุปอีกอย่างน้อย 3 ดีล ส่งผลทำให้รายได้ในปี 2564 สูงกว่าปีที่แล้วไม่น้อยกว่า 50% และในปีหน้าก็ยังมีการเจรจากับธุรกิจที่น่าสนใจเช่นกันต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดลงทุนในโครงการ WellPath ซึ่งเป็นการลงทุนภายใต้บริษัท Boosted NRF Corporation ต่อยอด E-commerce ต่อจากโครงการ Prime Labs และ SOL Trading โดยการลงทุนดังกล่าวเป็นการซื้อทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจสินค้าโภคภัณฑ์เฉพาะ (know-how) และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แบรนด์ของกลุ่ม WellPath อาทิ Pure Apple Cider Vinegar Gummies, Boost Elderberry Gummies, Zen Anxiety and Stress Relief Supplement และ Vital Turmeric Gummies ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพชั้นนำที่ขายอยู่บน Amazon.com และอยู่ในตลาดมาแล้วกว่า 6 ปีปัจจุบัน มีการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งหมด 11 ผลิตภัณฑ์ (SKU) เช่น วิตามินและอาหารเสริม ชนิดเยลลี่ ขายในอเมริกา มูลค่าลงทุนไม่เกิน 4.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 135.3 ล้านบาท คาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2564ส่วนธุรกิจแพลนท์เบสนั้น จะขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าตลาดรวมจะเติบโตเฉลี่ย 100% ต่อปี มีผู้ํประกอบการเข้าสู่ตลาดมากขึ้น พบว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อ 3 ปีที่แล้วมีไม่ถึง 10 เอสเคยู เพิ่มเป็น 20 กว่าเอสเคยปีที่แล้ว และในปีนี้ตลาดรวมน่าจะมีมากกว่า 40 เอสเคยู มูลค่าตลาดไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯก็เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและอยู่ระหว่างการร่วมมือกับปั๊ม ปตท. เปิดตัวธุรกิจร้านค้าปลีกจำหน่ายอาหารแพลนท์เบสด้วย ภายในสิ้นปีนี้แนวโน้มที่จะทำให้แพลนท์เบสในไทยเติบโตมากขึ้น มาจากปัจจัยหลักคือ ในต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรป อเมริกา จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงมากจากกระบวนการผลิตที่ม่ีีการปล่อยคาร์บอนสูง ซึ่งการผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ปล่อยคาร์บอนสูง ทำให้ต้องมีการปรบระบบเรื่องคาร์บอนฟุทปริ้นท์กัน และเทคโนโลยีดจทำให้การผลิตแพลนท์เบสมีการพัฒนามากขึ้นทั้งนี้หากเป็นไปตามแผนงาน คาดว่าสัดส่วนรายได้ในปี 2567 จะมาจาก อีคอมเมิร์ซ 50% มาจากแพลนท์เบส 20% และที่เหลืออื่นๆ 30% โดยมาจากตลาดอเมริกา 50% มาจากตลาดเอเชียกับยุโรป 50%ภาพรวมผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2564 (เมษายน-มิถุนายน) บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย448 ล้านบาท เติบโต37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขาย327 ล้านบาท เป็นผลเติบโตจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ธุรกิจอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น (Ethnic Food)และอาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based Food)ที่สูงขึ้น ประเทศที่เติบโตหลักๆ มาจากอเมริกาเหนือและยุโรป และรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากบริษัท Boosted NRF Corporationและบริษัท City Foodหากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้จากการขายในไตรมาส 2/64 ลดลงเล็กน้อย โดยสาเหตุหลักมาจากรายได้ในธุรกิจอาหารไทยและอาหารท้องถิ่น รวมถึงอาหารโปรตีนจากพืชลดลง เนื่องจากระบบขนส่งทั่วโลกล่าช้า และเรือขาดแคลนทำให้เรือที่ทางบริษัทใช้บรรทุกสินค้าไม่มารับสินค้าที่ท่าเรือตามกำหนด ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้ส่งสินค้าออกไม่ได้ตามแผนที่กำหนดในไตรมาสสอง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ทั้งการผลิตและสต็อคสินค้าเกิดขึ้นแล้วในไตรมาสนี้ ส่งผลให้รายได้ที่ควรจะเข้ามาในไตรมาส 2/64 มูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท ไม่เป็นไปตามคาด แต่อย่างไรก็ตามสินค้าของ NRF ที่รอจัดส่งเมื่อเดือนมิถุนายน มูลค่า80 ล้านบาท ได้ถูกจัดส่งเป็นที่เรียบร้อยในเดือนกรกฎาคมและจะเป็นรายได้เข้ามาในไตรมาส 3/64 แทน ทั้งนี้ หากระบบขนส่งทั่วโลกไม่ขัดข้อง ถ้าบริษัทฯ สามารถจัดส่งสินค้าตามแผนได้ทั้งหมดภายในไตรมาสนี้ จะส่งผลให้ผลประกอบการในไตรมาสนี้เกินกว่าเป้าหมายที่บริษัทฯ คาดไว้ และจะเป็นสถิติใหม่ทั้งในแง่รายได้และกำไรของบริษัทอีกด้วย สำหรับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ (Normalized Net Profit)ในไตรมาส 2/2564 ทำได้ 29 ล้านบาท ลดลง38.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) อยู่ที่ 91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น28.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านอัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (Net Profit Margin)ทำได้ 6.2% ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 13.9% เนื่องจากมีการรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้นจากบริษัท Plant and Bean Ltd.ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้กระบวนการได้รับใบอนุญาตจาก British Retail Consortium (BRC)ล่าช้าออกไป ทั้งนี้ คาดว่าจะได้รับใบอนุญาตในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งจะสามารถเริ่มกำลังการผลิตได้ทันที และคาดว่าจะได้เห็นการเพิ่มขึ้นของยอดขายในไตรมาส 4/64ส่วนผลการดำเนินงานในงวดครึ่งปีแรกของปีนี้ (มกราคม-มิถุนายน 2564) บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย920 ล้านบาท เติบโต55.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้592 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น (Ethnic Food) 82%ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based Food) 5%ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน (Functional Products) 2%และการเติบโตที่สำคัญ คือธุรกิจE-Commerce Platformคิดเป็นสัดส่วน 11% ของรายได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากบริษัท Boosted NRF Corporationโดยซื้อผลิตภัณฑ์ Prime Labsเข้ามาจัดจำหน่ายเมื่อต้นปีที่ผ่านมา รวมถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลังซื้อทรัพย์สินภายใต้แบรนด์ SOL Tradingซึ่งมีแฟลตฟอร์ม E-commerce ในการขาย โดยเพิ่มโอกาสการเสนอขายสินค้าในหมวดผลิตภัณฑ์อื่นๆ แก่กลุ่มลูกค้าเดิม และสามารถต่อยอดไปสู่แผนการลงทุนในอนาคต เช่น การรับจ้างเป็นผู้ผลิตสินค้า (OEM) รวมถึงการต่อยอดธุรกิจ V-shape เป็นต้นขณะที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ ทำได้98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น5.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 93 ล้านบาท ในส่วนของEBITDA อยู่ที่ 174 ล้านบาท เพิ่มขึ้น32.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 131 ล้านบาท ขณะที่อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ (Net Profit Margin)ทำได้ 10.3% ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 15.4% เนื่องจากรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายของCity Foodและ BOOSTED NRF Corp.ที่เพิ่มขึ้นนายแดน ปฐมวาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดและในช่วงล็อคดาวน์ บริษัทฯ มองเห็นศักยภาพของตลาด E-commerce ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงมองหาพาร์ทเนอร์และโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อสร้างการเติบโตผ่าน E-commerce ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทุกดีลไม่ว่าจะเป็น ดีลขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ เพื่อต่อยอดและสร้างพอร์ตโฟลิโอของ NRF ในการขยายธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้เข้าซื้อทรัพย์สินภายใต้แบรนด์ SOL Tradingภายใต้บริษัท BOOSTED NRF Corporationได้สำเร็จ มูลค่าการลงทุน2.92 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ โดยผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย The Cocoa Trader, Fossil, Power Caribbean Cacao, and Aspen Naturals ซึ่งเป็นอาหารเพื่อสุขภาพชั้นนำที่ขายอยู่บนแพลตฟอร์ม Amazon.com ปัจจุบันมีการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งหมด 45 รายการ เช่น ผงโกโก้ ผงเจลาตินและจัดจำหน่ายในประเทศสหรัฐฯสำหรับการเข้าลงทุนครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งในผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริมบน E-commerce ระดับโลก รวมถึงเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรู้รายได้จากทั้ง Prime Labsและ SOL Tradingเข้ามาในไตรมาสนี้ ส่งผลให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตขึ้นกว่า 91.4% จากไตรมาสที่ 1/2564