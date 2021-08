“ฮยอนบิน” แบรนด์แอมบาสซาเดอร์ LazMall

ผู้จัดการรายวัน 360 - ลาซาด้าคว้า “ฮยอนบิน” ซูเปอร์สตาร์หนุ่มเกาหลี ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ LazMall คนแรกระดับภูมิภาค พร้อมร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 3 ปีของ LazMall และเปิดตัวแคมเปญ 9.9 นี้ ซึ่งเป็นแคมเปญแรกของมหกรรมชอปปิ้งส่งท้ายปี ฮยอนบินจะได้ร่วมนำแสดงในภาพยนตร์สั้นด้วยลาซาด้า ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศเปิดตัว “ฮยอนบิน” นักแสดงชาวเกาหลีใต้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็น Hallyu Star (ผู้ขับเคลื่อนกระแสความนิยมในเกาหลี) มาขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ LazMall ระดับภูมิภาคเป็นคนแรกอย่างเป็นทางการ โดย LazMall ถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับการยอมรับจากแบรนด์คู่ค้าต่างๆ ทั่วโลก และปัจจุบันยังเป็นศูนย์รวมแบรนด์มากกว่า 32,000 แบรนด์ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติบนแพลตฟอร์มลาซาด้าทั่วภูมิภาคนักแสดงหนุ่ม ฮยอนบิน ถือเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากที่สุดของเกาหลีใต้ โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นนักแสดงที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อน Hallyu หรือกระแสความนิยมในเกาหลี ด้วยบทบาทการแสดงที่หลากหลาย การันตีด้วยรางวัลมากมายจากผลงานละครโทรทัศน์ ซีรีส์ และภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมเป็นจำนวนมาก เช่น Secret Garden, Memories of the Alhambra, The Negotiation และผลงานชิ้นโบแดงเรื่องล่าสุด Crash Landing on you ที่ส่งให้เขารับรางวัลนักแสดงชายยอดนิยม จากงานประกาศรางวัล Baeksang Arts Awards ครั้งที่ 56 และรางวัลศิลปินเกาหลีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด จาก Yahoo! ในงาน Asia Buzz Awards มากไปกว่านั้น ฮยอนบินยังสามารถกวาดรางวัล Presidential Commendation ในงาน Korean Popular Culture and Arts Awards ประจำปี 2020 ที่ผ่านมาได้อีกด้วยแมรี่ โจว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด ลาซาด้า กรุ๊ป กล่าวว่า “ลาซาด้าเป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซเจ้าแรกที่นำเสนอแนวคิดห้างสรรพสินค้าเสมือนจริงสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ “ฮยอนบิน” ซูเปอร์สตาร์ชื่อดัง ในฐานะแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ระดับภูมิภาคคนแรกของ LazMall ด้วยผลงานภาพยนตร์และงานละครโทรทัศน์ที่ได้รับการชื่นชมในวงกว้าง ฮยอนบินคือนักแสดงหนุ่มที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความจริงใจ และการอุทิศตนต่อการทำงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้แก่เหล่าแฟนคลับทั่วโลก ซึ่งตรงตามอัตลักษณ์ของ LazMall ที่มุ่งเน้นถึงความน่าเชื่อถือและคุณภาพของสินค้า รวมทั้งยังเป็นจุดหมายของการชอปปิ้งออนไลน์ที่เชื่อถือได้ โดยมุ่งหวังให้ผู้บริโภคเพลิดเพลินและได้รับประสบการณ์การชอปปิ้งที่สะดวกสบายสูงสุด”เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 3 ปีของ LazMall และเปิดตัวแคมเปญ 9.9 นี้ ซึ่งเป็นแคมเปญแรกของมหกรรมชอปปิ้งส่งท้ายปี ฮยอนบินจะได้ร่วมนำแสดงในภาพยนตร์สั้น ที่รวบรวมจินตนาการของเหล่าแฟนคลับ จากตัวละครที่ชวนให้นึกถึงฉากแอ็กชันในผลงานที่มีชื่อเสียงของเขา โดยในโฆษณาดังกล่าว ฮยอนบิน จะรับบทเป็นเอเยนต์ที่ปฏิบัติภารกิจลับ ผู้เป็นหัวเรือใหญ่ในการบังคับบัญชาทีมที่จะมอบกล่องแห่งความห่วงใยจาก LazMall นับพันชิ้นสู่สาธารณชน ซึ่งนำเสนอในรูปแบบที่สนุกสนาน และหักมุม สร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้รับชมฮยอนบิน แบรนด์แอมบาสซาเดอร์ระดับภูมิภาคของ LazMall กล่าวว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวลาซาด้า และได้ใกล้ชิดแฟนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ระดับภูมิภาคคนแรกของ LazMall ซึ่งผมตั้งตารอที่จะสร้างความสนุกร่วมกันกับแฟนๆ เริ่มด้วยเทศกาลชอปปิ้ง 9.9 ที่จะถึงนี้ ผมขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย จนกว่าเราจะสามารถพบกันได้อีกครั้งเร็วๆ นี้”ฮยอนบินได้กล่าวปิดท้ายว่า “การถ่ายทำหนังภาพยนตร์สั้นสำหรับการเปิดตัวแคมเปญสนุกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่องภารกิจสายลับ ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความหลากหลายในตัวเลือกสินค้าที่ LazMall นำเสนอให้ผู้บริโภค”นอกจากนี้ ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา LazMall ยังได้เปิดตัว LazMall Premium1 ครอบคลุม 8 หมวดหมู่สินค้าหลัก ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าแบรนด์ระดับพรีเมียมมากกว่า 50 แบรนด์ เช่น Bang & Olufsen, Elemis, Longines, Polo Ralph Lauren รวมไปถึงแบรนด์ใหม่ล่าสุดอย่าง La Mer ทั้งนี้ นอกเหนือจากฟีเจอร์ยอดนิยมอย่าง “Brand Mega Offers”, การรับประกันคืนสินค้าภายใน 15 วัน และการรับเงินคืนสูงสุด 2 เท่าหากผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่ใช่ของแท้จาก LazMall ผู้บริโภคยังสามารถเข้าถึงแบรนด์โปรดผ่านประสบการณ์การชอปที่ใกล้ชิด และเต็มอิ่มด้วยภาพที่ช่วยเล่าเรื่องราวของสินค้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการอัปเกรดหน้าเพจแนะนำสินค้าผ่าน The Edit ซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายและแตกต่างไปตามแต่ละธีมในรูปแบบบทความที่สำคัญ เทศกาลชอปปิ้ง “9.9 Mega Brands Sale” ในครั้งนี้จะรวบรวมแบรนด์จำนวนมากที่สุดในระดับภูมิภาค รวมถึงบรรดาผู้ขายรายโปรดให้มาอยู่ในแพลตฟอร์มลาซาด้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยข้อเสนอและดีลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก Crazy Brand Mega Offers ที่จำกัดเวลาเฉพาะสองชั่วโมงแรกของแคมเปญ รวมไปถึงโปรโมชัน Flash sale ที่จะเกิดขึ้นตลอดวันที่ 9-11 กันยายนนี้เท่านั้น ปิดท้ายการเฉลิมฉลองเทศกาลชอป ด้วยการนำลาซาด้ามาสคอตหรือ “Lazzie” มาแปลงร่างเป็นไอดอลฝึกหัดผ่านเกมใหม่ล่าสุดบน LazGames “Lazzie Star” ให้เหล่านักชอปช่วย Lazzie เพิ่มเลเวล เพื่อให้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ตัวจริง ด้วยการผ่านด่านในแต่ละวันและพิชิตภารกิจพิเศษให้สำเร็จ ซึ่งจะช่วยปลดล็อกคูปองสุดพิเศษจากทั้งแพลตฟอร์มและผู้ขาย รวมไปถึง Lazada Bonus อีกด้วยรับชมโฆษณาแคมเปญ LazMall 9.9 Mega Brands Sale ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=31AZCXWcR4g