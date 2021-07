ชวนบริจาคขวด PET ใน “โครงการ แยกขวด ช่วยหมอ” เพื่อตัดเป็นชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์

จากสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยในขณะนี้นับเป็นเสื้อเกราะสำคัญที่จะปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัย นับเป็นการสานต่อโครงการของเฟซบุ๊กผนึก 5 พันธมิตรเดินหน้าโครงการ หวังให้บุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19 ภารกิจนี้เพื่อนำไปบริจาคในพื้นที่ขาดแคลนและเพื่อให้การดำเนินงานครบวงจรและภารกิจนี้สำเร็จได้อย่างแท้จริงได้จับมือกับแพลตฟอร์มบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจร ที่มีภารกิจระดมขวดพลาสติกใช้แล้ว หรือขวดพลาสติกใสที่เราใช้ดื่มน้ำ จากจุดรับพลาสติกใช้แล้วของ YOU เทิร์น และพันธมิตร ที่ร่วมกันในการเก็บขวดพลาสติกใช้แล้ว และยังใช้เป็นคลังเก็บวัตถุดิบ ก่อนนำไปทำเป็นเส้นใย ถักทอ เคลือบสะท้อนน้ำ ด้านจะทำหน้าที่ในการตัดเย็บให้เป็นชุด PPE Level 2 ที่เมื่อซักสะอาดแล้วสามารถใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง เป็นชุดที่เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใส่ป้องกันการติดเชื้อในจุดคัดกรอง หัตถการขนาดเล็กขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปรวมพลังในการบริจาคขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว ณ จุดรับพลาสติกใช้แล้วของโครงการฯ ดังนี้• สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ที่ร่วมโครงการ- PTT STATION สาขาแยกประชาอุทิศ-ลาดพร้าว- PTT STATION สาขาวิภาวดีรังสิต- PTT STATION สาขาวิภาวดี 11- PTT STATION สาขารามอินทรา กม. 6.5- PTT STATION บจ.ที.เค.ที คอมเมอร์เชียล- PTT STATION สาขามีนบุรี- PTT STATION สาขายานนาวา- PTT STATION สาขาจอมทอง• จุดรับพลาสติกใช้แล้ว โครงการ ส่งพลาสติกกลับบ้าน• จุดรับของเครือข่าย Less Plastic Thailand• คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล• สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย• ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A• บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่)หากไม่สะดวกมาที่จุดรับพลาสติกใช้แล้ว สามารถนำส่งไปรษณีย์มาร่วมโครงการได้ที่ โครงการแยกขวดช่วยหมอ บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด (อาคารบริหารจัดการขยะ) 999 หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540นอกจากนี้ โครงการฯ กำลังขยายจุด Drop Point สู่จังหวัดต่างๆ ผ่านช่องทางพันธมิตร ทั้งนี้ สามารถติดตามช่องทางการรับพลาสติกใช้แล้ว และความคืบหน้าโครงการฯ ได้ทางเพจ Less Plasticนับเป็นความร่วมมือจากพันธมิตรที่จับมือร่วมกันทำงาน ภายใต้จุดประสงค์สำคัญคือ ต้องการช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19 ให้มากที่สุด ทว่า การร่วมมือกันเพื่อให้ภารกิจในครั้งนี้บรรลุผลอย่างเดียวคงไม่พอ แต่ยังมุ่งการสร้างกรอบความคิด (Mindset) ร่วมกันของทุกภาคส่วนในการนำขวดพลาสติกใช้แล้วจาก YOU เทิร์น Platform by GC และพันธมิตร สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนควบคู่ไปด้วย ระหว่างนี้ โครงการ Less Plastic ยังคงขอ "ระดมทุน" เพื่อหาค่าผลิต ค่าตัดเย็บ (ราคาชุดละ 450 บาท) บริจาคผ่าน 2 บัญชี มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล และวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ จุฬาภรณ์ มธ. (สิ้นสุด 25 ธันวาคม 2564)#แยกขวดช่วยหมอ #YOUเทิร์นเริ่มต้นที่ยู #EndtoEndWaste #GCChemistryforBetterLiving #GCCircularLiving