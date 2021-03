โออาร์รวมพลัง เตรียมมอบรอยยิ้ม เติมเต็มทุกความสุขรับเดือนเมษาด้วยหลากหลายแคมเปญเพื่อผู้บริโภค

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวว่า ตามที่เดือนเมษายนที่กำลังจะมาถึงมีวันหยุดต่อเนื่องตามเทศกาล โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น จึงคาดว่าจะส่งผลให้ประชาชนมีแผนเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค OR จึงได้เตรียมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สถานีบริการน้ำมัน PTT Station และร้านค้าในเครือ OR เป็นจุดแวะพักสำหรับผู้บริโภคได้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้า เติมเต็มความสุข ความสดชื่น ช่วยลดค่าใช้จ่าย ตลอดจนช่วยลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในทุกการเดินทาง ด้วยแคมเปญสุดพิเศษมากมาย ครบครันทุกความต้องการ ด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลาย ได้แก่เมื่อเติมน้ำมัน 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ ที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทุกสาขาทั่วประเทศ รับคูปองส่วนลด 12 บาท สำหรับแลกซื้อแบรนด์ซุปไก่สกัด รสชาติใดก็ได้ ขนาด 70 หรือ 100 มิลลิลิตร จำนวน 2 ขวด ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2564 - 23 เมษายน 2564 ที่ร้านสะดวกซื้อ Jiffy และ 7-Eleven ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทุกสาขาที่ร่วมรายการรับฟรี หน้ากากอนามัย 1 ชิ้น ต่อ 1 ใบเสร็จ เมื่อเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ โดยไม่มียอดขั้นต่ำ ระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2564 ที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทุกสาขาทั่วประเทศ• สถานีบริการน้ำมัน PTT Station จะระหว่างวันที่ 10-19 เมษายน 2564 (เป็นระยะเวลา 10 วันช่วงเทศกาลสงกรานต์) ถึงแม้ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น และหากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงจะปรับลดราคาน้ำมันลงอีกทั้งที่คลังน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทั่วประเทศ และปรับเวลาเปิด-ปิดคลัง เพื่อให้สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทุกแห่งมีน้ำมันให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนเพียงใช้คะแนนสะสม Blue Card 99 คะแนน แลกรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (Roadside Assistance) และประกันอุบัติเหตุฟรี จากทิพยประกันภัย รวม 10,000 สิทธิ์ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน - 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม- ให้บริการฟรี ตรวจเช็กรถยนต์ 35 รายการ เช็ดฆ่าเชื้อโควิด เติมลมไนโตรเจน ปะยางแบบแทงใยไหม- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องราคาพิเศษ อะไหล่ลดสูงสุด 25% ยางรถยนต์ ซื้อ 4 จ่าย 3 แถมโปรโมชั่นดูแลยาง FIT CARE มูลค่า 4,000 บาท ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้บริโภค- มอบสิทธิพิเศษ แถมฟรีประกันภัยโควิดและการเดินทาง 30 วัน เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป หรือเมื่อใช้จ่ายครบ 5,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์เช่ารถฟรี 1 วันจาก Budget และ Amazon Drip Coffee 1 กล่อง หรือเมื่อใช้จ่ายครบ 10,000 บาทขึ้นไป ได้รับคะแนน Blue Card เพิ่ม 3 เท่า- รับบริการได้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ทุกสาขาทั่วประเทศรับฟรี กาแฟดริป คาเฟ่ อเมซอน รสซิกเนเจอร์ รวมจำนวน 24,000 ซอง ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2564 ที่ร้าน Café Amazon 20 สาขา ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station บนเส้นทางสายหลักในจังหวัดที่เป็นรอยต่อสู่ภาคต่าง ๆทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละกิจกรรมได้ที่ facebook : OR Official หรือโทร.1365 Contact Centerการจัดแคมเปญทั้งหมดในครั้งนี้ นอกจากเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและมอบความปลอดภัยในทุกเส้นทางให้กับผู้บริโภคแล้ว OR ยังมุ่งมั่น พัฒนาสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ให้เป็น Platform ที่แข็งแกร่งด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลายและมีคุณภาพตามแนวคิด “เพื่อเติมเต็มทุกความต้องการของผู้บริโภค พร้อมสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลและยั่งยืน