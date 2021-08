“ทูตพาณิชย์ไคโร” ดึงอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังโปรโมตข้าวหอมมะลิไทย

นายเถลิงศักดิ์ วงศ์สามศร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย “อาหารไทย อาหารโลก” ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการและมอบหมายให้เซลส์แมนประเทศเร่งดำเนินการ โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ด้านอาหารของอียิปต์ คือ Chef Salma Saleh, Certified chef & Recipes developer ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 170,000 คน จัดทำคลิปสั้นเพื่อโปรโมตการใช้ข้าวหอมมะลิไทยในการปรุงประกอบเมนูท้องถิ่นของอียิปต์ ที่ชื่อว่า Sayadia rice with shrimp“การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายใต้แคมเปญ Think Rice, Think Thailand โดยมุ่งหวังให้ชาวอียิปต์ที่ต้องการบริโภคข้าวได้นึกถึงข้าวไทยก่อนเป็นลำดับแรก ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มนำเสนอผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ แล้ว และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทำให้รู้จักข้าวไทยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งรับรู้ว่าข้าวไทยเป็นข้าวคุณภาพดี มีมาตรฐาน และสามารถนำไปบริโภคกับอาหารท้องถิ่นได้”นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังมีแผนที่จะจัดงานประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในรูปแบบต่างๆ โดยจะร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายข้าวไทย จัดการสาธิตการทำอาหารเมนูจากข้าวไทย การชิมอาหารที่ปรุงและบริโภคร่วมกับข้าวไทย โดยจะเชิญสื่อมวลชน สมาคมเชฟ และอินฟลูเอนเซอร์ด้านอาหารของอียิปต์เข้าร่วมงาน เพื่อต่อยอดประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในวงกว้างต่อไปสำหรับการส่งออกของไทยไปอียิปต์ในช่วง 6 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่า 1.64 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.91% และมีการส่งออกข้าวไทยเป็นมูลค่า 1,369.76 ล้านเหรียญสหรัฐ