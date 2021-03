“สามย่านมิตรทาวน์” เดินเกมปี 64 จัดทัพพื้นที่รับ 5 เทรนด์ดึงทราฟฟิก

ผู้จัดการรายวัน 360 - สามย่านมิตรทาวน์มองเกมไปข้างหน้า พบ 5 เทรนด์ดึงทราฟฟิกสู่ 8 หมื่นคน/วันอีกครั้ง ตอกย้ำด้วยคอนเซ็ปต์ “คลังอาหารและการเรียนรู้” เผยกลยุทธ์ Inspiring Everyday Experiences เนรมิตพื้นที่รีเทลยุคใหม่เพื่อสร้างประสบการณ์ผสานแรงบันดาลใจได้ทุกวันนางสาวธีรนันท์ กรศรีทิพา รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจรีเทล เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) ผู้บริหารศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ปัจจุบันสามย่านมิตรทาวน์มีทราฟฟิกลดลงเหลือ 53,000 คนต่อวัน จากที่เคยมีทราฟฟิกสูงถึง 80,000 คนต่อวัน ขณะที่ปัจจุบันผู้เช่าอยู่ที่ 97% หรือกว่า 240 เอาต์เลต จาก 85% หรือราว 200 เอาต์เลต เมื่อเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา“ช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา สามย่านมิตรทาวน์ได้มีการปรับตัวช่วยร้านค้าที่เช่าพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับเรา เป็นคู่ค้าที่ยังคงเช่าพื้นที่ระยะยาวตั้งแต่ 1-3 ปีขี้นไป ซึ่งทางบริษัทได้มองถึงเทรนด์ในอนาคตในการที่จะช่วยดึงทราฟฟิกให้กลับมาใช้บริการที่สามย่านมิตรทาวน์อีกครั้ง หรืออย่างน้อยกลับมาที่ 80,000 คนต่อวันให้ได้ภายในสิ้นปี 2564 นี้ ในสถานการณ์ที่โควิด-19 คลี่คลายแล้ว”โดยเทรนด์ที่สามย่านมิตรทาวน์มองไว้มีทั้งหมด 5 เทรนด์ คือ 1. คนสนใจเรื่องสุขภาพและความสะอาดมากขึ้น นำส่วนนี้มาใช้กับพื้นที่ของสามย่านมิตรทาวน์ให้ผู้ใช้บริการรู้สึกถึงความปลอดภัยมากขึ้น 2. เทรนด์ที่อยู่และดับไปกับกระแสที่ได้รับความสนใจระยะสั้น เช่น เซิร์ฟบอร์ด 3. คอมมูนิตีออนไลน์ สู่การจัดอีเวนต์ กิจกรรมออนกราวนด์ 4 .กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่ และ 5. วิถีชีวิตใหม่แบบ Play-Workจาก 5 เทรนด์นี้ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงการสามย่านมิตรทาวน์อย่างต่อเนื่องขับเคลื่อนธุรกิจ โดยใช้กลยุทธ์ “Inspiring Everyday Experiences” เนรมิตพื้นที่รีเทลให้เป็นเดสติเนชันของทุกเจเนอเรชันใน 3 ด้าน คือ 1. ระดมร้านอาหารแบรนด์แม่เหล็ก ขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกเจเนอเรชัน ทุกไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่ ก.พ.-เม.ย. 2564 ทยอยเปิดร้านอาหารใหม่ 11 ร้าน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. เกาหลีฟีเวอร์ “K-strEAT” อาณาจักรอาหารเกาหลีแห่งแรกของประเทศไทย จากซีรีส์สุดฮิตในช่วง Work from home 2. ร้านดังจากโซเชียล ยกร้านดังร้านเด็ดจากทั่วกรุงเทพฯ ที่มีร้านน่าสนใจนำเสนอใหม่ในซิกเนเจอร์ของสามย่านมิตรทาวน์ได้ทันกระแส 3. ร้านอิ่มสบายกระเป๋า ราคาเริ่มต้นเพียง 40 บาท2. สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความรู้ผ่านการนำเสนอที่เข้าถึงง่ายสไตล์สามย่านมิตรทาวน์ ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่แห่งความรู้ที่ตรงความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และ 3. เติมเต็มกิจกรรมให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ผ่านการให้บริการพื้นที่ด้วยคอนเซ็ปต์ Placemaking โดยให้บริการในรูปแบบพื้นที่สาธารณะสำหรับสัดส่วนของร้านค้าภายในโครงการสามย่านมิตรทาวน์ปีนี้ได้เสริมทัพร้านอาหารขึ้นอีกจำนวนมาก เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นคลังอาหารและการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1. The Eating Library 50% พื้นที่สร้างประสบการณ์ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการรับประทานอาหาร 2. The Learning Library 25% พื้นที่สำหรับเปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้ และการเรียนเสริมทักษะที่จะเติมเต็มจินตนาการสานให้ครบทุกด้านของชีวิต และ 3. The Living Library 25% พื้นที่รวบรวมสิ่งจำเป็นต่อไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของคนเมืองนอกจากนี้ยังได้เตรียมพื้นที่กว่า 6,000 ตร.ม.ภายในสามย่านมิตรทาวน์มาทรานส์ฟอร์มเป็น Placemaking Space เช่น อุโมงค์เชื่อมมิตร ลานด้านหน้าของศูนย์ สวนลอยฟ้า และพื้นที่กิจกรรมต่างๆ รอบศูนย์ฯในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามย่านมิตรทาวน์ยังคงกิจกรรม Endless Summer “หน้าร้อนสุดฟิน เช็คอินความสุข สนุกทุกองศา” ครั้งแรกที่ดึงซิกเนเจอร์ไฮไลต์ของศูนย์ฯ นั่นคือ อุโมงค์เชื่อมมิตรหรืออุโมงค์อวกาศที่หลายคนคุ้นเคย ให้กลายเป็นโลกใต้ท้องทะเลสุดอลังการ เติมเต็มมิตรสายทำคอนเทนต์ทั้งถ่ายภาพ และวิดีโอคลิปที่ให้ความรู้สึกเสมือนเดินอยู่ในอะควาเรียมขนาดใหญ่ ด้วยเทคนิคการฉายภาพเสมือนจริงของโลกใต้น้ำ เปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 11.00-22.00 น. จากนั้นส่งต่อความรู้สึกให้เสมือนโต้อยู่บนเกลียวคลื่นด้วย BUNTING สีน้ำทะเลยาวตลอดทางขึ้นบันไดเลื่อน จากนั้นเข้าสู่ชั้น G เตรียมเก็บลิสต์เช็กอินความสุขแบบคูลๆ ได้ตั้งแต่วันนี้-30 เม.ย. ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เปิดให้บริการ 10.00-22.00 น. โดยโซน 24 ชม.เปิดให้บริการปกติ นั่งรับประทานในร้านได้ระหว่าง 06.00- 23.00 น.