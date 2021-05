GPSCรุกตลาด “ทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ”

GPSC เปิดตัวทุ่นโซลาร์ลอยน้ำภายใต้ผลิตภัณฑ์ G Float หวังเจาะกลุ่มลูกค้าโรงงานและนิคมฯ รองรับอุตสาหกรรม New S-Curveนางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP)เปิดเผยว่าบริษัทได้ร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด G Float ที่ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ New Normal เป็นครั้งแรกของไทยเป็นนวัตกรรมทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) ที่พร้อมดำเนินการในเชิงพาณิชย์เพื่อใช้สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (Floating PV System)เจาะกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ลูกค้าในนิคมฯ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำบนแหล่งน้ำขนาดใหญ่โดย GPSC มีการนำนวัตกรรมพลังงานภายใต้แนวคิด Smart Energy for Evolving life ที่จะรองรับการเติบโตในอุตสาหกรรมNew S-Curve อันเป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯและ กลุ่ม ปตท. เพื่อรองรับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงพลังงานโลกที่หันมาให้ความใส่ใจในการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ GPSC เดินหน้าขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด ผ่านการดำเนินงานของ CHPP (ถือหุ้น 100% โดย GPSC) ที่จะเป็นหน่วยธุรกิจหลักที่สำคัญ ในการนำนวัตกรรมพลังงานมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟฟ้าภายใต้แพลตฟอร์มต่างๆ ที่สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนการพัฒนานวัตกรรมทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ ได้ผ่านการพัฒนา และออกแบบที่มีจุดเด่นให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากการติดตั้งแผงโซลาร์บนทุ่นลอยน้ำที่ใช้นวัตกรรมเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง(HDPE)ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ได้เม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษมีความยืดหยุ่น แข็งแรง ทนทาน สามารถผสมสารป้องกัน UV และขึ้นรูปได้ง่ายเพื่อผลิตเป็นทุ่นลอยน้ำที่มีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานยาวนาน 25ปีทั้งนี้ CHPP ได้มีการออกแบบจุดยึดของทุ่นโซลาร์ เพื่อให้มีความแข็งแรงทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ทั้งกระแสคลื่นและลมได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ทุ่นลอยน้ำมีความมั่นคงและไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพผลิตไฟฟ้าการออกแบบยังได้คำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการประกอบทุ่นและง่ายต่อการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ง G Float ยังได้ออกแบบให้สามารถรองรับการติดตั้งแผงโซลาร์ขนาดมาตรฐานจนถึงขนาดใหญ่เพื่อรองรับกับแผงโซลาร์ที่จะมีขนาดใหญ่และน้ำหนักที่มากขึ้น รวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่างๆเช่น converterก่อนหน้านี้บริษัทได้มีการติดตั้งทุ่นโซลาร์ลอยน้ำในโครงการเมืองอัจฉริยะ ให้กับสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายการติดตั้งโซลาร์บนหลังคาและโซลาร์ลอยน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยการผสานนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ(SmartEnergy) ทั้ง BESS, Peer-to-Peer Energy Trading และ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงโครงการความร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำทะเล (FloatingSolar on sea) ขนาด 100 กิโลวัตต์ ในพื้นที่ บริษัทพีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (PTT Tank) มาบตาพุด จ.ระยอง โดยบริษัทมีทีมงานที่ตะช่วยออกแบบการติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำพร้อมอุปกรณ์เบ็ดเสร็จไม่ว่าจะเป็นแผงโซลาร์แบรนด์จิงโกะ และคอนเวอร์เตอร์หัวเว่ย เป็นต้น