OR มอบความสุขต้อนรับสงกรานต์ ตรึงราคาน้ำมัน 9 วันช่วง 10-19 เม.ย.นี้

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายนที่กำลังจะมาถึงนี้ที่มีวันหยุดต่อเนื่อง เพื่อมอบรอยยิ้มให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้น ทางสถานีบริการน้ำมัน PTT Station จะไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันระหว่างวันที่ 10-19 เมษายน 2564 (เป็นระยะเวลา 9 วันช่วงเทศกาลสงกรานต์) ถึงแม้ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น และหากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงจะปรับลดราคาน้ำมันลงอีกนอกจากนี้ OR ได้เตรียมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สถานีบริการน้ำมัน PTT Station และร้านค้าในเครือ OR เป็นจุดแวะพักสำหรับผู้บริโภคได้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้า เติมเต็มความสุข เช่น เมื่อเติมน้ำมัน 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ ที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทุกสาขาทั่วประเทศ รับคูปองส่วนลด 12 บาท สำหรับแลกซื้อแบรนด์ซุปไก่สกัด รสชาติใดก็ได้ ขนาด 70 หรือ 100 มิลลิลิตร จำนวน 2 ขวด ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2564 - 23 เมษายน 2564 ที่ร้านสะดวกซื้อ Jiffy และ 7-Eleven ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทุกสาขาที่ร่วมรายการโครงการ “เติมเต็มความห่วงใย แจกหน้ากากอนามัย ในวันอนามัยโลก” รับฟรี หน้ากากอนามัย 1 ชิ้น ต่อ 1 ใบเสร็จ เมื่อเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ โดยไม่มียอดขั้นต่ำ ระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2564 ที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทุกสาขาทั่วประเทศ และใช้คะแนนสะสม Blue Card 99 คะแนน แลกรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (Roadside Assistance) และประกันอุบัติเหตุฟรี จากทิพยประกันภัย รวม 10,000 สิทธิ์ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน - 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มรวมทั้ง OR ปรับเพิ่มปริมาณการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งที่คลังน้ำมันและสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทั่วประเทศ และปรับเวลาเปิด-ปิดคลังเพื่อให้สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทุกแห่งมีน้ำมันให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนด้านศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ให้บริการฟรี ตรวจเช็กรถยนต์ 35 รายการ เช็ดฆ่าเชื้อโควิด เติมลมไนโตรเจน ปะยางแบบแทงใยไหม ส่วนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องราคาพิเศษ อะไหล่ลดสูงสุด 25% ยางรถยนต์ ซื้อ 4 จ่าย 3 แถมโปรโมชันดูแลยาง FIT CARE มูลค่า 4,000 บาท ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้บริโภค รับบริการได้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ทุกสาขาทั่วประเทศรวมทั้ง มอบสิทธิพิเศษแถมฟรีประกันภัยโควิดและการเดินทาง 30 วัน เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป หรือเมื่อใช้จ่ายครบ 5,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์เช่ารถฟรี 1 วันจาก Budget และ Amazon Drip Coffee 1 กล่อง หรือเมื่อใช้จ่ายครบ 10,000 บาทขึ้นไป ได้รับคะแนน Blue Card เพิ่ม 3 เท่าด้วยส่วนร้าน Café Amazonนั้น รับฟรี กาแฟดริป คาเฟ่ อเมซอน รสซิกเนเจอร์ รวมจำนวน 24,000 ซอง ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2564 ที่ร้าน Café Amazon 20 สาขา ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station บนเส้นทางสายหลักในจังหวัดที่เป็นรอยต่อสู่ภาคต่างๆการจัดแคมเปญทั้งหมดในครั้งนี้ นอกจากเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและมอบความปลอดภัยในทุกเส้นทางให้กับผู้บริโภคแล้ว OR ยังมุ่งมั่นพัฒนาสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ให้เป็น Platform ที่แข็งแกร่งด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลายและมีคุณภาพตามแนวคิด ‘Retailing Beyond Fuel’ เพื่อเติมเต็มทุกความต้องการของผู้บริโภค