ไมโครซอฟท์เปิดวิจัย Work Trend Index การทำงานที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ

งานวิจัยสุดเอ็กซ์คลูซีฟรวบรวมความเห็นจากคนทำงานทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ประกอบกับข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ เผยให้เห็นแนวโน้มแบบเร่งด่วนเพื่อให้ผู้นำจัดการกับการทำงานวิถีใหม่ที่เกิดขึ้น1. การทำงานแบบยืดหยุ่นได้เกิดขึ้นแล้ว และเราต้องไปกับมันต่อ2. ผู้บริหารระดับสูงขาดการติดต่อกับพนักงาน และต้องการการกระตุ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์3. ประสิทธิภาพการทำงานดียิ่งขึ้นก็จริงแต่แฝงอยู่บนความเหนื่อยล้าของพนักงาน4. Gen Z เป็นวัยที่มีความเสี่ยงและจำเป็นต้องได้รับการเติมไฟในการทำงานอีกครั้ง5. วงทำงานของทีมแคบลงส่งผลให้ขาดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ6. ความจริงใจและตัวตนที่แท้จริง (Authenticity) จะกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นอยู่ของพนักงาน7. การได้คนที่มีความสามารถจากทุกหนแห่งในโลกมาร่วมงาน เกิดในช่วงการทำงานแบบไฮบริดไมโครซอฟท์ประกาศผลงานวิจัยจากดัชนีแนวโน้มการทำงานประจำปีครั้งแรก ในหัวข้อ “The Next Great Disruption Is Hybrid Work - Are We Ready?” รายงานเปิดเผยแนวโน้มการทำงานแบบไฮบริด 7 ประการที่ผู้บริหารทุกคนต้องรู้เมื่อเข้าสู่วิถีการทำงานยุคใหม่รายงานแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารควรเข้าใจและกระตุ้นให้การทำงานแบบไฮบริดกลายเป็นการทำงานแบบปกติ เรียกได้ว่าจำเป็นต้องคิดใหม่และรื้อวิธีการทำงานเก่าๆ ที่ทำกันมาอย่างยาวนาน“ทางเลือกที่เราเลือกกันในวันนี้จะมีผลต่อองค์กรในอีกหลายปีข้างหน้าอย่างแน่นอน มันเป็นเวลาที่ต้องแสดงความชัดเจนในด้านวิสัยทัศน์ของผู้นำพร้อมๆ ไปกับการเปิดกว้างในการรับความคิดเห็นรอบข้าง”นางชนิกานต์ โปรณานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและปฏิบัติการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “การตัดสินใจเหล่านี้จะส่งผลต่อทุกสิ่งตั้งแต่การกำหนดรูปแบบวัฒนธรรมต่อจากนี้ ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ได้ในคราวเดียวกัน ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือในองค์กรและการสร้างความครีเอทีฟให้เกิดมากขึ้นอีกด้วย”ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของลักษณะการทำงาน ดังนี้ :◦ เทรนด์การทำงานร่วมกันใน Microsoft Teams และ Outlook บ่งชี้ว่าวงทำงานของเราแคบขึ้น ซึ่งการทำงานรูปแบบไฮบริดจะสามารถช่วยขยายและทำให้สิ่งเหล่านี้ดีขึ้นได้◦ ผลจากการวิจัยชี้ว่า ทั่วโลก 1 ปีที่ผ่านมา เทียบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2021 กับ 2020 คนเราใช้เวลาประชุมเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า และมีการส่งอีเมลมากกว่า 4 หมื่นล้านฉบับ◦ การทำงานจะค่อยๆ มีความประนีประนอมมากขึ้น โดยเกือบ 40% บอกว่าพวกเขารู้สึกสบายใจขึ้นที่ได้ทำงานแบบเต็มตัวมากกว่าช่วงก่อนหน้านี้ โดยผลสำรวจพบว่า เมื่อปีที่ผ่านมา 1 ใน 6 ถึงกับร้องไห้กับเพื่อนร่วมงานมาแล้วนอกจากนี้ งานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าเรากำลังอยู่ในช่วงจุดเปลี่ยนสำคัญจากเรื่องของสถานที่ทำงาน ผลสำรวจในเรื่อง Remote Work พบว่า :• 73% ของคนทำงาน ต้องการให้การทำงานแบบ remote work ยังคงดำเนินต่อไป• การประกาศรับสมัครงานที่สามารถทำจากที่ไหนก็ได้บน LinkedIn นั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 5 เท่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาด• แรงงานทั่วโลกกว่า 40% กำลังพิจารณาที่จะย้ายออกจากนายจ้างเดิมในปีนี้ และ 46% กำลังวางแผนที่จะย้ายงานที่สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ในระยะสั้น การแสดงให้เห็นถึงจุดยืนของนโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่นนั้น จะส่งผลกระทบทั้งต่อคนอยู่ คนไป และคนที่เข้าทำงานใหม่ เพื่อช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ในช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ ดัชนีแนวโน้มการทำงานปี 2021 รวบรวมผลสำรวจจากการศึกษาผู้คนมากกว่า 31,000 คน ใน 31 ประเทศทั่วโลก (รวมถึงประเทศไทย) โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานพร้อมๆ ไปกับการตรวจจับสัญญาณสำคัญจากคนทำงานที่มาจากข้อมูลนับล้านล้านข้อมูลใน Microsoft 365 และ LinkedIn นอกจากนี้ยังรวบรวมมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาวิธีการทำงานร่วมกัน ทุนทางสังคม และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบพื้นที่ทำงานเพื่อการทำงานโดยเฉพาะที่มีประสบการณ์มานานหลายทศวรรษอีกด้วยนอกจากการเปิดเผยผลสำรวจการทำงานในอนาคตแล้ว Work Trend Index ยังระบุกลยุทธ์สำคัญ 5 ประการสำหรับผู้บริหารที่จำเป็นต้องนำมาใช้ ดังนี้1. เตรียมแผนดึงศักยภาพคนขององค์กรเมื่อต้องทำงานแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นสูง2. ลงทุนทั้งในเรื่องสถานที่และเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมต่อโลกแห่งการทำงานแบบออฟไลน์และออนไลน์ให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน3. คิดหาทางออกให้พนักงานต่อสู้กับความเหนื่อยล้าจากการทำงานแบบออนไลน์4. ให้ความสำคัญต่อการสร้างทุนทางสังคมและวัฒนธรรม5. ทบทวนแผนการสร้างประสบการณ์และแผนการเรียนรู้ให้กับพนักงาน เพื่อเสาะหาคนที่มีความสามารถที่สุดและหลากหลายที่สุด“ในระหว่างการแพร่ระบาดครั้งนี้ เราได้สังเกตเห็นถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และหนึ่งเทรนด์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือการเพิ่มขึ้นของ remote work” คาริน คิมโบรห์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ LinkedIn กล่าว และว่า “เรามองเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกันจาก remote work และเห็นผู้ที่มีความสามารถหรือ talent ในวงกว้างขึ้น ดังนั้น เราจะเห็นการกระจายตัวของทักษะต่างๆ อย่างกว้างขวางไปทั่วประเทศ และนี่เป็นเวลาที่ผู้บริหารจะใช้โอกาสนี้ในการเข้าถึงผู้ที่มีทักษะและความสามารถที่แตกต่างกันซึ่งไม่เคยมีมาก่อน”